Egy magyar kérdezte Liverpoolban Szoboszlai jövőjéről – Arne Slot egyenes választ adott

– idézi az NSO a kollégájuknak adott választ. – „Előfordult, hogy védőként kellett bevetnem, több pozícióban is számítottam rá, és rendre jól teljesített. Az utóbbi két meccsen fontos szerepet játszott, a jobb szélen segítette ki a csapatot, és csak egy megpattanó lövés választotta el a csapatot, hogy ezeken a találkozókon egyáltalán ne kapjunk gólt. Ha megnézzük a Sunderland elleni pozícióját félidőnként, a hőtérkép szinte ugyanazt mutatja mindkét játékrészben, mégis két különböző poszton játszott: középpályásként és szélsőként. Tehát több helyen is be tudom vetni Dominikot. Hosszú távon középen lesz a helye, ha nem jönnek közbe sérülések.”

Leeds–Liverpool: szombat este

A Premier League tabelláján mindössze 9. helyen álló Liverpool szombat este fél 7-től lesz a Leeds United vendége.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan