Egy magyar kérdezte Liverpoolban Szoboszlai jövőjéről – Arne Slot egyenes választ adott

Arne Slot megerősítette, amit már korábban is mondott: Szoboszlai Dominik hosszú távon középen fog játszani. Egy magyar újságíró kérdezte meg erről a vezetőedzőt a Leeds–Liverpool előtt.
Szombaton Leeds–Liverpoolt rendeznek az angol bajnokságban – a találkozó előtt Arne Slot vezetőedző megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját. Az eseményen a holland trénertől kérdezni tudott a Nemzeti Sport és a Spíler Tv kiküldött tudósítója, Gyenge Balázs is, aki arra volt kíváncsi, hosszú távon mi lehet Szoboszlai Dominik posztja a Vörösöknél.
Mint ismeretes, a magyar válogatott csapatkapitánya ebben a szezonban játszott már többször jobbhátvédet, míg a West Ham United és a Sunderland elleni legutóbbi bajnokikon jobbszélsőként kezdett Mohamed Szalah helyén.
Hosszú távon mindenképpen középen játszik majd, talán középtávon, és akár már holnap is, de több poszton is sérülések nehezítették a helyzetünket”
– idézi az NSO a kollégájuknak adott választ. – „Előfordult, hogy védőként kellett bevetnem, több pozícióban is számítottam rá, és rendre jól teljesített. Az utóbbi két meccsen fontos szerepet játszott, a jobb szélen segítette ki a csapatot, és csak egy megpattanó lövés választotta el a csapatot, hogy ezeken a találkozókon egyáltalán ne kapjunk gólt. Ha megnézzük a Sunderland elleni pozícióját félidőnként, a hőtérkép szinte ugyanazt mutatja mindkét játékrészben, mégis két különböző poszton játszott: középpályásként és szélsőként. Tehát több helyen is be tudom vetni Dominikot. Hosszú távon középen lesz a helye, ha nem jönnek közbe sérülések.”
A Premier League tabelláján mindössze 9. helyen álló Liverpool szombat este fél 7-től lesz a Leeds United vendége.
