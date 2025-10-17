Ilyen még nem volt a hazai médiatörténelemben: Szoboszlai, Kerkez és Pécsi után újabb magyar Liverpoolban

Anglia nem Magyarország: nem utazhatnak az izraeli szurkolók az idegenbeli meccsükre
A rendőrség tüntetésektől fél.
Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa Angliába költözik, és a következő időszakban a helyszínről tudósítja majd a közmédia és a Spíler TV nézőit a Liverpool FC mérkőzéseiről, valamint Szoboszlai Dominikék mindennapjairól.
Állandó tudósításokkal jelentkezik Liverpoolból a közmédia sportcsaládja és a Premier League magyarországi jogtulajdonosa, a Spíler TV, aminek köszönhetően a magyar sportrajongók első kézből, hiteles forrásból kapnak információkat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mindennapjairól, valamint a Liverpool FC életéről – tájékoztatta az MTVA sajtó- és marketingirodája pénteken az MTI-t.
A Nemzeti Sport mindig is küldetésének tekintette, hogy a magyar közönség számára a lehető legfrissebb és legpontosabb sporthíreket közvetítse. A most elindított liverpooli tudósítói állomás – Gyenge Balázs helyszíni jelenlétének köszönhetően – ennek a törekvésnek a csúcspontja: egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a hazai nézők, olvasók és hallgatók közvetlenül, naprakészen követhessék a magyar futballsztárok nemzetközi szereplését – áll a közleményben.
Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, a Spíler TV és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójaként, Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból jelentkezik majd nap mint nap. Multimédiás tartalmakat készít írott, televíziós és rádiós formában, így a közmédia nézői, hallgatói és olvasói egyaránt részesülnek a tudósításokból.
A tájékoztatás kiemeli, hogy
bemutathatják a Liverpool FC mérkőzéseinek legfontosabb pillanatait, hiszen Gyenge Balázs tudósításai a közmédia sporthíreiben is megjelennek majd.
„Gyenge Balázs személyében az egyik legfelkészültebb és legtapasztaltabb futballszakírónkat delegáljuk Liverpoolba – mondta a bejelentés kapcsán Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. –
A nemzetközi sportmédiában nem példátlan, hogy akkora sztárok esetében, mint amilyen ma már Szoboszlai Dominik is, külön tudósítót küldenek a városba, ahol a népszerű futballista él, játszik. A magyar sportsajtóban ez történelmi lépés, most történik ilyen először.
Minden sportújságíró álma egy hasonló feladat, amelyre aligha találtunk volna Gyenge Balázsnál alkalmasabb kollégát: Balázs beszél angolul, spanyolul, portugálul, évtizedek óta követi, elemzi a nemzetközi labdarúgást, amelyről a kilencvenes évek óta publikál a Nemzeti Sportban, miközben jelentős a televíziós, rádiós gyakorlata is. Valamennyi csatornának, és még inkább a magyar futballrajongóknak gyümölcsöző eredménnyel jár ez a különleges együttműködés. Köszönöm a közmédia és a TV2 Csoport vezetőinek is, hogy létrejöhet ez a különleges együttműködés.”
Gyenge Balázs egyedülálló feladatáról, a liverpooli kiküldetésről a TV2 Mokka című műsorában is beszélt péntek reggel, elmondta többek között, hogy
a sportújságírói szakmában a legnagyobb kihívások egyike külföldi tudósítóként dolgozni, ennek megfelelően nagyon motiváltan, de a szükséges izgalommal várom a liverpooli munkát.
Gyenge Balázs szombaton Angliába utazik, és
már a vasárnapi, Liverpool–Manchester United PL-rangadóról is tudósítja a magyar futballszurkolókat.
A közmédia ígérete szerint a liverpooli tudósítások nem csupán a sporteseményekről számolnak majd be, hanem betekintést engednek a Premier League kulisszatitkaiba, az angol futballkultúrába, valamint a magyar játékosok légióséletébe is.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Darren Staples / AFP