Ilyen még nem volt a hazai médiatörténelemben: Szoboszlai, Kerkez és Pécsi után újabb magyar Liverpoolban

Állandó tudósításokkal jelentkezik Liverpoolból a közmédia sportcsaládja és a Premier League magyarországi jogtulajdonosa, a Spíler TV, aminek köszönhetően a magyar sportrajongók első kézből, hiteles forrásból kapnak információkat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mindennapjairól, valamint a Liverpool FC életéről – tájékoztatta az MTVA sajtó- és marketingirodája pénteken az MTI-t.

A Nemzeti Sport mindig is küldetésének tekintette, hogy a magyar közönség számára a lehető legfrissebb és legpontosabb sporthíreket közvetítse. A most elindított liverpooli tudósítói állomás – Gyenge Balázs helyszíni jelenlétének köszönhetően – ennek a törekvésnek a csúcspontja: egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a hazai nézők, olvasók és hallgatók közvetlenül, naprakészen követhessék a magyar futballsztárok nemzetközi szereplését – áll a közleményben.

Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, a Spíler TV és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójaként, Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból jelentkezik majd nap mint nap. Multimédiás tartalmakat készít írott, televíziós és rádiós formában, így a közmédia nézői, hallgatói és olvasói egyaránt részesülnek a tudósításokból.

Az első sorban Zavaros Eszter (balra) és Szedmák Zita, a hátsó sorban balról jobbra: Gyenge Balázs, Váczi Gergely, Szöllősi György

