Pécsi Ármin Liverpool Anglia Premier League közmédia Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ilyen még nem volt a hazai médiatörténelemben: Szoboszlai, Kerkez és Pécsi után újabb magyar Liverpoolban

2025. október 17. 18:22

Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa Angliába költözik, és a következő időszakban a helyszínről tudósítja majd a közmédia és a Spíler TV nézőit a Liverpool FC mérkőzéseiről, valamint Szoboszlai Dominikék mindennapjairól.

null

Állandó tudósításokkal jelentkezik Liverpoolból a közmédia sportcsaládja és a Premier League magyarországi jogtulajdonosa, a Spíler TV, aminek köszönhetően a magyar sportrajongók első kézből, hiteles forrásból kapnak információkat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mindennapjairól, valamint a Liverpool FC életéről – tájékoztatta az MTVA sajtó- és marketingirodája pénteken az MTI-t.

A Nemzeti Sport mindig is küldetésének tekintette, hogy a magyar közönség számára a lehető legfrissebb és legpontosabb sporthíreket közvetítse. A most elindított liverpooli tudósítói állomás – Gyenge Balázs helyszíni jelenlétének köszönhetően – ennek a törekvésnek a csúcspontja: egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a hazai nézők, olvasók és hallgatók közvetlenül, naprakészen követhessék a magyar futballsztárok nemzetközi szereplését – áll a közleményben.

Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, a Spíler TV és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójaként, Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból jelentkezik majd nap mint nap. Multimédiás tartalmakat készít írott, televíziós és rádiós formában, így a közmédia nézői, hallgatói és olvasói egyaránt részesülnek a tudósításokból.

Az első sorban Zavaros Eszter (balra) és Szedmák Zita, a hátsó sorban balról jobbra: Gyenge Balázs, Váczi Gergely, Szöllősi György

A tájékoztatás kiemeli, hogy 

  • a Nemzeti Sport, 
  • a Nemzeti Sportrádió, 
  • az M1 és 
  • az M4 Sport hírműsorai 
  • a Spíler TV-vel történő együttműködésnek köszönhetően 

bemutathatják a Liverpool FC mérkőzéseinek legfontosabb pillanatait, hiszen Gyenge Balázs tudósításai a közmédia sporthíreiben is megjelennek majd.

„Gyenge Balázs személyében az egyik legfelkészültebb és legtapasztaltabb futballszakírónkat delegáljuk Liverpoolba – mondta a bejelentés kapcsán Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. – 

A nemzetközi sportmédiában nem példátlan, hogy akkora sztárok esetében, mint amilyen ma már Szoboszlai Dominik is, külön tudósítót küldenek a városba, ahol a népszerű futballista él, játszik. A magyar sportsajtóban ez történelmi lépés, most történik ilyen először.

Minden sportújságíró álma egy hasonló feladat, amelyre aligha találtunk volna Gyenge Balázsnál alkalmasabb kollégát: Balázs beszél angolul, spanyolul, portugálul, évtizedek óta követi, elemzi a nemzetközi labdarúgást, amelyről a kilencvenes évek óta publikál a Nemzeti Sportban, miközben jelentős a televíziós, rádiós gyakorlata is. Valamennyi csatornának, és még inkább a magyar futballrajongóknak gyümölcsöző eredménnyel jár ez a különleges együttműködés. Köszönöm a közmédia és a TV2 Csoport vezetőinek is, hogy létrejöhet ez a különleges együttműködés.”

Szoboszlai Dominik (balra) alapembere a Liverpoolnak / Fotó: Darren Staples / AFP

Gyenge Balázs egyedülálló feladatáról, a liverpooli kiküldetésről a TV2 Mokka című műsorában is beszélt péntek reggel, elmondta többek között, hogy 

a sportújságírói szakmában a legnagyobb kihívások egyike külföldi tudósítóként dolgozni, ennek megfelelően nagyon motiváltan, de a szükséges izgalommal várom a liverpooli munkát.

Gyenge Balázs szombaton Angliába utazik, és 

már a vasárnapi, Liverpool–Manchester United PL-rangadóról is tudósítja a magyar futballszurkolókat.

A közmédia ígérete szerint a liverpooli tudósítások nem csupán a sporteseményekről számolnak majd be, hanem betekintést engednek a Premier League kulisszatitkaiba, az angol futballkultúrába, valamint a magyar játékosok légióséletébe is.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

