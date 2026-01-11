„Azt mondják, DÖGÖLJEK meg, mert miattam nem lesz rendszerváltás” – Hajdú Péter volt a Hotel Lentulai vendége

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
2026 első Mestertervében szakértőinkkel mi is kiemeleteztük a beszélgetést és azt is, hogy hol csúszott meg a Tisza elnökének számítása.
Új résszel jelentkezik a Hotel Lentulai, amelynek vendége ezúttal Hajdú Péter. A beszélgetésben szó esik újságírói etikáról, politikai megítélésről, Orbán Viktor személyes oldaláról, a Varga Judit-interjú utóéletéről, valamint arról is, miért tartja veszélyesnek a tapasztalatlan politikai messiásvárást.
Lentulai Krisztián vendége nem kertel: kimondja, miért „nem babra megy a játék”, hogyan látja a 2026-os választás tétjét, és hol húzza meg a határt a bulvár és a közélet között.
A végén pedig jön a Hotel Lentulai védjegyévé vált könnyedebb rész is: villámkérdések, karakteres vélemények – és egy meglepően emlékezetes rajz.
A teljes beszélgetés elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!