„Azt mondják, DÖGÖLJEK meg, mert miattam nem lesz rendszerváltás” – Hajdú Péter volt a Hotel Lentulai vendége

2026. január 11. 10:06

Új résszel jelentkezik a Hotel Lentulai, amelynek vendége ezúttal Hajdú Péter. A beszélgetésben szó esik újságírói etikáról, politikai megítélésről, Orbán Viktor személyes oldaláról, a Varga Judit-interjú utóéletéről, valamint arról is, miért tartja veszélyesnek a tapasztalatlan politikai messiásvárást.

2026. január 11. 10:06
null

Lentulai Krisztián vendége nem kertel: kimondja, miért „nem babra megy a játék”, hogyan látja a 2026-os választás tétjét, és hol húzza meg a határt a bulvár és a közélet között. 

A végén pedig jön a Hotel Lentulai védjegyévé vált könnyedebb rész is: villámkérdések, karakteres vélemények – és egy meglepően emlékezetes rajz.

A teljes beszélgetés elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!

Töki
2026. január 11. 12:53
Dujuhajduju egyre jobban átlátja a dolgokat!!! Inkább később mint soha!!
pollip
•••
2026. január 11. 11:52 Szerkesztve
A Tiszások a szeretet áradásakênt mondják, hogy dögölj meg! Náluk ez a szeretet! Ha igazából utálnának, fizikailag is megsemmisítenének
oberennsinnen49
2026. január 11. 10:44
ttps://thegrayzone.com/2026/01/10/eu-plotted-orban-resistance/ "Egy magas rangú európai uniós tisztviselő legalább 2019 óta titokban Orbán Viktor magyar elnök eltávolítására törekszik, derül ki a The Grayzone által áttekintett kiszivárgott dokumentumokból. A dokumentumok azt mutatják, hogy 2019 januárjában Benedek Márton, az EU Migrációs és Belügyi Főigazgatóságának nemzetközi koordinátora egy „projektjavaslatot” írt, amelynek célja egy „állandó koordinációs fórum létrehozása az Orbán-rezsimmel szembeni ellenállás megszervezésére”. Az Európai Határőrizeti Ügynökségnél betöltött szerepe mellett Benedek jelenleg Brüsszel Líbiával való „együttműködését” vezeti." ..." Benedek hangsúlyozta a kiterjedt finanszírozás szükségességét az „eredmények eléréséhez”, nem utolsósorban azért, mert egyetlen „nagy tüntetés Budapesten” megszervezése nagyjából 11 000 dollárba került." "2022 vége óta az EU eurómilliárdokat tartott vissza Magyarországtól, Benedek Márton titkos terve teljesülhet..."
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 11. 10:41 Szerkesztve
Azt mondják, DÖGÖLJEK meg, mert miattam nem lesz rendszerváltás" Hol, észak koreában?
