etiópia irán indonézia hadgyakorlat Kínai Népköztársaság egyesült államok brazília oroszország

Eljött, amitől a fél világ retteg: felsorakoztak Kína, Oroszország és Irán hadihajói

2026. január 11. 09:00

A hadgyakorlat röviddel azután kezdődött el, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert.

2026. január 11. 09:00
null

A Portfolio arról ír, hogy hadgyakorlat kezdődött szombaton BRICS+-tagállamok részvételével – Kína, Oroszország és Irán hadihajóival – a Dél-afrikai Köztársaság Simon’s Town kikötővárosában. 

A Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat, amelyet Kína vezet, egy hétig tart.

Hozzáteszik: a hadgyakorlat röviddel azután kezdődött el, hogy az Egyesült Államok a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalta a Marinera néven, orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert, amely Karoline Leavitt fehér házi szóvivő tájékoztatása szerint a szankcionált venezuelai olajexportban részt vevő, úgynevezett „árnyékflottához” tartozott. Január 3-án pedig 

az amerikai erők hadműveletet hajtottak végre Caracasban, 

és őrizetbe vették, valamint az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy bíróság elé állítsák kokaincsempészet vádjával – emlékeztetnek.

A hadgyakorlat a közös munkára irányuló eltökéltségünk demonstrálása – mondta Nndwakhulu Thomas Thamaha hajóskapitány, a közös hadgyakorlatra felvonultatott dél-afrikai kontingens parancsnoka.

 „Az egyre összetettebb tengeri környezetben egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség.”

 A hadgyakorlat a hajózási utak és a tengeri kereskedelem biztonságának garantálását célozza – tette hozzá.

A BRICS+, tagjai az eredeti tömörülés névadó országai – 

Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság -, valamint a később csatlakozó Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia.

Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen – tudjuk meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A korábban Exercise Mosi kódnéven ismert hadgyakorlatot eredetileg novemberben tartották volna meg, de a G20 országcsoport Johannesburgban ugyanabban az időben tartott csúcstalálkozója miatt elhalasztották. Washington bojkottálta a csúcstalálkozót, amelyet első alkalommal tartottak Afrikában – írja a lap.

Nyitókép: Illusztráció. MTI/EPA/Hszinhua/Liu Fang

