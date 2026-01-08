Ez volt az utolsó csepp a pohárban: Moszkva felszólította Washingtont

Az orosz diplomácia által kiadott tájékoztatás szerint Oroszország több ízben is tájékoztatta az Egyesült Államokat a hajó tulajdonjogáról és polgári, békés státuszáról. A minisztérium rámutatott, hogy hajót megállítani és átkutatni a nyílt tengeren csak korlátozott számú indok alapján (kalózkodás vagy rabszolga-kereskedelem gyanúja) alapján lehetséges, amelyek a Marinera esetében nem alkalmazhatók. A tárca emlékeztetett arra, hogy egyéb esetekben ilyen intézkedések csak annak az államnak az engedélyével lehetségesek, amelynek a zászlaja alatt a tartályhajó közlekedik. Oroszország nem adott ilyen engedélyt és tiltakozott az ellen, hogy az amerikai parti őrség folyamatos követte a tankert.

A jelenlegi körülmények között – tette hozzá a minisztérium – a tartályhajó lefoglalása és a legénység őrizetbe vétele csak „a nemzetközi tengerjog alapvető elveinek és normáinak, valamint a hajózás szabadságának súlyos megsértéseként” értelmezhető.