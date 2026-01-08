Ft
01. 08.
csütörtök
moszkva marinera állampolgár egyesült államok feszültség hajó tenger

Ez volt az utolsó csepp a pohárban: Moszkva felszólította Washingtont

2026. január 08. 17:30

Az amerikai haditengerészet szerdán nemzetközi vizeken foglalta le az orosz tartályhajót.

2026. január 08. 17:30
null

Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi vizein az orosz lobogó alatt közlekedő Marinera olajszállító tartályhajót, és 

felszólítja az amerikai felet, hogy térjen vissza a nemzetközi tengerjog alapelveihez

– közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata.

Az orosz diplomácia által kiadott tájékoztatás szerint Oroszország több ízben is tájékoztatta az Egyesült Államokat a hajó tulajdonjogáról és polgári, békés státuszáról. A minisztérium rámutatott, hogy hajót megállítani és átkutatni a nyílt tengeren csak korlátozott számú indok alapján (kalózkodás vagy rabszolga-kereskedelem gyanúja) alapján lehetséges, amelyek a Marinera esetében nem alkalmazhatók. A tárca emlékeztetett arra, hogy egyéb esetekben ilyen intézkedések csak annak az államnak az engedélyével lehetségesek, amelynek a zászlaja alatt a tartályhajó közlekedik. Oroszország nem adott ilyen engedélyt és tiltakozott az ellen, hogy az amerikai parti őrség folyamatos követte a tankert.

A jelenlegi körülmények között – tette hozzá a minisztérium – a tartályhajó lefoglalása és a legénység őrizetbe vétele csak „a nemzetközi tengerjog alapvető elveinek és normáinak, valamint a hajózás szabadságának súlyos megsértéseként” értelmezhető.

A katonai és a politikai feszültség fokozódásához vezethet az incidens

A tárca hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok egyoldalú szankcióit bármely ország ellen jogellenesnek tekinti, így azokra hivatkozva nem foglalhatja le a hajót nyílt tengeren. Moszkva szerint egy ilyen incidens az euroatlanti térségben a katonai és a politikai feszültség fokozódásához vezethet.

A minisztérium ismét felszólította az Egyesült Államokat, hogy humánus elbánásban részesítse a hajón tartózkodó orosz állampolgárokat, és engedjék őket hazatérni. 

A tartályhajón több más ország állampolgárai is tartózkodnak 

– tették hozzá.

Az amerikai haditengerészet szerdán nemzetközi vizeken foglalta le a tartályhajót. Az orosz közlekedési minisztérium szerint a Marinera december 24-én kapott ideiglenes engedélyt arra, hogy orosz zászló alatt hajózzon. J.D. Vance amerikai alelnök azt hangsúlyozta, hogy a hajó az amerikai szankciók kijátszása céljából hamis zászló alatt hajózott.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Hakon Rimmereid / AFP

 

canadian-deplorable
2026. január 08. 18:18
"Ez volt az utolsó csepp a pohárban: Moszkva felszólította Washingtont" Moszkva ezt nagyon rosszul teszi, mert ami kevés szimpátia volt Trumpban és általában az amerikai jobboldaliakban, az most el fog párologni.
canadian-deplorable
2026. január 08. 18:10
"Az orosz közlekedési minisztérium szerint a Marinera december 24-én kapott ideiglenes engedélyt arra, hogy orosz zászló alatt hajózzon. J.D. Vance amerikai alelnök azt hangsúlyozta, hogy a hajó az amerikai szankciók kijátszása céljából hamis zászló alatt hajózott." Ebben a két mondatban benne van minden, amit tudni kell. Az önálló gondolkodásra képtelen szájtépő orosz szoppancsok meg csak ordítsanak, amíg berekednek.
rasputin
2026. január 08. 18:08
vamonos 2026. január 08. 17:52 A tanker nem is szállított olajat. Oda. Légvédelmi rakétát meg más egyebet. Visszafelé szállított volna olajat.
rasputin
2026. január 08. 18:07
szilvarozsarasputin 2026. január 08. 17:57 Várj, elmagyarázom! Az pont olyan, mint amikor rákuporodsz a kedves anyucidra, miközben a papádra fáj a fogad, de ő lerúg magáról. A gyerekkori élményeddel ne itt dicsekedj cigány.
