„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” – agresszív tiszás szállt bele a Vác Online operatőrébe (VIDEÓ)

Bohár Dániel újságíró a Tisza Párt váci képviselőjelöltjéről, Szimon Renátáról közölt videót. A felvételről kiderül, hogy a Vác Online riportere egy fontos kérdést tette fel neki, amitől a tiszás hölgy dühbe gurult.

A kérdés úgy szólt, hogy Szimon Renáta tiszás jelölt a váci lakásügyi bizottságban javasolta, hogy emeljék meg a piaci alapú lakbéreket. Ezt miért tartotta vajon fontosnak?

Azt is megtudtuk közben a riportertől, hogy korábban már volt egy jelentős lakbéremelés, ami rosszul érintette a szociálisan nehéz helyzetben élőket. A tiszás politikus a kérdés feltevése közben folyamatosan menekült a kérdezőtől, majd egyszer csak megállt.