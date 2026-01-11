„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” – agresszív tiszás szállt bele a Vác Online operatőrébe (VIDEÓ)
2026. január 11. 10:01
Bohár Dániel szerint nem Magyar Péter az egyetlen a Tiszában, aki a tudáshiányt agresszióval pótolja.
2026. január 11. 10:01
Bohár Dániel újságíró a Tisza Párt váci képviselőjelöltjéről, Szimon Renátáról közölt videót. A felvételről kiderül, hogy a Vác Online riportere egy fontos kérdést tette fel neki, amitől a tiszás hölgy dühbe gurult.
A kérdés úgy szólt, hogy Szimon Renáta tiszás jelölt a váci lakásügyi bizottságban javasolta, hogy emeljék meg a piaci alapú lakbéreket. Ezt miért tartotta vajon fontosnak?
Azt is megtudtuk közben a riportertől, hogy korábban már volt egy jelentős lakbéremelés, ami rosszul érintette a szociálisan nehéz helyzetben élőket. A tiszás politikus a kérdés feltevése közben folyamatosan menekült a kérdezőtől, majd egyszer csak megállt.
„2014-ben volt utoljára lakbéremelés” – mondta a tiszás politikus, majd a további tiszás jelenlévők
a Vác Online operatőrét akadályozták fizikailag
a munkájában.
„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” – mondta az egyik agresszív tiszás jelenlévő az operatőrnek.
A tiszások végül annyira bedurvultak, hogy rendőrt kellett hívni – mondja Bohár Dániel, aki szerint „a történet tanulsága, hogy nem Magyar Péter az egyetlen a Tiszában, aki a tudáshiányt agresszióval pótolja.”