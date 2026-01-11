Ft
01. 11.
vasárnap
bohár dániel Tisza Párt magyar péter Szimon Renáta Vác

„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” – agresszív tiszás szállt bele a Vác Online operatőrébe (VIDEÓ)

2026. január 11. 10:01

Bohár Dániel szerint nem Magyar Péter az egyetlen a Tiszában, aki a tudáshiányt agresszióval pótolja.

2026. január 11. 10:01
null

Bohár Dániel újságíró a Tisza Párt váci képviselőjelöltjéről, Szimon Renátáról közölt videót. A felvételről kiderül, hogy a Vác Online riportere egy fontos kérdést tette fel neki, amitől a tiszás hölgy dühbe gurult.

A kérdés úgy szólt, hogy Szimon Renáta tiszás jelölt a váci lakásügyi bizottságban javasolta, hogy emeljék meg a piaci alapú lakbéreket. Ezt miért tartotta vajon fontosnak?

 Azt is megtudtuk közben a riportertől, hogy korábban már volt egy jelentős lakbéremelés, ami rosszul érintette a szociálisan nehéz helyzetben élőket. A tiszás politikus a kérdés feltevése közben folyamatosan menekült a kérdezőtől, majd egyszer csak megállt.

„2014-ben volt utoljára lakbéremelés” – mondta a tiszás politikus, majd a további tiszás jelenlévők 

a Vác Online operatőrét akadályozták fizikailag

 a munkájában.

„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” – mondta az egyik agresszív tiszás jelenlévő az operatőrnek.

A tiszások végül annyira bedurvultak, hogy rendőrt kellett hívni – mondja Bohár Dániel, aki szerint „a történet tanulsága, hogy nem Magyar Péter az egyetlen a Tiszában, aki a tudáshiányt agresszióval pótolja.”

„És ez a nő akarja képviselni a váciakat” 

– teszi hozzá.

geyza999
2026. január 11. 12:54
Elárul mindent: téged, a világot, a saját életét. A proli örökké érzékeny. Bosszút kell állnia. A proli a legszörnyűbb állat a világon. Bár nem akarom az állatokat bántani. A proli nemcsak a fölötte állóval szemben kegyetlen: a hasonló proli szomszédja épp úgy ellensége. Lesi, figyeli, hogy mije van. Ha egy hamutartóval többje van, már följelenti, álmában megöli (ez a rosszabb). Tehát maguk között sem tudnak békességben élni. Nem véletlen, hogy régen nem hagyták őket szabadjára. Ma azt mondják, hogy azért nem, mert féltek, hogy az urakat fölfalják. Nem! Az urak féltek, hogy ők egymást fölfalják!"
geyza999
2026. január 11. 12:54
A proli - Mensáros László naplójának 1982-es bejegyzéséből: "A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan. Meg van győződve arról, hogy be akarod csapni. Pláne, ha tudja, hogy tanultál és szellemi munkából élsz. Tanulni csak azt lehet, hogy őt hogy kell becsapni. A gondolkodás funkcióját tulajdonképpen ebben látja. Ezért ab ovo védekező állásba helyezkedik, s inkább ő üt először, mielőtt te ütnél, és hiába magyarázod utána, hogy te nem is akartál ütni. Ezért nem lehet prolival barátkozni! Vagy ha barátkozol, eljön a pillanat, amikor fellázad tehetetlen butaságában, meg van győződve arról, hogy meg akartad alázni, fitogtatni akartad a tudásodat és ezzel valami őt kihasználni akaró célt elérni, tehát valamilyen módon a kultúrával "kivenni a fegyvert a kezéből", amivel neki örökké védekezni kell az "okos" világ ellen, és mindezekért végül elárul.
19Vs1...
2026. január 11. 12:51
Picnic Niki 2026. január 11. 12:29 • Szerkesztve Gondolom, mert Vác önkormányzata fürdik az elkölthető közpénzben az elvett szolidaritási adó után. Kedves Niki A túlárazást az ellenzék is ismeri sőt ....
cutcopy
2026. január 11. 12:50
Legalább mondott valamit ellenben a többi tiszás szájzáras jelölttel, pl hogy 2014-ben volt utoljára lakbéremelés tehát ideje emelni..
