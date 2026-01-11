„Nem vagyok hajlandó gyűlölködni!” – Kubik Anna a Mandinernek

Kubik Anna

Ősiben született 1957-ben. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, 1981-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kazimir Károly és Iglódi István tanítványaként. Előbb a Nemzeti Színház, majd a Budapesti Kamaraszínház, a Művész Színház, a Thália Színház tagja lett. 1999-től újból a Nemzeti, illetve 2000-ben Pesti Magyar Színház szerződtette, ahol 2013-ig maradt. Még abban az évben hívták a székesfehérvári Vörösmarty Színházba és a debreceni Csokonai Nemzeti Színházba, utóbbinak 2022-ig volt tagja. A Színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma 105, emellett számos filmben, tévéjátékban és sorozatban is szerepelt. Munkásságát Jászai- és Kossuth-díjjal, illetve Nemzet Művésze címmel ismerték el.