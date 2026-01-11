„Nem vagyok hajlandó gyűlölködni!” – Kubik Anna a Mandinernek

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
2026 első Mestertervében szakértőinkkel mi is kiemeleteztük a beszélgetést és azt is, hogy hol csúszott meg a Tisza elnökének számítása.
Megvan a saját gondolatom a világról és annak folyásáról, nem is rejtem véka alá, de elképzelhetetlen, hogy a vélemény különbségünk miatt ne álljak szóba kollégákkal – mondja Kubik Anna. A nemrégiben a nemzet művészének választott színésznővel beszélgettünk fontos színházról, egymásra zárt skatulyákról és az Advent a Hargitán máig tartó hatásáról.
Ősiben született 1957-ben. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, 1981-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kazimir Károly és Iglódi István tanítványaként. Előbb a Nemzeti Színház, majd a Budapesti Kamaraszínház, a Művész Színház, a Thália Színház tagja lett. 1999-től újból a Nemzeti, illetve 2000-ben Pesti Magyar Színház szerződtette, ahol 2013-ig maradt. Még abban az évben hívták a székesfehérvári Vörösmarty Színházba és a debreceni Csokonai Nemzeti Színházba, utóbbinak 2022-ig volt tagja. A Színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma 105, emellett számos filmben, tévéjátékban és sorozatban is szerepelt. Munkásságát Jászai- és Kossuth-díjjal, illetve Nemzet Művésze címmel ismerték el.
Milyen az a fontos színház?
Messziről kezdeném. Az első előadás, amit életemben láttam, A kőszívű ember fiai volt Székesfehérváron, ahova 14 évesen, egy tanulmányi verseny eredményeként jutottam el. Sorsfordító élménnyé vált: megéreztem, hogy a színpadon nem lehet akármiről és akárhogy beszélni.„”
Miről kell beszélni?
Örök emberi értékekről, szerelemről, családról, nemzetről, hazaszeretetről, bukásokról és talpra állásokról, s nem utolsósorban a hitről – a Kőszívűben rögtön Baradlayné lett a kedvencem, ő is szinte minden jelenetben elmond egy szívből fakadó imát. És ha az ember első találkozása a színházzal ennyire mélyre tud menni a lélekben, utána színészként sem fogja beérni kevesebbel: minden kicsi és nagy szerepben valami hasonlóan lényegeset, valódit akar adni a nézőknek, önmagából is.