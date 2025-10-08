„Ha lehanyatlik a kultúra, megnő a törpék árnyéka” – így vitt mindent Fedák Sári

Zenés tragikomédia két felvonásban, amelyben Fedák Sári életének, pályájának fontos mozzanatai elevenednek meg a kor népszerű operettslágereivel – Hajmási Péter, Hajmási Pál, Legyen a Horváth-kertben Budán, Stux, maga vérbeli párizsi lett stb. – körítve. Már ez önmagában garantálna egy kellemes-nosztalgikus színházi estét, de a Magyar Színház új bemutatója, A Fedák Sári-ügy, avagy minden jegy elkelt ennél sokkal magasabbra teszi a lécet. Szerencsére, mondhatni, különösen annyi félreértett vagy félrevitt, a felszínt kapargató előadás csalódott végigülése után. Az Olt Tamás írta és rendezte darab azonban nagyon is mélyre megy, miközben sikerül neki az a ritka bravúr, hogy az elmeséltek rettenetes súlya inkább intő jelként, mintsem nyomasztó teherként nehezedjen ránk.

A kerettörténet szerint a hetvenes éveiben járó Fedák Sári (Kubik Anna) és a hozzá egész életében hű cselédlánya, Kerék Margit (Soltász Bözse) közösen idézik fel a sok fényes diadallal teli, de bukásoktól sem mentes múltat. Nem is akárhol, hanem egy falu végi kis ház konyhájában,

ahová a közönség egykor körülrajongott kedvencét száműzte a kommunista állam.

Ugyanaz az állam, amelynek Népbírósága előzőleg „nácibarátság” vádjával hónapokig tartó börtönbüntetésre és a foglalkozásától való eltiltásra ítélte az évtizedekkel korábban még bőszen „levörösözött” primadonnát – a cím is erre a tárgyalásra utal, amelyre pénzért árulták a pillanat alatt elkapkodott jegyeket.