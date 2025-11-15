Egy előadás, amit nem lehet megnézni, mégsem láttunk még soha érdekesebbet – a Walk My World tényleg világszám a Millenárison

ahogyan arra a Recirquel Társulat alapító-vezetője, Vági Bence is minden egyes alkalommal felhívja a figyelmet. Hogy ez minél inkább sikerüljön, már az elején cselesen ráterelnek minket egy elsőre talán félelmetesnek tűnő, de éppen emiatt izgalmasan hívogató ösvényre, amikor a bejáratnál előbb megkapjuk a fél arcunkat eltakaró fekete műanyag maszkjainkat, majd szigorúan figyelmeztetnek rá, hogy odabent három dolog tilos:

a telefon, a szó és az érintés.

Utóbbi kizárólag a szereplők megérintésére vonatkozik, a tárgyakat bárki megvizsgálhatja, a fiókokat kihuzigálhatja, a könyveket, iratokat átlapozhatja – a lényeg, hogy mivel ezek időnként fontos kellékekké válnak, minden az eredeti állapotában és az eredeti helyére kerüljön vissza.

A szereplők megérintési tilalma talán furcsa instrukció lehet a hagyományos színházhoz szokott többség számára, de ez esetben nagyon is van létjogosultsága. A Walk My Worldben ugyanis semmi nem hagyományos. Ahogy hiányzik a klasszikus értelemben vett dramaturgia, úgy nincs nézőtér vagy színpad sem. A Csillagok háborúja valamelyik jelenetét idéző Chaos bárban való várakozás után egy hosszú folyosón „belöknek” minket egy gigantikus térbe, azzal a kezdetben még nehezen értelmezhető pluszjavaslattal, hogy „a legjobban akkor járunk, ha a rátapadunk egy karakterre”. Közbevetés: a partnerem szerint a bárnak semmi köze nincs a Csillagok háborújához, szerintem meg igenis van, de ez is csak azt jelzi, hányféle asszociáció születhet,