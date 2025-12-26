Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaszország puskás akadémia pisa serie a

Elképesztő számok Felcsúton: 16 éves magyar tehetségért kopogtatnak Olaszországból

2025. december 26. 18:16

Az olasz élvonalból érkezhet ajánlat a Puskás Akadémia egyik legnagyobb ígéretéért.

2025. december 26. 18:16
null

Az olasz élvonalból érkezhet ajánlat a Puskás Akadémia egyik legnagyobb ígéretéért: az NB1.hu értesülései szerint a Serie A-ban szereplő Pisa komolyan érdeklődik a felcsútiak U17-es válogatott középpályása, Somfalvi Barna iránt. A toszkán klub szándéka nem pusztán puhatolózás, a portál információi szerint készek lennének kivásárolni a 16 éves tehetséget élő szerződéséből is.

Somfalvi teljesítménye elsősorban a korosztályos válogatottban nyújtott játéka révén került az olasz megfigyelők látókörébe, akik hónapok óta rendszeresen figyelik a fejlődését. A korábban Nagy Ádámot is foglalkoztató Pisa szakemberei különösen nagy potenciált látnak a három és fél éve Felcsúton nevelkedő játékosban.

A szombathelyi születésű középpályás elképesztő számokat produkált az utánpótlásban: az MLSZ adatbázisa szerint eddig kereken 

200 korosztályos mérkőzésen lépett pályára, ezeken 195 gólt szerzett.

Teljesítményére az is jó bizonyíték, hogy már három ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen is nevezte őt a Puskás Akadémia U19-es csapata, a nyáron pedig profi szerződést írt alá a felcsúti klubbal. A hírek szerint a Pisa képviselői már fel is vették a kapcsolatot a magyar egyesülettel, és hivatalosan jelezték vételi szándékukat.

Nyitókép: puskasakademia.hu

