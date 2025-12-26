Elképesztő számok Felcsúton: 16 éves magyar tehetségért kopogtatnak Olaszországból

Az olasz élvonalból érkezhet ajánlat a Puskás Akadémia egyik legnagyobb ígéretéért: az NB1.hu értesülései szerint a Serie A-ban szereplő Pisa komolyan érdeklődik a felcsútiak U17-es válogatott középpályása, Somfalvi Barna iránt. A toszkán klub szándéka nem pusztán puhatolózás, a portál információi szerint készek lennének kivásárolni a 16 éves tehetséget élő szerződéséből is.

Somfalvi teljesítménye elsősorban a korosztályos válogatottban nyújtott játéka révén került az olasz megfigyelők látókörébe, akik hónapok óta rendszeresen figyelik a fejlődését. A korábban Nagy Ádámot is foglalkoztató Pisa szakemberei különösen nagy potenciált látnak a három és fél éve Felcsúton nevelkedő játékosban.