02. 12.
csütörtök
olaszország von der leyen brüsszel európai unió migráció giorgia meloni

Betelt a pohár Olaszországban: szembefordulnak Brüsszellel a Von der Leyen-féle migrációs szabályok miatt

2026. február 11. 22:51

Az olasz kormány új migrációs javaslatában a nemzetközi menedékkérelem szigorítása és hajóblokád is szerepel.

2026. február 11. 22:51
null

A Giorgia Meloni vezette kormány újabb törvénytervezetet hozott nyilvánosságra szerdán, amely a migránsokkal érkező hajók olasz területi vizekre történő belépésének tiltását tartalmazza, valamint szigorítja a menedékkérelem feltételeit.

Matteo Piantedosi belügyminiszter azt hangoztatta, hogy a kormány csomagja az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktumához igazodik.

Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány szerdai ülésen elfogadott tervezete, amelyről a jobbközép többségű római parlamentnek kell majd szavaznia, az illegális vagy veszélyes bevándorlók kiutasítását tűzte ki elsőrendű célként, valamint a migrációs áramlat határozottabb irányítását akarja elérni.

„Fennáll a lehetősége, hogy nemzetbiztonsági okokból megtiltsuk a migránsok belépését felségvizeinkre.

Olaszország határai Európa határai. Kötelességünk védeni őket” – írta közösségi oldalán Matteo Piantedosi.

A tizenhét pontos javaslatcsomagban helyet kapott a hajóblokád bevezetése, amit az olasz jobboldal már évek óta szorgalmaz. Az intézkedés a migránsokat szállító hajókra vonatkozik, amelyeket a hatóságok veszélyesnek tartanak nemzetbiztonsági szempontból. A blokád azt jelenti, hogy a hajók nem léphetik át az olasz területi vizek határát. A hatósági tiltás legfeljebb harminc napra vonatkozhat, de többször megújítható, összesen hat hónapos időtartamig.

A nemzetbiztonsági veszélyességet négy kritérium határozza meg: ha a hatóságok szerint a hajóval érkezők konkrét terroristaveszélyt képviselnek, vagy a migránscsoporttal terroristák szivároghatnak be az ország területére. A hajóblokádot abban az esetben is életbe léptethetik, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy rendkívüli migrációs nyomás veszélyezteti a határok biztonságos védelmét, valamint ha nemzetközi méretű egészségügyi vészhelyzet áll fenn, vagy ha magas szintű nemzetközi események rendkívüli biztonsági intézkedéseket követelnek.

Az előírások egyértelműen a nem kormányzati szervezetek (NGO) migránsokat szállító hajóira vonatkoznak. Ha a hajó nem tartja tiszteletben a hatósági tiltást, ötvenezer euróig terjedő bírságot szabhatnak ki a hajó tulajdonosára, üzemeltetőjére, felhasználójára.

Ha ugyanaz a hajó többször megsérti a tiltást, a vízi járművet az olasz hatóságok lefoglalhatják, majd elkobozhatják.

A kormányülés jegyzőkönyve leszögezi, hogy a hajóblokád azt is szolgálja, hogy az illegális bevándorlókat visszatartsa az elindulástól.

A törvényjavaslat új rendelkezéseket ír elő az Olaszországban nemzetközi menedékkérelmet benyújtók számára. Bővítették a menedékkérelem elutasítási feltételeinek körét.

Ha a menedékkérelmeket elbíráló hatóság első körben elutasítja a beadványt, a bevándorló csakis az elutasítás legitimitása ellen fellebbezhet.

A jelenleg hatályos gyakorlattal ellentétben a fellebbezéshez folyamodó bevándorlónak nincsen automatikus joga Olaszországban maradni a kérelem újabb, akár több hónapot igénybe vevő elbírálásáig, hanem már a fellebbezési időszakban kiutasítható vagy harmadik országba szállítható.

Az olaszországi területi vizekre lépő migránsokat egyenesen olyan harmadik országokba szállíthatják, amelyekkel Olaszország megállapodást kötött a bevándorlók befogadásáról, és ahol arra kialakított központokban elhelyezhetik és visszatarthatják őket a származási országokba történő visszaszállításukig.

Utóbbi intézkedéssel a római kormány a 2024-ben Albániában létesített két migránstábor működését kívánja elindítani.

A tervek között szerepel az olaszországi migránstáborok felépítésére és működésére vonatkozó szabályok egységesítése. A kiutasító- vagy büntetőtáborokban elhelyezett migránsok számára megtiltják a mobiltelefonok használatát.

Újdonságot jelent, hogy a menedékkérelemre váró bevándorlóknak Olaszország meghatározott térségeiben kell tartózkodniuk, amelyeket csakis engedéllyel hagyhatnak el, tehát nem mozoghatnak szabadon az ország területén.

Szigorítani kívánják a családegyesítést, korlátozva az Olaszországban élő bevándorlóhoz csatlakozó rokonok számát, kivéve, ha magas képesítésű bevándorlókról van szó.

A törvényjavaslatcsomag életbe léptetéséhez a parlament támogatása mellett további kiegészítő rendelkezésekre is szükség lesz.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

