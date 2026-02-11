Betelt a pohár Olaszországban: szembefordulnak Brüsszellel a Von der Leyen-féle migrációs szabályok miatt

Olaszország határai Európa határai. Kötelességünk védeni őket” – írta közösségi oldalán Matteo Piantedosi.

A tizenhét pontos javaslatcsomagban helyet kapott a hajóblokád bevezetése, amit az olasz jobboldal már évek óta szorgalmaz. Az intézkedés a migránsokat szállító hajókra vonatkozik, amelyeket a hatóságok veszélyesnek tartanak nemzetbiztonsági szempontból. A blokád azt jelenti, hogy a hajók nem léphetik át az olasz területi vizek határát. A hatósági tiltás legfeljebb harminc napra vonatkozhat, de többször megújítható, összesen hat hónapos időtartamig.

A nemzetbiztonsági veszélyességet négy kritérium határozza meg: ha a hatóságok szerint a hajóval érkezők konkrét terroristaveszélyt képviselnek, vagy a migránscsoporttal terroristák szivároghatnak be az ország területére. A hajóblokádot abban az esetben is életbe léptethetik, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy rendkívüli migrációs nyomás veszélyezteti a határok biztonságos védelmét, valamint ha nemzetközi méretű egészségügyi vészhelyzet áll fenn, vagy ha magas szintű nemzetközi események rendkívüli biztonsági intézkedéseket követelnek.

Az előírások egyértelműen a nem kormányzati szervezetek (NGO) migránsokat szállító hajóira vonatkoznak. Ha a hajó nem tartja tiszteletben a hatósági tiltást, ötvenezer euróig terjedő bírságot szabhatnak ki a hajó tulajdonosára, üzemeltetőjére, felhasználójára.