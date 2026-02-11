Megszólalt az elemző: mind Kijevben, mind Brüsszelben nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy Magyarországot beletolják a háborús projektbe

– derült ki a közleményből.

E hitel kapcsán kerestük Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, aki emlékeztetett, hogy bár 2025 decemberében az EU-csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnök cseh és szlovák kollégájával elérte, hogy hazánk kimaradjon ebből a közös uniós hitelfelvételből. Ez komoly siker volt Magyarországról részéről.

Ugyanakkor Deák felhívta arra a figyelmet, hogy mind Kijevben, mind Brüsszelben nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy Magyarországot beletolják ebbe a „projektbe”, hiszen most már van egy újabb ukrán igény, egy 1500 milliárd dolláros jóléti csomag, amelyet ugyancsak Brüsszelben már készítenek elő.

„Így hiába marad ki Magyarország ebből a 90 milliárd eurós hitelből, a további konstrukciókba bele akarnak minket is vonni.