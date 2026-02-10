Már a fiókban a terv: a választás után azonnal büntetnék Magyarországot, ha nem hódolunk be

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
A választás előtt nem merik ezt megjátszani, nehogy rontsák a Brüsszel-párti Magyar Péter-féle ellenzék esélyeit.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Brüsszelben egy ötlépéses tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb csatlakozhasson az Európai Unióhoz. A hajmeresztő terv részeként utolsó, ötödik lépésként az is felmerült, hogy az Európai Unió a 7. cikket érvényesítve elvenné Magyarországtól a szavazati jogot Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban.
Az öt lépésből álló terv utolsó három pontja arra tér ki, hogyan lehetne megszerezni Magyarország hozzájárulását Ukrajna csatlakozásához, vagy még inkább, hogyan lehetne megkerülni a magyar vétót.
Brüsszel szempontjából a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha áprilisban a Tisza nyerné a magyarországi országgyűlési választást,
hiszen reményeik szerint azzal egy sokkal inkább ukrán-barát, az uniós elvárásokat jobban kiszolgáló kormány kerülne hatalomra.
Ugyanakkor Brüsszel most már egyre türelmetlenebb, és bár áprilisig hajlandóak kivárni a radikális intézkedésekkel – nehogy Orbán malmára hajtsák a vizet a választások előtt –, ha marad a Fidesz kormány, először az USA-tól várnának el nyomásgyakorlást, és ha az sem sikerül, a 7-es cikk érvényesítésével megvonnák Magyarország szavazati jogát.
„Ha Trump alkuja kudarcot vall, az EU-nak még marad egy utolsó ütőkártyája: az uniós alapszerződés 7. cikkének újbóli napirendre tűzése Magyarországgal szemben”
– írja a lap két uniós diplomatára hivatkozva.
A 7. cikk alkalmazása az egyik legsúlyosabb politikai szankció, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy tagállam veszélyezteti az Európai Unió értékeit. Ezzel a tagállamok alapvető jogai függeszthetik fel, például az új tagok felvételéről szóló döntésekben való részvételhez való jogukat is.
A Politico nyíltan elismerte, az EU egyelőre nem tervezi alkalmazni a 7. cikket, mégpedig azért, mert azzal politikai előnyhöz juttathatnák Orbán Viktort az áprilisi választás előtt. Ugyanakkor már most próbálják felmérni, mekkora támogatottsága lenne az eszköz alkalmazásának abban az esetben, ha Orbán újraválasztása után továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását. Egy uniós diplomata szerint ez a forgatókönyv „teljes mértékben elképzelhető”.
