Már a fiókban a terv: a választás után azonnal büntetnék Magyarországot, ha nem hódolunk be

Ugyanakkor Brüsszel most már egyre türelmetlenebb, és bár áprilisig hajlandóak kivárni a radikális intézkedésekkel – nehogy Orbán malmára hajtsák a vizet a választások előtt –, ha marad a Fidesz kormány, először az USA-tól várnának el nyomásgyakorlást, és ha az sem sikerül, a 7-es cikk érvényesítésével megvonnák Magyarország szavazati jogát.

„Ha Trump alkuja kudarcot vall, az EU-nak még marad egy utolsó ütőkártyája: az uniós alapszerződés 7. cikkének újbóli napirendre tűzése Magyarországgal szemben”

– írja a lap két uniós diplomatára hivatkozva.

A 7. cikk alkalmazása az egyik legsúlyosabb politikai szankció, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy tagállam veszélyezteti az Európai Unió értékeit. Ezzel a tagállamok alapvető jogai függeszthetik fel, például az új tagok felvételéről szóló döntésekben való részvételhez való jogukat is.

A Politico nyíltan elismerte, az EU egyelőre nem tervezi alkalmazni a 7. cikket, mégpedig azért, mert azzal politikai előnyhöz juttathatnák Orbán Viktort az áprilisi választás előtt. Ugyanakkor már most próbálják felmérni, mekkora támogatottsága lenne az eszköz alkalmazásának abban az esetben, ha Orbán újraválasztása után továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását. Egy uniós diplomata szerint ez a forgatókönyv „teljes mértékben elképzelhető”.