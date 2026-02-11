Padlógázzal a háborúba: az Európai Parlament megszavazta Ukrajnának a 90 milliárdos hitelt

Az európai parlamenti képviselők három jogszabályt szavaztak meg, amelyek 90 milliárd eurós uniós hitelt biztosítanak Ukrajnának. Szerdán a Parlament oldalán közölte: a képviselők elfogadtak egy javaslatcsomagot, amelynek célja Ukrajna támogatása 90 milliárd eurós uniós hitellel 2026-ra és 2027-re.

A hitelből 30 milliárd eurót makrofinanszírozási támogatásra vagy költségvetési támogatásra fordítanak. 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és a katonai felszerelések beszerzésének támogatására.

A 60 milliárdot elvileg az EU védelmi iparában szereplő gyártóknál kellene elkölteni, de amennyiben ez nem lehetséges, bejöhetnek külső szereplők.