02. 11.
szerda
támogatás bizottság ukrajna

Padlógázzal a háborúba: az Európai Parlament megszavazta Ukrajnának a 90 milliárdos hitelt

2026. február 11. 13:25

A pénzt csak akkor fizeti vissza Ukrajna, ha Oroszország kártérítésre kötelezhető.

2026. február 11. 13:25
null

Az európai parlamenti képviselők három jogszabályt szavaztak meg, amelyek 90 milliárd eurós uniós hitelt biztosítanak Ukrajnának. Szerdán a Parlament oldalán közölte: a képviselők elfogadtak egy javaslatcsomagot, amelynek célja Ukrajna támogatása 90 milliárd eurós uniós hitellel 2026-ra és 2027-re. 

A hitelből 30 milliárd eurót makrofinanszírozási támogatásra vagy költségvetési támogatásra fordítanak. 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és a katonai felszerelések beszerzésének támogatására.

A 60 milliárdot elvileg az EU védelmi iparában szereplő gyártóknál kellene elkölteni, de amennyiben ez nem lehetséges, bejöhetnek külső szereplők.

A támogatási hitel finanszírozása az EU közös tőkepiaci hitelfelvételén keresztül történik, és az EU hosszú távú költségvetésének „fedezeti tartaléka” garantálja, az adósságszolgálati költségeket pedig az EU éves költségvetése fedezi. 

A Bizottság a hitelköltségeket 2027-re körülbelül 1 milliárd euróra, 2028-tól pedig körülbelül 3 milliárd euróra becsülte. 

Ukrajna a hitel tőkéjét akkor köteles visszafizetni, ha megkapja Oroszországtól a háborús kártérítést.

A támogatási csomag véglegesítéséhez szükséges jogalkotási aktusokat a Parlament sürgősségi eljárás keretében fogadta el. A Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia a csomagot, hogy a Bizottság 2026 második negyedévének elején kifizethesse az első részletet.

Az EU támogatási hitelről 2025. december 18-án, a brüsszeli Európai Tanács ülésén állapodtak meg, és az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Csehország, Magyarország és Szlovákia nem támogatja a hitelt.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 123 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
