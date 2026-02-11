Ukrán elemző mondta ki a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek

Ukrán elemző mondta ki: Magyar Péter és pártja támogatja Ukrajna EU-csatlakozását
Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.
Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője kijelentette: biztos benne, hogy Magyar Péterrel meg tudnak egyezni az ukránok.
Miközben a Tisza Párt vezetője és tagjai minden fórumon kerülik, hogy bármi konkrét tervet közöljenek a külpolitikájukkal kapcsolatban, Brüsszelben és Kijevben már tudni vélik Magyar Péter külügyi irányát.
Szinte minden nemzetközi elemzés arról szól, hogy kormányváltás esetén a Tisza Brüsszelhez fog idomulni.
Az ukránok is ezen az állásponton vannak, derült ki Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztőjének a kijelentéseiből. Egy adásban Szidorenko arról beszélt, hogy a Tisza Párt azt fogja tenni, amit Brüsszel diktál nekik:
„Az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, mondjuk úgy, az egész brüsszeli elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, folyjanak a csatlakozási tárgyalások és így tovább. Magyar számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is”
– jelentette ki Szidorenko.
Az ukrán média kiemelten foglalkozik a magyar választással. Nemrég a Mandiner is megírta, hogy egy ukrán szakértő kijelentette, hogy „Magyar és pártja támogatja Ukrajna EU-ba való felvételét. Tehát a küzdelem folytatódik!”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.
***