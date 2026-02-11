Ukrán elemző mondta ki a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek

Miközben a Tisza Párt vezetője és tagjai minden fórumon kerülik, hogy bármi konkrét tervet közöljenek a külpolitikájukkal kapcsolatban, Brüsszelben és Kijevben már tudni vélik Magyar Péter külügyi irányát.

Szinte minden nemzetközi elemzés arról szól, hogy kormányváltás esetén a Tisza Brüsszelhez fog idomulni.

Az ukránok is ezen az állásponton vannak, derült ki Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztőjének a kijelentéseiből. Egy adásban Szidorenko arról beszélt, hogy a Tisza Párt azt fogja tenni, amit Brüsszel diktál nekik: