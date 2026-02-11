Ft
tisza párt magyar péter brüsszel orosz-ukrán háború ukrajna

Ukrán elemző mondta ki a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek

2026. február 11. 12:02

Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője kijelentette: biztos benne, hogy Magyar Péterrel meg tudnak egyezni az ukránok.

2026. február 11. 12:02
Miközben a Tisza Párt vezetője és tagjai minden fórumon kerülik, hogy bármi konkrét tervet közöljenek a külpolitikájukkal kapcsolatban, Brüsszelben és Kijevben már tudni vélik Magyar Péter külügyi irányát. 

Szinte minden nemzetközi elemzés arról szól, hogy kormányváltás esetén a Tisza Brüsszelhez fog idomulni. 

Az ukránok is ezen az állásponton vannak, derült ki Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztőjének a kijelentéseiből. Egy adásban Szidorenko arról beszélt, hogy a Tisza Párt azt fogja tenni, amit Brüsszel diktál nekik: 

„Az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, mondjuk úgy, az egész brüsszeli elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, folyjanak a csatlakozási tárgyalások és így tovább. Magyar számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is”

 – jelentette ki Szidorenko.

Az ukrán média kiemelten foglalkozik a magyar választással. Nemrég a Mandiner is megírta, hogy egy ukrán szakértő kijelentette, hogy „Magyar és pártja támogatja Ukrajna EU-ba való felvételét. Tehát a küzdelem folytatódik!”

Nyitókép: Facebook

gullwing
2026. február 11. 12:06
Szarosgatyás ugyan úgy idegen érdekeket szolgál mint az elődje a komcsik...Persze van a családjában alap amire építhetett...
Válasz erre
0
0
