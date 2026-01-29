Ukrán elemző mondta ki: Magyar Péter és pártja támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

Most lett igazi tétje az Ukrajnáról szóló szavazásnak: Magyar Péterék támogatják Ukrajna uniós tagságát
A Tisza Párt által indított szavazáson a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.
Olekszandr Muszijenko ukrán elemző szerint Ukrajna 2027-es csatlakozását komolyan fontolgatják Brüsszelben. A szakértő Facebook-oldalán közzétett posztjában a magyarországi belpolitikai folyamatokat is kommentálja. Mint írja, azután, hogy ,,megjelent a hír, hogy Ukrajnát már 2027-ben felvehetik az EU-ba”, különböző „szélsőjobboldali pártok” az EU-ban aktivizálódtak és ,,az egész Kreml-ügynökség előbújt, és elkezdett arról beszélni, hogy párbeszédet kell folytatni Oroszországgal”.
,,Ez valójában jó. Hiszen Ukrajna EU-csatlakozásának ellenzői és a »Kreml barátai« ilyen aktivizálódása azt jelzi, hogy Brüsszelben mégis megvitatják a Ukrajnával kapcsolatos történelmi döntéseket”
– írta.
Magyarországra rátérve hozzáteszi, hogy szerinte mindez nem túl jó hír Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, mivel ,,az ellenzéki Tisza párt előnye 10 százalékos a kormánypárttal szemben” (itt felidézi a Závecz Research adatait). Posztját zárva kijelenti:
,,Magyar és pártja támogatja Ukrajna EU-ba való felvételét. Tehát a küzdelem folytatódik!”
Ismert: Ukrajna EU-tagságát 58,18 százalék támogatta a Tisza Párt támogatói körében tartott szavazásán.
Az viszont nem derült ki, a Tisza Párt hogyan viszonyul Brüsszel terveihez.
