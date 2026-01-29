Ukrán elemző mondta ki: Magyar Péter és pártja támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

Olekszandr Muszijenko ukrán elemző szerint Ukrajna 2027-es csatlakozását komolyan fontolgatják Brüsszelben. A szakértő Facebook-oldalán közzétett posztjában a magyarországi belpolitikai folyamatokat is kommentálja. Mint írja, azután, hogy ,,megjelent a hír, hogy Ukrajnát már 2027-ben felvehetik az EU-ba”, különböző „szélsőjobboldali pártok” az EU-ban aktivizálódtak és ,,az egész Kreml-ügynökség előbújt, és elkezdett arról beszélni, hogy párbeszédet kell folytatni Oroszországgal”.

,,Ez valójában jó. Hiszen Ukrajna EU-csatlakozásának ellenzői és a »Kreml barátai« ilyen aktivizálódása azt jelzi, hogy Brüsszelben mégis megvitatják a Ukrajnával kapcsolatos történelmi döntéseket”

– írta.