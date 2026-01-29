Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza kijev eu ukrajna oroszország

Ukrán elemző mondta ki: Magyar Péter és pártja támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

2026. január 29. 12:45

Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.

2026. január 29. 12:45
null

Olekszandr Muszijenko ukrán elemző szerint Ukrajna 2027-es csatlakozását komolyan fontolgatják Brüsszelben. A szakértő Facebook-oldalán közzétett posztjában a magyarországi belpolitikai folyamatokat is kommentálja. Mint írja, azután, hogy ,,megjelent a hír, hogy Ukrajnát már 2027-ben felvehetik az EU-ba”, különböző „szélsőjobboldali pártok”  az EU-ban aktivizálódtak és ,,az egész Kreml-ügynökség előbújt, és elkezdett arról beszélni, hogy párbeszédet kell folytatni Oroszországgal”. 

,,Ez valójában jó. Hiszen Ukrajna EU-csatlakozásának ellenzői és a »Kreml barátai« ilyen aktivizálódása azt jelzi, hogy Brüsszelben mégis megvitatják a Ukrajnával kapcsolatos történelmi döntéseket”

 – írta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországra rátérve hozzáteszi, hogy szerinte mindez nem túl jó hír Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, mivel ,,az ellenzéki Tisza párt előnye 10 százalékos a kormánypárttal szemben” (itt felidézi a Závecz Research adatait). Posztját zárva kijelenti: 

,,Magyar és pártja támogatja Ukrajna EU-ba való felvételét. Tehát a küzdelem folytatódik!” 

Ismert: Ukrajna EU-tagságát 58,18 százalék támogatta a Tisza Párt támogatói körében tartott szavazásán.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 29. 14:53
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 29. 14:38
Bodis etnő a 8 ker kepviselője akar lenni, de dzezon-fazon neki mindegy. A piacon a gérleti arak miatt dzidta a kormányt, pedig pikót kellett volna! Csipkejózsika ez a 00!
Válasz erre
1
0
madre79
2026. január 29. 13:58
20 emberről van szó! Mi nem támogatjuk x millióan!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!