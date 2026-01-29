Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz háború tisza párt tiszás magyar péter honvédség 444

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem kell félni a háborútól – érdekes magyarázattal állt elő a tiszás politikus

2026. január 29. 11:56

Az viszont nem derült ki, a Tisza Párt hogyan viszonyul Brüsszel terveihez.

2026. január 29. 11:56
null

Ruszin-Szendi Romulusz a 444 tudósítása szerint egyeki fórumán tette fel a kérdést: „ugye senki sem fél a háborútól?”.

A portál azt írja, 

a tiszás politikus erre azt mondta, nem kell félni a háborútól, mert az nem reális.

„A háborúhoz két fél kell. Magyarország azonban senkit sem akar megtámadni, és minket sem akarnak megtámadni”– magyarázta Ruszin-Szendi.

Az viszont nem derült ki a 444 cikkéből, hogy Magyar Péter embere beszélt-e arról, Brüsszelnek mik a tervei ezzel kapcsolatban, és hogy ahhoz a Tisza Párt hogyan viszonyul.

Az azonban olvasható a cikkben, ahogy Ruszin-Szendi drámai hangvételben úgy fogalmazott: „A nyakamban 3 dögcédula van. Ilyet akkor kapnak a katonák, ha olyan helyre mennek, ahonnan nem biztos, hogy élve visszajönnek. Pontosan tudom, milyen a háború. Én lennék az utolsó, aki háborúzni akarna. A szavam a garancia rá, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot.”

Mint ismert Ruszin-Szendi Romulusz 2023 áprilisában még vezérkari főnök volt. Júniusban felmentették a posztról, majd ugyanabban a hónapban a fiatalítási hullám részeként teljesen eltávolították a hivatásos állományból.

Leváltása után Ruszin-Szendi önkéntes tartalékos maradt, mígnem tavaly decemberben ez a jogviszonya is megszűnt. Ezzel teljesen kiírták a Honvédség kötelékéből. Nem számít többé katonának. Ez vezérkari főnökkel még nem fordult elő 1990 óta.

Érdemes megjegyezni, ugyan a tiszás politikus egyeki fórumán nem aggódott amiatt, hogy Magyarország háborúba sodródna, a saját életében már inkább kész felkészülni az erőszakra, sőt túlzásokba is hajlamos esni. 

Például éles lőfegyvert viselt több lakossági fórumon is, amivel sokak felháborodását kiváltotta.

Ukrajnát éltette a NATO ülésein Magyar Péter szakértője

Mint ismert, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a „Slava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondattal zárta beszédét. 

A történet még Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnöksége idején kezdődött. A katonai vezető 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, eleget téve az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij, egykori ukrán főparancsnök, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott az említett látogatásra, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de nyilvánvaló biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.

Az AFU akkori vezérkari főnöke azonban felfedte a titokban tartott látogatást, mert a Ruszin-Szendi Romulusz látogatását arra akarta felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja. A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott, 

ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. 

Lesznek telefonszámok (…) ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor oda kerülünk...”.

„Mire gondolhatott Ruszin-Szendi?” – teheti fel a kérdést az olvasó. Nos valószínűleg arra, amire a Bennfentes derített fényt, mégpedig, hogy 

a korábbi katonai vezető engedély nélkül egyeztetett politikai vezetőkkel, és városi polgármesterekkel, és az csak később bukott ki, ahogyan az is, hogy nem egyeznek az általa leadott jelentések, a NATO-, és EU-vezérkari főnökei előtt elhangzottak, valamint a mandátum tartalma.

A lap értesülései szerint ugyanis volt vezérkari főnök a NATO-, és EU-vezérkari főnöki értekezletekhez hasonlóan csak kötött mandátummal utazhatott ki Ukrajnába. Ez azt jelentette, hogy csak katonákkal tárgyalhatott volna. 

A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata emellett azt is megállapította, Ruszin-Szendi Romulusz a mandátummal szemben elhallgatta Magyarország háborúellenes álláspontját, de jelentéseibe mégis beleírta ezeket, miközben a hivatalos hangfelvételek azt támasztják alá, hogy a háborúellenességről vagy Magyarország aggodalmairól nem számolt be, helyette támogatólag állt az ukrajnai háborúhoz, és előfordult, hogy 

beszédeit pedig a közismert ukrán nacionalista jelszóval, „Slava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

Mindezt sem a TISZA Párt, sem Ruszin-Szendi Romulusz nem cáfolta érdemben, ellenben csakúgy mint a korábbi ügyeknél, igyekezett kikerülni a válaszadást, amikor riporterünk ezzel kapcsolatban kérdezte. 

Nyitókép forrása: Facebook

