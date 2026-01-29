Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem kell félni a háborútól – érdekes magyarázattal állt elő a tiszás politikus

Például éles lőfegyvert viselt több lakossági fórumon is, amivel sokak felháborodását kiváltotta.
Ukrajnát éltette a NATO ülésein Magyar Péter szakértője
Mint ismert, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a „Slava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondattal zárta beszédét.
A történet még Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnöksége idején kezdődött. A katonai vezető 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, eleget téve az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij, egykori ukrán főparancsnök, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott az említett látogatásra, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de nyilvánvaló biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.
Az AFU akkori vezérkari főnöke azonban felfedte a titokban tartott látogatást, mert a Ruszin-Szendi Romulusz látogatását arra akarta felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja. A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott,