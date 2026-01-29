Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem kell félni a háborútól – érdekes magyarázattal állt elő a tiszás politikus

Az viszont nem derült ki a 444 cikkéből, hogy Magyar Péter embere beszélt-e arról, Brüsszelnek mik a tervei ezzel kapcsolatban, és hogy ahhoz a Tisza Párt hogyan viszonyul.

Az azonban olvasható a cikkben, ahogy Ruszin-Szendi drámai hangvételben úgy fogalmazott: „A nyakamban 3 dögcédula van. Ilyet akkor kapnak a katonák, ha olyan helyre mennek, ahonnan nem biztos, hogy élve visszajönnek. Pontosan tudom, milyen a háború. Én lennék az utolsó, aki háborúzni akarna. A szavam a garancia rá, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot.”

Mint ismert Ruszin-Szendi Romulusz 2023 áprilisában még vezérkari főnök volt. Júniusban felmentették a posztról, majd ugyanabban a hónapban a fiatalítási hullám részeként teljesen eltávolították a hivatásos állományból.

Leváltása után Ruszin-Szendi önkéntes tartalékos maradt, mígnem tavaly decemberben ez a jogviszonya is megszűnt. Ezzel teljesen kiírták a Honvédség kötelékéből. Nem számít többé katonának. Ez vezérkari főnökkel még nem fordult elő 1990 óta.

Érdemes megjegyezni, ugyan a tiszás politikus egyeki fórumán nem aggódott amiatt, hogy Magyarország háborúba sodródna, a saját életében már inkább kész felkészülni az erőszakra, sőt túlzásokba is hajlamos esni.