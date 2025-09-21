Ruszin-Szendi fegyverbotránya folytatódik – Gyerekek jelenlétében is lehetett valami a korábban nyilvános rendezvényen fegyvert viselő politikus oldalán

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra került fegyverbotrány úgy tűnik, még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”. (A videó a cikk végén látható.) Az egykori vezérkari főnökről a közelmúltban derült ki, hogy a párt rendezvényén a színpadon egy gyanúsan pisztolyra hasonlító tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.

Ruszin-Szendi Romulusz beszél a TISZA Párt rendezvényén

A TISZA Párt a média megkeresésére először úgy reagált „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, az is.

Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte. Íme: