Ruszin-Szendi fegyverbotránya folytatódik – Gyerekek jelenlétében is lehetett valami a korábban nyilvános rendezvényen fegyvert viselő politikus oldalán

Fegyverrel az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
Az elmúlt hetekben nyilvánosságra került fegyverbotrány úgy tűnik, még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”. (A videó a cikk végén látható.) Az egykori vezérkari főnökről a közelmúltban derült ki, hogy a párt rendezvényén a színpadon egy gyanúsan pisztolyra hasonlító tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.
A TISZA Párt a média megkeresésére először úgy reagált „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán
gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, az is.
Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte. Íme:
Később Ruszin-Szendi is megerősítette, hogy fegyverrel jelent meg a politikai rendezvényen. Mindez példátlan, hiszen a rendszerváltás óta egyetlen politikus sem tett ilyet. A történtek nem csak a TISZA Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy
Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.
Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Mindez nem kizárólag az elmúlt időszakban politikai szereplőket ért fegyveres támadások fényében ijesztő, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve szintén elgondolkodtató dolog. Az egykori katonai vezető a közelmúltban egyszerűen fellökte a Magyar Péter formációjának kiszivárgott adóterveiről kérdező riporterünket. Az esetet a Tisza-vezér és a liberális média igyekezett bagatellizálni, és az egykori (?) kommunista újságírószövetség is nagysokára ítélte el.
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását. Veczán Zoltán írása.
Ruszin-Szendi Romulusz azzal mentegetőzött, hogy politikai pályára lépését követően fenyegetések érték. Érdekes kérdés, hogy mi lehetett a terve egy fegyverrel a színpadon, és milyen módon védte volna meg magát, egy őt érő esetleges támadástól ezzel.
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Az is árnyalja a képet, hogy Ruszin-Szendi egy korábbi rádiós beszélgetésben úgy fogalmaz, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, ezt követően pedig elmondja, hogy fegyvereket gyűjt. Az egykori katona viselkedése jogi aggályokat is felvet, hiszen nyilvános rendezvényen az ügyvéd szerint még engedéllyel tartott önvédelmi fegyvert sem viselhetett törvényesen. Ruszin-Szendi ellen feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást kezdeményezett, elvették a politikus pisztolyát valamint visszavonták a fegyverviselési engedélyét.
A Tisza politikusának vallomása különösen aggasztó annak tükrében, hogy nemrég fegyverrel az inge alatt jelent meg a párt egyik fórumán.
A napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.
Nem tudni, mi lehet az említett tárgy, de a korábbi esetet ismerve a szavazóknak joga van tudni, hogy egy vagy több alkalommal is fegyvert viselt-e a politikus, miközben nyilvános rendezvényeken vesz részt. Különösen, hogy az említett rendezvényen gyerekek is jelen voltak.
Mindez a TISZA Párt tavaszi országjárásán történt, amely igen kínos véget ért, miután Magyar Péter Erdélyben úgy fogalmazott, hogy „amit terveznek ott Nagyváradon, és kerüljük el azt a szégyent, hogy magyart magyar ellen hangolnak, és esetleg hangoskodnak ott kint, román földön”. (Ezt követően talán nem meglepő, hogy az ellenzéki párt népszerűsége a külhoni magyarok körében a 0-hoz közelít.)
Íme egy-két kép, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz az említett menetelésen szerepel, az olvasók pedig eldönthetik, hogy szerintük mi rajzolódik ki a politikus kabátja alatt.
A történtekkel kapcsolatban megkerestük a TISZA Pártot az alábbi kérdésekkel:
Amennyiben válasz érkezik, természetesen frissítjük cikkünket!