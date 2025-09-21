Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter fegyver

Ruszin-Szendi fegyverbotránya folytatódik – Gyerekek jelenlétében is lehetett valami a korábban nyilvános rendezvényen fegyvert viselő politikus oldalán

2025. szeptember 21. 11:06

Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.

2025. szeptember 21. 11:06
null

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra került fegyverbotrány úgy tűnik, még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabátja – a 444 cikkének kifejezésével élve – „vesetájékon hullámot vetett”.  (A videó a cikk végén látható.) Az egykori vezérkari főnökről a közelmúltban derült ki, hogy a párt rendezvényén a színpadon egy gyanúsan pisztolyra hasonlító tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt. 

Ruszin-Szendi Romulusz, fegyver, TISZA Párt, Magyar Péter
Ruszin-Szendi Romulusz beszél a TISZA Párt rendezvényén

A TISZA Párt a média megkeresésére először úgy reagált „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, az is.

 Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte. Íme: 

Fegyvert viselt egy tiszás rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz

Később Ruszin-Szendi is megerősítette, hogy fegyverrel jelent meg a politikai rendezvényen. Mindez példátlan, hiszen a rendszerváltás óta egyetlen politikus sem tett ilyet. A történtek nem csak a TISZA Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy 

Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. 

Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”

Mindez nem kizárólag az elmúlt időszakban politikai szereplőket ért fegyveres támadások fényében ijesztő, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve szintén elgondolkodtató dolog. Az egykori katonai vezető a közelmúltban egyszerűen fellökte a Magyar Péter formációjának kiszivárgott adóterveiről kérdező riporterünket. Az esetet a Tisza-vezér és a liberális média igyekezett bagatellizálni, és az egykori (?) kommunista újságírószövetség is nagysokára ítélte el.  

Ruszin-Szendi Romulusz azzal mentegetőzött, hogy politikai pályára lépését követően fenyegetések érték. Érdekes kérdés, hogy mi lehetett a terve egy fegyverrel a színpadon, és milyen módon védte volna meg magát, egy őt érő esetleges támadástól ezzel. 

Az is árnyalja a képet, hogy Ruszin-Szendi egy korábbi rádiós beszélgetésben úgy fogalmaz, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, ezt követően pedig elmondja, hogy fegyvereket gyűjt. Az egykori katona viselkedése jogi aggályokat is felvet, hiszen nyilvános rendezvényen az ügyvéd szerint még engedéllyel tartott önvédelmi fegyvert sem viselhetett törvényesen. Ruszin-Szendi ellen feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást kezdeményezett, elvették a politikus pisztolyát valamint visszavonták a fegyverviselési engedélyét. 

A napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt. 

Nem tudni, mi lehet az említett tárgy, de a korábbi esetet ismerve a szavazóknak joga van tudni, hogy egy vagy több alkalommal is fegyvert viselt-e a politikus, miközben nyilvános rendezvényeken vesz részt. Különösen, hogy az említett rendezvényen gyerekek is jelen voltak. 

Mindez a TISZA Párt tavaszi országjárásán történt, amely igen kínos véget ért, miután Magyar Péter Erdélyben úgy fogalmazott, hogy „amit terveznek ott Nagyváradon, és kerüljük el azt a szégyent, hogy magyart magyar ellen hangolnak, és esetleg hangoskodnak ott kint, román földön”. (Ezt követően talán nem meglepő, hogy az ellenzéki párt népszerűsége a külhoni magyarok körében a 0-hoz közelít.)

Íme egy-két kép, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz az említett menetelésen szerepel, az olvasók pedig eldönthetik, hogy szerintük mi rajzolódik ki a politikus kabátja alatt. 

 

 

Gyerekek is részt vettek Magyar Péter rendezvényén

A történtekkel kapcsolatban megkerestük a TISZA Pártot az alábbi kérdésekkel:  

  1. Lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt? 
  2. Amennyiben igen, mely rendezvények voltak ezek? 
  3. Amennyiben igen, a pártvezetésnek volt-e tudomása erről? 

Amennyiben válasz érkezik, természetesen frissítjük cikkünket! 

 

Burg_kastL71-C
2025. szeptember 21. 13:26
Ez a színösszeállításában szabásában mérhetetlenül gusztustalan sportdzseki nem méltó egy fegyelmezett, mindig rendezetten öltöző katonaember általános képéhez. Az egész jelenetre a hányaveti módon lógó kapucni és az előtte álló csámpás teszi fel a pontot.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. szeptember 21. 13:26
Harmat hull a virágra, Oh, hogy ragyog! Ameddig tart, ragyog, mint Gyöngy a reggeli fényben, A vadon csupa sírdomb, Szél sír az éjszakában, Róka nyí, bagoly huhog Kísértetfehér nyárfán, Vörös levelek hullanak, Patak vizén leúsznak, Cs"inien palotáját A moha mind benőtte....
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. szeptember 21. 13:22
Elcsendesülés.. Harmat hull a virágra, Oh, mily öröm! Ne félj a csípő széltől, Ne félj a kelő naptól, Keletnek folyik a víz, Nyugatnak a Tejút. Parasztok szántanak, hol Egykor a Bronztorony volt, Többet ér egy rövid nap Serleggel a kezünkben,, Mint a jövendő, amely nevünket elfelejti, Örülj, amíg örülhetsz!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 21. 13:12
Valami csak kell a nadrágjába, ha pöcse már nem nőtt..
Válasz erre
1
0
