Mindenki beismerte, hogy Ruszin-Szendinél lőfegyver volt, de a 444 újságírója szerint „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)
A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Mint megírtuk: Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. „Valóban volt nála egy fegyver” – ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.
A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált a hírekre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak: hogy valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.
Azonban a 444 szerkesztőségének pechjére a két beismerés pont akkor történt, amikor a balos portál még éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet.
Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”
– írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.”
De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik,
csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.
Mint írja: „Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”
A Telex legalább annyit megtett, hogy kérdéseket küldött ki a Tisza Pártnak, amelyekben – egyebek mellett – arra voltak kíváncsiak, hogy valóban fegyvert hordott-e Ruszin-Szendi Romulusz.
A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”
– hazudta a portál megkeresésére a párt. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.
