Mindenki beismerte, hogy Ruszin-Szendinél lőfegyver volt, de a 444 újságírója szerint „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”

Mint megírtuk: Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. „Valóban volt nála egy fegyver” – ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált a hírekre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak: hogy valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Nincs jó napjuk a 444-eseknek

Azonban a 444 szerkesztőségének pechjére a két beismerés pont akkor történt, amikor a balos portál még éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet.