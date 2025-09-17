Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Szily László Magyar Péter lőfegyver 444

Mindenki beismerte, hogy Ruszin-Szendinél lőfegyver volt, de a 444 újságírója szerint „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”

2025. szeptember 17. 05:42

„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.

2025. szeptember 17. 05:42
null

Mint megírtuk: Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. „Valóban volt nála egy fegyver” – ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált a hírekre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről egész nap hallgattak: hogy valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Nincs jó napjuk a 444-eseknek

Azonban a 444 szerkesztőségének pechjére a két beismerés pont akkor történt, amikor a balos portál még éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet.

Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” 

– írta Szily László a 444-en. A baloldali újságíró szerint „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.

De Szily ennél is tovább ment a szerecsen mosdatásban, szerinte ugyanis „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, 

csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

Mint írja: „Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Telex legalább annyit megtett, hogy kérdéseket küldött ki a Tisza Pártnak, amelyekben – egyebek mellett – arra voltak kíváncsiak, hogy valóban fegyvert hordott-e Ruszin-Szendi Romulusz. 

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is

– hazudta a portál megkeresésére a párt. A lap ezután megismételte a kérdéseit, de – mint írják – arra már nem kaptak választ.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Error404PageNotFound
2025. szeptember 17. 07:07
Kettőt egyszerre: Arany tábornokom a hívei előtt fegyverrel az oldalán papol a szeretetországról, amit a főgagyi pártvezér kénytelen elismerni, de a nyomorult, kézből etetett ölebsajtójuk még ezután is tagadásban van. Ezek ők, ilyenek. Lehet választani.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 17. 07:04
"Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet" Nos, akkor egy szívlapáttal el kell egyengetni az a dzsekit vesetájon.
Válasz erre
1
0
Palakon
2025. szeptember 17. 07:04
Barki lathatja, akinek szemei vannak, hogy nincs ott semmifele fegyver!
Válasz erre
1
0
chief Bromden
•••
2025. szeptember 17. 07:02 Szerkesztve
Maximalizálják a szavazatokat. Rajtuk kívül nem jut másnak. Ha nem a kisfidesz lenne, már régen vizsgálati fogságban ücsörögnének. A főnök megint mérföldekkel előttük jár. De hová tűnt Démon... izé, a Momentum, az MSZP, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd? Itt a vége, fussatok el.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!