Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
benett karácsony orbán viktor

„Nagyot tudok ütni” – látni kell, hogyan reagált a kis Benett Orbán Viktor ajándékára (VIDEÓ)

2025. december 26. 18:53

Megérkezett a bokszzsák és a bokszkesztyűk.

2025. december 26. 18:53
null

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor teljesítette a vácrátóti kis Benettnek tett ígéretét. A miniszterelnök a még novemberben megígért bokszzsákot és bokszkesztyűket elküldte a Dömötör család legfiatalabb tagjának, ami most meg is érkezett. 

Benett megkapta a bokszzsákot és bokszkesztyűket, de a miniszterelnök a testvéreit sem felejtette el: a nővére babát, a bátyja pedig mozijegyet kapott karácsony alkalmából.

„Boldog karácsonyt, vasgyúró!” – üzente Orbán Viktor. 

Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Szamóca bácsi
2025. december 26. 19:38
jaj, már megint! jó lenne, ha a politikusok (az összes!!) leszállnának a gyerekekről.
nuevoreynuevaley
2025. december 26. 19:16
A kis Benett migrans? Vagy csak a neve? Orban semmit se csinal veletlenul, ezt ne felejtsetek el
pugacsov-0
2025. december 26. 19:00
Szép karácsonyt az egész családnak !
