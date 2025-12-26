„Nagyot tudok ütni” – látni kell, hogyan reagált a kis Benett Orbán Viktor ajándékára (VIDEÓ)

„Szavak helyett tettek” – Orbán Viktor állta a szavát, és elvitte a megígért ajándékot kis Benettnek (VIDEÓ)
A kormányfő novemberben, a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatta meg a kisfiút.
Megérkezett a bokszzsák és a bokszkesztyűk.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor teljesítette a vácrátóti kis Benettnek tett ígéretét. A miniszterelnök a még novemberben megígért bokszzsákot és bokszkesztyűket elküldte a Dömötör család legfiatalabb tagjának, ami most meg is érkezett.
Benett megkapta a bokszzsákot és bokszkesztyűket, de a miniszterelnök a testvéreit sem felejtette el: a nővére babát, a bátyja pedig mozijegyet kapott karácsony alkalmából.
„Boldog karácsonyt, vasgyúró!” – üzente Orbán Viktor.
Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály