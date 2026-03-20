Újabb durva üzenet Ukrajnából: karddal fenyegetőzik és Orbán felnyársalásáról beszél Zelenszkij influenszere (VIDEÓ)

A történtek újabb fejezetét jelentik annak a kommunikációs hullámnak, amelyben ukrán szereplők egyre élesebb hangnemben fogalmaznak meg kritikát és fenyegetéseket Magyarországgal szemben.

Zelenszkij indította a lavinát

Nem sokkal korábban Volodimir Zelenszkij is kemény kijelentéseket tett egy kormányülésen, amikor arról beszélt: ha az Európai Unió támogatási döntéseit egyetlen szereplő akadályozza, akkor „megadják a címét” az ukrán fegyveres erőknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

A megszólalások sora itt nem ért véget. Egy nappal később Alekszej Zsulavszkij arról beszélt, hogy Ukrajna akár gyors katonai lépésekre is képes lenne Magyarországgal szemben. Ezt követően pedig Hrihorij Omelcsenko fogalmazott meg személyes hangvételű, durva fenyegetéseket a magyar miniszterelnökkel és családjával kapcsolatban.