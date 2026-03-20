Újabb durva üzenet Ukrajnából: karddal fenyegetőzik és Orbán felnyársalásáról beszél Zelenszkij influenszere (VIDEÓ)

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Dmitro Kornyijenko a videójában egyértelművé tette azt is, hogy a közelgő választásokon Magyar Péter sikeréért szurkol.
Félreérthetetlen hangvételű üzenetet fogalmazott meg egy, az ukrán kormányhoz közel álló online véleményformáló: Dmitro Kornyijenko legfrissebb videójában nemcsak politikai állásfoglalást tett, hanem egy szamurájkarddal a kezében beszélt Orbán Viktor jövőjéről – olvasható az Ellenpont cikkében.
A blogger – aki korábban maga is elismerte, hogy Ukrajna nem műszaki, hanem politikai okokból tartja korlátozva a Barátság kőolajvezetéket – ezúttal arról beszélt: számos eszköz áll rendelkezésükre, hogy „visszaadják” mindazt, amit Magyarországtól kaptak. Szavai szerint az egyik leghatékonyabb lépés az lehet, ha a magyar miniszterelnök elveszíti a választásokat.
A felvételen ugyanakkor a kijelentéseket látványos és egyértelműen erőszakos szimbolika kísérte:
Kornyijenko karddal hadonászva beszélt arról, hogy Orbán „egy kis nyárson” végzi. A videóban egyértelművé tette azt is, hogy a közelgő választásokon Magyar Péter sikeréért szurkol.
A történtek újabb fejezetét jelentik annak a kommunikációs hullámnak, amelyben ukrán szereplők egyre élesebb hangnemben fogalmaznak meg kritikát és fenyegetéseket Magyarországgal szemben.
Nem sokkal korábban Volodimir Zelenszkij is kemény kijelentéseket tett egy kormányülésen, amikor arról beszélt: ha az Európai Unió támogatási döntéseit egyetlen szereplő akadályozza, akkor „megadják a címét” az ukrán fegyveres erőknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”.
A megszólalások sora itt nem ért véget. Egy nappal később Alekszej Zsulavszkij arról beszélt, hogy Ukrajna akár gyors katonai lépésekre is képes lenne Magyarországgal szemben. Ezt követően pedig Hrihorij Omelcsenko fogalmazott meg személyes hangvételű, durva fenyegetéseket a magyar miniszterelnökkel és családjával kapcsolatban.
