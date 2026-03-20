zelenszkij fenyegetés magyarország ukrajna orbán viktor

Újabb durva üzenet Ukrajnából: karddal fenyegetőzik és Orbán felnyársalásáról beszél Zelenszkij influenszere (VIDEÓ)

2026. március 20. 11:00

Dmitro Kornyijenko a videójában egyértelművé tette azt is, hogy a közelgő választásokon Magyar Péter sikeréért szurkol.

Félreérthetetlen hangvételű üzenetet fogalmazott meg egy, az ukrán kormányhoz közel álló online véleményformáló: Dmitro Kornyijenko legfrissebb videójában nemcsak politikai állásfoglalást tett, hanem egy szamurájkarddal a kezében beszélt Orbán Viktor jövőjéről – olvasható az Ellenpont cikkében.

A blogger – aki korábban maga is elismerte, hogy Ukrajna nem műszaki, hanem politikai okokból tartja korlátozva a Barátság kőolajvezetéket – ezúttal arról beszélt: számos eszköz áll rendelkezésükre, hogy „visszaadják” mindazt, amit Magyarországtól kaptak. Szavai szerint az egyik leghatékonyabb lépés az lehet, ha a magyar miniszterelnök elveszíti a választásokat.

A felvételen ugyanakkor a kijelentéseket látványos és egyértelműen erőszakos szimbolika kísérte: 

Kornyijenko karddal hadonászva beszélt arról, hogy Orbán „egy kis nyárson” végzi. A videóban egyértelművé tette azt is, hogy a közelgő választásokon Magyar Péter sikeréért szurkol.

A történtek újabb fejezetét jelentik annak a kommunikációs hullámnak, amelyben ukrán szereplők egyre élesebb hangnemben fogalmaznak meg kritikát és fenyegetéseket Magyarországgal szemben.

Zelenszkij indította a lavinát

Nem sokkal korábban Volodimir Zelenszkij is kemény kijelentéseket tett egy kormányülésen, amikor arról beszélt: ha az Európai Unió támogatási döntéseit egyetlen szereplő akadályozza, akkor „megadják a címét” az ukrán fegyveres erőknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

A megszólalások sora itt nem ért véget. Egy nappal később Alekszej Zsulavszkij arról beszélt, hogy Ukrajna akár gyors katonai lépésekre is képes lenne Magyarországgal szemben. Ezt követően pedig Hrihorij Omelcsenko fogalmazott meg személyes hangvételű, durva fenyegetéseket a magyar miniszterelnökkel és családjával kapcsolatban.

Nyitókép: YouTube

 

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lbs0420-2
2026. március 20. 13:34
A kérdéses kard középkori - európai - kard, amivel pl Szent Laszló királyunkat is ábrázoják! A firkászok időnkéni nem ártana, ha az ismereteiket frissítenék!
SzaboGeza
2026. március 20. 13:31
ESSZÜJE!!!!
alkaloidablog
2026. március 20. 13:30
Az nem szamurájkard, az egy középkori, európai stílusú pallos baszki.
The Loner
2026. március 20. 13:29 Szerkesztve
Ez a torzszülött a videóban miért nem a fronton hadonászik és fenyegetőzik azzal a ̶b̶u̶z̶i̶ bazi nagy karddal? Különben meg üzenem neki, hogy a jó Q... anyját nyársalja fel vele , meg a Zelenszkij-t!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!