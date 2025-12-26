Ft
12. 26.
péntek
benett kormányfő videó ajándék orbán viktor

„Szavak helyett tettek” – Orbán Viktor állta a szavát, és elvitte a megígért ajándékot kis Benettnek (VIDEÓ)

2025. december 26. 11:55

A kormányfő novemberben, a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatta meg a kisfiút.

2025. december 26. 11:55
null

„Szavak helyett tettek” – ezzel vezetett fel Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videóját, amiben arról számolt be, hogy teljesítette a vácrátóti kis Benettnek tett ígéretét – írta meg a hirado.hu.

A miniszterelnök a még novemberben megígért bokszzsákot és bokszkesztyűket elküldte a Dömötör család legfiatalabb tagjának.

A kormányfő novemberben, a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatta meg a családot. A találkozón Benett megmutatta boksztehetségét is, ekkor pedig Orbán Viktor megígérte, hogy nem feledkezik meg a felszerelésről.

Ahogy az a karácsony második napján a Facebook-oldalán közzétett videóból is kiderül, a miniszterelnök valóban állta a szavát.

Kedves Benett, Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok, a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog Karácsonyt”

– üzente a miniszterlenök.

Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

