Orbán Viktor édesanyja meglepő vallomást tett fia pályaválasztásáról egy interjúban (VIDEÓ)

Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)
Hatásosan érzékeltette a baloldali suttogó propaganda erejét.
Orbán Győzőné szerint a vezetői képességek már egészen kiskorában is jellemezték Orbán Viktort, ennek ellenére nem volt elragadtatva fia döntésétől.
Az októberi békemeneten készült, nagy sikerű interjúja után ismét mikrofonvégre kapták Orbán Viktor miniszterelnök édesanyaját, Orbán Győzőnét.
Az interjúban kiemelte, hogy a vezetői hajlam és képesség már egészen kicsi korábban kiviláglott a miniszterelnök kapcsán. Óvodás korában sokat mesélt a csoporttársainak, magára vonva a figyelmet,
gimnazista korában pedig foci csapatot szervezett.
Elmondta, hogy a fia kifejezetten jó tanuló volt, és féltette őt, mikor belevágott a politikába; eleinte kifejezetten ellenezte is a pályaválasztását. Ennek oka főként az volt, hogy tisztában volt a kommunista diktatúra jelentette veszélyekkel, ami miatt a rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt kockázatmentes a politikai pálya.
Orbán Győzőné a karácsonyi ünnepek kapcsán is üzent a miniszterelnöknek.
Ahogy most van, az maradjon így, és senkinek semmi baja ne legyen
– mondta, majd hozzátette, hogy a politikában is sikereket kíván a fiának, „azt kívánja, hogy nyerjen”.
A teljes videót itt tekintheti meg:
