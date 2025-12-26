Orbán Viktor édesanyja meglepő vallomást tett fia pályaválasztásáról egy interjúban (VIDEÓ)

Elmondta, hogy a fia kifejezetten jó tanuló volt, és féltette őt, mikor belevágott a politikába; eleinte kifejezetten ellenezte is a pályaválasztását. Ennek oka főként az volt, hogy tisztában volt a kommunista diktatúra jelentette veszélyekkel, ami miatt a rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt kockázatmentes a politikai pálya.

Orbán Győzőné a karácsonyi ünnepek kapcsán is üzent a miniszterelnöknek.

Ahogy most van, az maradjon így, és senkinek semmi baja ne legyen

– mondta, majd hozzátette, hogy a politikában is sikereket kíván a fiának, „azt kívánja, hogy nyerjen”.

A teljes videót itt tekintheti meg: