Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orbán győzőné interjú orbán gyerekkor orbán viktor

Orbán Viktor édesanyja meglepő vallomást tett fia pályaválasztásáról egy interjúban (VIDEÓ)

2025. december 26. 10:21

Orbán Győzőné szerint a vezetői képességek már egészen kiskorában is jellemezték Orbán Viktort, ennek ellenére nem volt elragadtatva fia döntésétől.

2025. december 26. 10:21
null

Az októberi békemeneten készült, nagy sikerű interjúja után ismét mikrofonvégre kapták Orbán Viktor miniszterelnök édesanyaját, Orbán Győzőnét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az interjúban kiemelte, hogy a vezetői hajlam és képesség már egészen kicsi korábban kiviláglott a miniszterelnök kapcsán. Óvodás korában sokat mesélt a csoporttársainak, magára vonva a figyelmet,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

gimnazista korában pedig foci csapatot szervezett. 

Elmondta, hogy a fia kifejezetten jó tanuló volt, és féltette őt, mikor belevágott a politikába; eleinte kifejezetten ellenezte is a pályaválasztását. Ennek oka főként az volt, hogy tisztában volt a kommunista diktatúra jelentette veszélyekkel, ami miatt a rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt kockázatmentes a politikai pálya.

Orbán Győzőné a karácsonyi ünnepek kapcsán is üzent a miniszterelnöknek.

Ahogy most van, az maradjon így, és senkinek semmi baja ne legyen

– mondta, majd hozzátette, hogy a politikában is sikereket kíván a fiának, „azt kívánja, hogy nyerjen”.

A teljes videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: CiviliZilla Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. december 26. 13:03
Politikai gerontofília….🙄
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 26. 12:47
Szegény ha tudná, hogy mennyit emlegetik....
Válasz erre
1
2
belbuda
2025. december 26. 12:25
Azért Győző bácsi tudott már valamit…nem véletlenül tángálta annyit ezt a nyomorultat…mégis,kevés volt…. mi lett belőle….🤨
Válasz erre
0
5
csalodtamafideszben
2025. december 26. 12:00
Az ország legtöbbet emlegetett személye.
Válasz erre
2
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!