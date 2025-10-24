Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)

A „suttogó propagandát” elmondása szerint jólismerő Orbán Győzőné hiába mondta a nőnek, hogy Orbán Viktor nem cigány, nem sikerült meggyőznie. Ezért megkérdezte tőle, szerinte ő is roma származású-e. Erre a nő azt válaszolta, hogy ő nem, „ő nagyon kedves”.

Mikor ezután Orbán Győzőné felfedte, hogy az édesanyja Orbán Viktornak, a nő nagyon elszégyellte magát – idézte fel.

Én annyira sajnáltam, mert el lehet bolondítani az embereket

– mondta a kormányfő édesanyja.

Azt is megjegyezte: ha fia cigány volna, „még büszkébb lenne rá, hogy onnan oda tudott jutni, ahol van”.