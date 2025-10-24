Ft
propaganda cigány Békemenet Orbán Viktor

Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)

2025. október 24. 21:27

Hatásosan érzékeltette a baloldali suttogó propaganda erejét.

2025. október 24. 21:27
null

Orbán Viktor édesanyját egy riporter a Békemeneten többek között a miniszterelnök származásával kapcsolatos pletykákról is megkérdezte.

Orbán Győzőné felidézte, hogy egyszer, mikor kopogtatócédulákat gyűjtött, az egyik nő, akinél járt kijelentette, hogy nem szavaz Orbán Viktorra. Határozott döntését így magyarázta meg:

Cigányra nem szavazok.

A „suttogó propagandát” elmondása szerint jólismerő Orbán Győzőné hiába mondta a nőnek, hogy Orbán Viktor nem cigány, nem sikerült meggyőznie. Ezért megkérdezte tőle, szerinte ő is roma származású-e. Erre a nő azt válaszolta, hogy ő nem, „ő nagyon kedves”.

Mikor ezután Orbán Győzőné felfedte, hogy az édesanyja Orbán Viktornak, a nő nagyon elszégyellte magát – idézte fel. 

Én annyira sajnáltam, mert el lehet bolondítani az embereket

– mondta a kormányfő édesanyja.

Azt is megjegyezte: ha fia cigány volna, „még büszkébb lenne rá, hogy onnan oda tudott jutni, ahol van”.

YouTube/Képernyőfotó

birak
2025. október 24. 22:40
Régebben náci cigány volt, eztán majd kommunista zsidó lesz belőle.
Picnic Niki
•••
2025. október 24. 22:13 Szerkesztve
Szegény mama, nem akarom elkeseríteni, de olvasson bele a Kurucon lévő kommentekbe, mert akkor el fog kerekedni a szeme! Ott sokkal többen foglalkoznak fiacskája pedigréjével, mint a libsi portálokon. :D
DeGar
2025. október 24. 21:58
Nagyon szimpatikus, hogy 80 évesen anélkül, hogy tudta volna, hogy ki kérdezi, válaszolt a kérdésekre, barátságosan, és nagyon összeszedetten.Ez az ő korában megbeszélten is teljesítmény lett volna.
nemenvagyoken
2025. október 24. 21:37
Régóta tudjuk, hogy a magukat libsiknek tartóknál sosem bűn, ha ők cigányoznak, zsidóznak stb., de ha egy jobboldali mondana ilyet, azonnal rasszizmust kiáltanának. Pedig a "libsik" a legnagyobb rasszisták, elég megnézni, hogy pl. Orbánt is hányan csúticigányozzák. Ja, tudom, ez nem rasszizmus...
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!