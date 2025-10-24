Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)

Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)
Orbán Győzőné nyíltan és őszintén válaszolt a kérdésekre és azt sem titkolta, mit gondol a zebrákról.
Hatásosan érzékeltette a baloldali suttogó propaganda erejét.
Orbán Viktor édesanyját egy riporter a Békemeneten többek között a miniszterelnök származásával kapcsolatos pletykákról is megkérdezte.
Orbán Győzőné felidézte, hogy egyszer, mikor kopogtatócédulákat gyűjtött, az egyik nő, akinél járt kijelentette, hogy nem szavaz Orbán Viktorra. Határozott döntését így magyarázta meg:
Cigányra nem szavazok.
A „suttogó propagandát” elmondása szerint jólismerő Orbán Győzőné hiába mondta a nőnek, hogy Orbán Viktor nem cigány, nem sikerült meggyőznie. Ezért megkérdezte tőle, szerinte ő is roma származású-e. Erre a nő azt válaszolta, hogy ő nem, „ő nagyon kedves”.
Mikor ezután Orbán Győzőné felfedte, hogy az édesanyja Orbán Viktornak, a nő nagyon elszégyellte magát – idézte fel.
Én annyira sajnáltam, mert el lehet bolondítani az embereket
– mondta a kormányfő édesanyja.
Azt is megjegyezte: ha fia cigány volna, „még büszkébb lenne rá, hogy onnan oda tudott jutni, ahol van”.
