ákos dun karácsony – az ünnep dalai zene műsor

Szívmelengető karácsonyi összeállítást mutatnak be: le ne maradjon róla!

A zenés karácsonyi összeállítás az ország legszebb templomtereibe kalauzolja a nézőket.

2025. december 24. 19:41
A Karácsony – Az ünnep dalai című műsort a Dunán szenteste 20:50-től tekinthetik meg.

A zenés karácsonyi összeállítás az ország legszebb templomtereibe kalauzolja a nézőket.

Miközben a falak évszázados történeteket őriznek és a gyertyák lángja a szeretetet képviselve melegíti fel a teret, felcsendülnek azok az ünnepi dallamok, amelyeket gyerekkorunk óta hordozunk magunkban. A jól ismert karácsonyi énekek mellett ritka, ünnepi különlegességek is megszólalnak a dalválogatásban.

Ismerős és ritkán hallott karácsonyi dallamok – a legszebb hazai templomterekben, hívta fel a figyelmet a műsorra Ákos a Facebook-oldalán.

TV-premier és ismétlések:

12.24. 20:50 – Duna TV
12.25. 18:40 – Duna World
12.26. 03:45 – Duna TV
12.26. 17:55 – M5
12.26. 22:00 – M2 / Petőfi

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Pixabay

