Szívmelengető karácsonyi összeállítást mutatnak be: le ne maradjon róla!

A Karácsony – Az ünnep dalai című műsort a Dunán szenteste 20:50-től tekinthetik meg.

A zenés karácsonyi összeállítás az ország legszebb templomtereibe kalauzolja a nézőket.

Miközben a falak évszázados történeteket őriznek és a gyertyák lángja a szeretetet képviselve melegíti fel a teret, felcsendülnek azok az ünnepi dallamok, amelyeket gyerekkorunk óta hordozunk magunkban. A jól ismert karácsonyi énekek mellett ritka, ünnepi különlegességek is megszólalnak a dalválogatásban.