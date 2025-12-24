Szívmelengető karácsonyi összeállítást mutatnak be: le ne maradjon róla!

A történelem értelme és közepe az, hogy az Isten ma belép a világba
Az ateisták is istenes, keresztény gyökerű hasonlatokkal, kiszólásokkal, utalásokkal kommunikálnak, mert azt értik a híveik is. (Lám, nekik is híveik vannak.) Ungváry Zsolt írása.
A zenés karácsonyi összeállítás az ország legszebb templomtereibe kalauzolja a nézőket.
A Karácsony – Az ünnep dalai című műsort a Dunán szenteste 20:50-től tekinthetik meg.
Miközben a falak évszázados történeteket őriznek és a gyertyák lángja a szeretetet képviselve melegíti fel a teret, felcsendülnek azok az ünnepi dallamok, amelyeket gyerekkorunk óta hordozunk magunkban. A jól ismert karácsonyi énekek mellett ritka, ünnepi különlegességek is megszólalnak a dalválogatásban.
Ismerős és ritkán hallott karácsonyi dallamok – a legszebb hazai templomterekben, hívta fel a figyelmet a műsorra Ákos a Facebook-oldalán.
TV-premier és ismétlések:
12.24. 20:50 – Duna TV
12.25. 18:40 – Duna World
12.26. 03:45 – Duna TV
12.26. 17:55 – M5
12.26. 22:00 – M2 / Petőfi
