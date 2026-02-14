Kurtág-töredékek: Egy örökké tartó kézfogás

Ez a film legalább annyira szól a szerelemről és Mártáról, mint Kurtág Györgyről és rajta keresztül a zene valódi lényegéről. Vagy csak én szeretném ilyen romantikusan látni?

Igen, benne van ez is, bár számomra talán kevésbé élesek a kontúrok. Minden egyes szál, amire a filmet felfűztük, magából Kurtág Györgyből és az ő lényegéből jött. Márta, aki nemcsak a felesége, hanem a játszótársa is volt minden értelemben, ugyanolyan fontos szereplőnk, mint a fiuk, ifjabb Kurtág György. És van még egy központi alak, aki csak néhány rövid említésben idéződik fel, mégis ő mindennek az origója. Sőt, tulajdonképpen ő a kulcs Mártához is.