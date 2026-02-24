„Ezt a filmet se Moszkvában, se Kijevben nem tapsolnák meg”– a Baljós közelség díszbemutatóján jártunk

Ezek a férfiak már nem tudnak a háború nélkül élni, annyira megszokták.”

A film egyik legsúlyosabb kérdése az, hogy mi történik majd a háború után. Egy rendőrnyomozó, kriminológus megszólaló szerint az országban rengeteg ellenőrizetlen fegyver van, és több millió ember tanult meg ölni. A kérdés nyitva marad: hogyan lehet egy ilyen társadalmat újra békés pályára állítani?

A dokumentumfilm szerint a helyzet önmagában is instabil, és fennáll a veszélye, hogy

egy újabb konfliktus „kódolva van” a rendszerbe.

A béke pártján

A vetítést követő pódiumbeszélgetésen Tősér Ádám rendező mellett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Kiszelly Zoltán politológus vettek részt Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettesének moderálása mellett. Már az elején világossá tették, hogy a film nem illeszkedik a domináns nyugati vagy keleti politikai narratívákba:

Ezt a filmet se Moszkvában, se Kijevben, sem Brüsszelben nem tapsolnák meg, de mi itt Budapesten, akik a békéért szurkolunk, megtesszük ezt.”

A beszélgetés középpontjában az állt, hogy mit mutat meg a film a háborúról, amit a politikai elemzések nem.

Tősér Ádám, Orbán Balázs, Kiszelly Zoltán és Kacsoh Dániel

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

A szegények háborúja

Tősér Ádám hangsúlyozta, hogy a dokumentumfilm nemcsak a frontvonalat, hanem a társadalmi igazságtalanságokat is bemutatja:

Ami a filmben nem annyira hangsúlyos: ez a szegények háborúja. Akiknek pénze van, az nem vesz részt a háborúban, sőt, akár még gazdagodhat is rajta.”

A rendező szerint a kényszersorozás rendszere különösen súlyos problémákat vet fel: „Ez egy olyan mértékű igazságtalanság, amivel senki sincs kibékülve.” Hozzátette, hogy a gyakorlat messze túlmutat a klasszikus sorkatonaságon, és ezzel a korrupció a háború egyik legkézzelfoghatóbb jelenségeként jelenik meg:

Az, hogy ez alól egyesek kivásárolják magukat, az egészen egyedi. Az utcán ha elvisznek, 15 ezer euró, és napról napra változik az összeg.”

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

Ez rólunk, magyarokról szól

Orbán Balázs a film személyességét emelte ki, és azt, hogy a konfliktust a magyar közösség szemszögéből mutatja be.

Sok háborús dokumentumfilmet láttam, de ez rólunk, a kárpátaljai magyarokról szólt.”

Szerinte a film legnagyobb ereje abban rejlik, hogy nem elméleti, hanem emberi szinten mutatja meg a háborút:

Ez nem az elemzői nyelv, ez a valódi mindennapok emberi tragédiáját mutatja be, ez nagyon átjött a filmből.”

Saját kijevi tapasztalatairól beszélve azt mondta:

Kijev egy birodalmi központ, aminek van birodalmi elitje, amely működteti a tragédiákat termelő háborús gépezetet.”

Ezzel párhuzamosan Moszkvában is hasonló élmény érte:

Hasonló volt az érzésem Moszkvában, a hideg kíméletlenség, hogy ők akkor is elérik a céljukat, ha törik, ha szakad.”

A politikus szerint ez a dinamika egy hosszú háborút vetít előre, amelynek a legbrutálisabb aspektusa, hogy egyszer úgyis vége lesz:

Úgyis le kell ülni, meg kell egyezni, alá kell írni valamit. Az emberek hiábavalóan halnak meg, olyan területekért, amiket öltönyös emberek szerződésekkel vagy ide, vagy oda pakolnak majd.”

Majd egyértelműen kijelentette:

Ennek az öldöklésnek így nincs értelme.”

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

A perifériák egymásnak feszülése

Kiszelly Zoltán történelmi párhuzamokat vont, és a konfliktus társadalmi jellegére hívta fel a figyelmet:

Ez a perifériák háborúja.”

Szerinte a háború logikája mindenhol hasonló:

Az elit itt ki tudja vásárolni magát ebből, legutóbb ilyet az amerikai polgárháborúban láthattunk.”

A film értékét a következőben látja:

Alulnézetből mutatja meg a szenvedéseket a film, amit mi a nagyszüleink, szüleink elbeszéléseiből ismerhetünk.”

Kiszelly Zoltán

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

Elegük van, ezért beszélnek

Az eszmecsere során szó esett arról is, mennyire nehéz megszólaltatni a háború sújtotta embereket. Tősér Ádám szerint a hallgatás mögött félelem és kiábrándultság áll:

Alapvetően nem szívesen beszélnek erről az emberek, de azért nyílnak meg mégis, mert elegük van, mert ha ők nem teszik meg, akkor mások hallgatni fognak.”

A beszélgetés a kisebbségi jogok kérdésére is kitért. Tősér Ádám kritikus hangon beszélt az ukrajnai nyelvpolitikáról:

Nevetségesnek tartja, hogy a XXI. században nyelveket tiltanak be, akarnak kiirtani, és hogy erőszakosan szűkítik a nyelvhasználat tereit.”

A Tisza Párt, az európai és az ukrán elit összefonódása

Orbán Balázs az ukrán EU-csatlakozás kérdésének geopolitikai összefüggéseire is rávilágított:

„Úgy jutottunk idáig, hogy ha a háborúpárti európai elit fejével gondolkodunk, akkor ez kell az orosz–európai háborúhoz.”

Egy sokat idézett mondattal összegezte a helyzet faramuci voltát:

Őrült beszéd, de van benne rendszer.”

Szerinte a Tisza Párt által is képviselt nyugat-európai és ukrajnai stratégia célja egyértelmű:

A győzelemhez vezető út Ukrajnán keresztül vezet az európai politikusok szerint, térdre akarják kényszeríteni Oroszországot és rezsimváltást akarnak elérni Moszkvában.”

Hozzátette:

„Majd újra rá akarják tenni a kezüket az orosz energiahordozókra és ritkaföldfémekre. Ez egyszer már sikerült nekik, a hidegháború után.”

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

Az ukrán európai uniós csatlakozás várható következményeiről így beszélt: