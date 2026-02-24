A brüsszeli delegáció leszögezte Kijevben: a háború kellős közepén gyorsítanák fel Ukrajna EU-csatlakozását

Az Európai Unió újabb magas rangú küldöttsége érkezett Kijevbe, ahol Ukrajna jövője, bővítési perspektívája, valamint költségvetési és katonai támogatása került napirendre. Katarina Mathernova, az Európai Unió ukrajnai nagykövetének X-bejegyzése szerint Marta Kos bővítési biztos és Andrius Kubilius védelmi és űrügyi biztos a Radával és Szviridenko miniszterelnök-helyettessel, valamint a miniszteri csapattal folytatott fontos egyeztetést a bővítésről és a költségvetési, illetve katonai támogatásról.

A látogatásra az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján került sor. Kijevbe utazott António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, valamint több biztos, köztük Dan Jørgensen energiaügyi biztos. António Costa a látogatás előtt így fogalmazott: