Andrius Kubilius Marta Kos Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború

A brüsszeli delegáció leszögezte Kijevben: a háború kellős közepén gyorsítanák fel Ukrajna EU-csatlakozását

2026. február 24. 17:01

Az Európai Unió vezetői ismét Kijevben demonstrálták elköteleződésüket a háború negyedik évfordulóján. Ukrajna bővítése, valamint pénzügyi és katonai támogatása állt a középpontban a Radával és a kormánnyal folytatott tárgyalásokon.

2026. február 24. 17:01
null

Az Európai Unió újabb magas rangú küldöttsége érkezett Kijevbe, ahol Ukrajna jövője, bővítési perspektívája, valamint költségvetési és katonai támogatása került napirendre. Katarina Mathernova, az Európai Unió ukrajnai nagykövetének X-bejegyzése szerint Marta Kos bővítési biztos és Andrius Kubilius védelmi és űrügyi biztos a Radával és Szviridenko miniszterelnök-helyettessel, valamint a miniszteri csapattal folytatott fontos egyeztetést a bővítésről és a költségvetési, illetve katonai támogatásról.

A látogatásra az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján került sor. Kijevbe utazott António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, valamint több biztos, köztük Dan Jørgensen energiaügyi biztos. António Costa a látogatás előtt így fogalmazott

„2022. február 24-én Oroszország provokálatlan, indokolatlan és jogellenes háborút indított Ukrajna ellen, megsértve annak szuverenitását és a nemzetközi jogot. Azóta az Európai Unió rendíthetetlenül és következetesen szolidaritást vállal az ukrán néppel – azokkal, akik elvesztették szeretteiket, akik megsebesültek, és mindazokkal, akik továbbra is elszenvedik ezt az igazságtalan szenvedést.

Négy évvel később megerősítjük, hogy támogatásunk továbbra is erős, egységes és megingathatatlan.”

Ursula von der Leyen pedig Kijevből üzent: 

A háború kezdete óta tizedik alkalommal Kijevben. Azért, hogy megerősítsük: Európa rendíthetetlenül kiáll Ukrajna mellett pénzügyileg, katonailag és ebben a zord télben is. Hangsúlyozni akarjuk tartós elkötelezettségünket Ukrajna igazságos küzdelme mellett. És világos üzenetet küldünk az ukrán népnek és az agresszornak egyaránt: nem hátrálunk meg addig, amíg helyre nem áll a béke. Békét Ukrajna feltételei szerint.

Az uniós támogatás mértéke az elmúlt években jelentős volt: 2022 óta Európa 194,9 milliárd eurót biztosított Ukrajnának, ebből 70 milliárd eurót katonai célokra. A Bizottság által javasolt 90 milliárd eurós hitel 2026–2027-re biztosítana folyamatos pénzügyi támogatást, emellett Ukrajna védelme a 150 milliárd eurós SAFE védelmi eszköz egyik pillére.

Ukrajna EU-csatlakozása és az újabb vállalások

A kijevi egyeztetések egyik hangsúlyos eleme Ukrajna uniós bővítési folyamata volt. Marta Kos és Andrius Kubilius a Radával és a kormány tagjaival tárgyalt a csatlakozás és a további támogatások kérdéséről, miközben Brüsszel továbbra is pénzügyi és katonai kötelezettségvállalásokat ismétel. A Mandiner is megírta, hogy a 90 milliárd eurós hitel körül komoly vita bontakozott ki. Magyarország megvétózta az ukrajnai hitelt és az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot. Orbán Viktor így írt Costának: 

Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges.

Miközben Brüsszel ismét megerősítette elköteleződését Ukrajna mellett, a bővítés és a további pénzügyi, katonai támogatás kérdése továbbra is éles vitákat kelt az Európai Unión belül.

Nyitókép: X / Katarina Mathernova

