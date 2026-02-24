Ft
Orbán Viktor kínos helyzetbe hozta Von der Leyent: lehajtott fejjel kell kullognia Kijev utcáin

2026. február 24. 10:53

Bár az Európai Bizottság elnöke azt remélte, a 90 milliárd eurós EU-hitellel érkezhet Ukrajnába, a Kijev energetikai zsarolására adott magyar vétó megakadályozta ebben.

2026. február 24. 10:53
null

Az Európai Unió vezetői, António Costa és Ursula von der Leyen üres kézzel érkeznek Kijevbe, mivel Magyarország megvétózta a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt és az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot – írja a FAZ nyomtatott kiadása.

A cikk megjegyzi,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta a vétót, hogy amíg Ukrajna nem állítja helyre az olajszállítást Magyarország felé, Budapest blokkol minden Kijevet segítő döntést. 

Az ügy kapcsán Orbán Viktor azt írta Costának: „Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges.”

Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

obi-wankenobi
2026. február 24. 12:32
A címfotón látható két Darth Vader, ursula von Darth vader és Darh zelenskyller Vader között az a közös, hogy mind a ketten ugyan annak a megbízónak a pénzéért tevékenykednek. Az arcukon látszik a lóvé mértéke. Az is az arcukra van írva, mennyit számít nekik a kapott pénz miatt meghaltak élete. A két Dart Vader feje helyén valójában egy dollár jel van. Videa/ And Game feliratos
Majdmegmondom
2026. február 24. 12:21
Gondolom, Ursula könyörögni ment, hogy nyissák újra a kőolajvezetéket. Ha nem, akkor higuljon fel az agya. Jajj... most látom, megtörtént...
Agricola
2026. február 24. 11:55
" Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna." A Die Welt mai száma is foglalkozott a témával. Rengeteg hozzászólás érkezett, amelyek Magyarország álláspontját támogatták. Egyik vélemény: "Az EU-nak azonnal be kellett volna avatkoznia, hogy biztosítsa Ukrajna az újraindítsa az olajszállítást a csővezetéken. Saját tagállamainak támogatása kellene, hogy legyen az elsődleges szempont. Egy nem EU-s ország támadja EU-s partnereink energiaellátását. Már egészen hozzászoktunk ahhoz, hogy Németország annyira ostoba, hogy még meg is köszöni nekik, amikor az energiaellátását bombázzák." Utaltak az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantására, amelyet ukránok hajtottak végre, nyilvánvaló felső szintű kezdeményezéssel.
angie1
•••
2026. február 24. 11:54 Szerkesztve
Dehogy fog lehajtott fejjel kullogni! Telekürtöli a nácikkal együtt a Soros sajtót a hazugságaikkal! Nekünk is el kell mondani a világnak, hogy mit adtunk Ukrajnának és ezért mit kapunk cserébe! Az ukránok már nem az oroszokkal harcolnak, hanem Európát csinálják ki! Ezt miért nem meri kimondani senki?!
