Orbán Viktor kínos helyzetbe hozta Von der Leyent: lehajtott fejjel kell kullognia Kijev utcáin

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
Bár az Európai Bizottság elnöke azt remélte, a 90 milliárd eurós EU-hitellel érkezhet Ukrajnába, a Kijev energetikai zsarolására adott magyar vétó megakadályozta ebben.
Az Európai Unió vezetői, António Costa és Ursula von der Leyen üres kézzel érkeznek Kijevbe, mivel Magyarország megvétózta a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt és az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot – írja a FAZ nyomtatott kiadása.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta a vétót, hogy amíg Ukrajna nem állítja helyre az olajszállítást Magyarország felé, Budapest blokkol minden Kijevet segítő döntést.
Az ügy kapcsán Orbán Viktor azt írta Costának: „Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges.”
