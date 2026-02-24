Orbán Viktor kínos helyzetbe hozta Von der Leyent: lehajtott fejjel kell kullognia Kijev utcáin

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta a vétót, hogy amíg Ukrajna nem állítja helyre az olajszállítást Magyarország felé, Budapest blokkol minden Kijevet segítő döntést.

Az ügy kapcsán Orbán Viktor azt írta Costának: „Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges.”