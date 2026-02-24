„Az egész várost rettegésben tartjátok, mindenki fél tőletek” – így úszta meg a kényszersorozást a kárpátaljai pap

„Oldalajtó kinyílik, két katonaruhás TCK-s jött oda felém. Ösztönösen hátra fordultam. Onnan is kipattantak és két irányból közrefogtak. Kérték az ukrán passportom. Mondtam, nekem nincsen ukrán passportom. Azt mondta, nem hiszi el. Mutatom, hogy csak magyar útlevelem van, születési hely: Kazincbarcika. Nagy nehezen sikerült elmagyarázni, erre kérdezi, hogy miért iramodtam meg tőlük. Mert ösztönösen megijedtem tőletek, magyaráztam nekik.

Figyelj, az egész várost rettegésben tartjátok, nem veszitek észre? Mindenki fél tőletek”

– tette hozzá a pap, aki még a latin nyelvű hivatalos papi igazolványát is megmutatta a katonáknak, akik úgy búcsúztak: ugye, rendesen bántunk veled és nem bántottunk...?!

A film mondanivalójában, okfejtésében és képi világában is rendkívül részletgazdag, a megszólalók legerősebb mondatai egészen szívbemarkolóak, sokáig visszhangoznak a néző fülében.