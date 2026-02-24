„Az egész várost rettegésben tartjátok, mindenki fél tőletek” – így úszta meg a kényszersorozást a kárpátaljai pap

Ha csak egy filmet néz meg Ukrajnáról, ez legyen az
Történelmi alapozás az ukrán államiság és nemzettudat kérdéséről.
Egészen megrázó annak a kárpátaljai papnak a története, aki a Baljós közelség című dokumentumfilmben elmeséli, hogyan menekült meg a drámai kényszersorozás elől.
Kereken négy éve, hogy 2022. február 24-én Oroszország különleges hadműveletet indított Ukrajna ellen. A harcok azóta is tartanak, a halottak és sebesültek száma a jelentések szerint együttesen meghaladhatja az 1,3 millió főt. Az évforduló apropóján mutatta be a European Conservative az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ukrajnáról szóló, mindent leleplező dokumentumfilmjét . A Tősér Ádám rendezte Baljós közelség című alkotás mindenre kiterjedő képet ad az orosz–ukrán háborúról és Kárpátaljáról, tucatnyi megszólalóval, történésszel, nyelvésszel, és nem mellesleg a Volodimir Zelenszkij országlásáról szóló botránykönyv szerzőjével, Konstantin Bondarenkóval.
A dokumentumfilmben megszólal egy fiatal pap is, aki hajszálra volt attól, hogy ő is az embertelen kényszersorozók áldozatává váljon Ukrajnában.
„Egészen embertelen, hogyan képesek mások nyomorúságán, mások halálán keresztül meggazdagodni. Imádkozom, hogy ne hatalmasodjon el a harag a szívemben” – erősítette meg a kazincbarcikai születésű kárpátaljai pap, aki azt is elmesélte, hogy úszta meg, hogy lecsapjanak rá a városban.
„Oldalajtó kinyílik, két katonaruhás TCK-s jött oda felém. Ösztönösen hátra fordultam. Onnan is kipattantak és két irányból közrefogtak. Kérték az ukrán passportom. Mondtam, nekem nincsen ukrán passportom. Azt mondta, nem hiszi el. Mutatom, hogy csak magyar útlevelem van, születési hely: Kazincbarcika. Nagy nehezen sikerült elmagyarázni, erre kérdezi, hogy miért iramodtam meg tőlük. Mert ösztönösen megijedtem tőletek, magyaráztam nekik.
Figyelj, az egész várost rettegésben tartjátok, nem veszitek észre? Mindenki fél tőletek”
– tette hozzá a pap, aki még a latin nyelvű hivatalos papi igazolványát is megmutatta a katonáknak, akik úgy búcsúztak: ugye, rendesen bántunk veled és nem bántottunk...?!
A film mondanivalójában, okfejtésében és képi világában is rendkívül részletgazdag, a megszólalók legerősebb mondatai egészen szívbemarkolóak, sokáig visszhangoznak a néző fülében.
A film exkluzív bemutatóját február 24-e este tartották az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
Fotó: képmentés/Baljós közelség