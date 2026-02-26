Az egyik nő abortuszra készül, a másik kettő bármit megtenne a gyerekért – így is lehet beszélni az anyasággal kapcsolatos tabukról

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Nagy Borbála első nagyjátékfilmjében három negyvenes nő egy sorsfordító napját követhetjük végig, a Mambo Maternica azonban ugyanúgy szól a maguk módján nagyon is támogató férfiakról.
Párizsban az egyetemi vendégtanár Adél (Török-Illyés Orsolya) nem kívánt terhességgel néz szembe. Budapesten Nóra (Sipos Vera) titkolja, hogy férjével (Schmied Zoltán) gyermeket akarnak örökbe fogadni. Berlinben a színésznőként helytállni próbáló Becky (Székely Rozi) azzal szembesíti a Magyarországról születésnapi látogatásra érkező családját, hogy egyedülálló anya akar lenni. A három, negyven körüli nő élete fordulópontján vagyunk: mindössze egy nap alatt kell sorsfordító döntéseket hozniuk.
Mindegyikük egy-egy, a társadalomban gyakran tabusított vagy végletesen kezelt problémával küzd:
meddőség, abortusz vagy gyerekvállalás egyedül.
Hogy vannak-e jó megoldások, vagy amiket Adél, Nóra és Becky annak hisznek, a jövőben még súlyosabb következményekkel járnak, azt a mozi nyitott vége miatt mindenkinek a fantáziájával kell kipótolnia.
„Nagyon sok negyvenes női barátom mesélt nekem olyan élethelyzetekről – abortuszról, meddőségről, örökbefogadásról –, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan. Láttam, mennyi bűntudat, félelem és külső elvárás tapad ezekhez a döntésekhez. Innen jött az igény, hogy három különböző nő sorsán keresztül beszéljek a szabadságról: arról, mennyire nehéz saját életet élni akkor, amikor a társadalom nagyon hangosan mondja, mit kellene tennünk” – beszélt Nagy Borbála rendező arról, mi indította el benne pont ezt a három, párhuzamosan futó történetet.
Amelyek a felszínen ugyan tipikus 21. századi sztoriknak tűnnek,
valójában elég univerzális témát feszegetnek a nők mindenkori mozgásterét illetően.
Anyává kell lenni mindenáron, sugallja a környezet, és ez bizonyos szintig rendben is van, de mi van, ha az élet nem a nagykönyv szerint alakul? Mert adódhatnak, nem is ritkán, extra gondok. Például bármennyire is akarja mindkét fél, csak nem jön össze a gyerek, vagy az ember már a negyvenes évei elején jár, és – ez esetben, mindegy, kinek a hibájából – még mindig nem találkozott azzal a bizonyos valakivel, akivel jó szívvel és felelősen bele merne vágni ebbe az élethosszig tartó szép, de nem mindig könnyű feladatba.
Ezekre az extra gondokra próbálnak jó-rossz válaszokat keresni Nagy Borbála főszereplői, akik tulajdonképpen egyszerre vannak egyedül is meg nem is. Az apját éveken át ápoló, majd eltemető és most végre a saját életére és a karrierjére koncentráló Adélt kötelességtudatból még el is venné jóval fiatalabb alkalmi partnere. Beckyt nem érti ugyan, de a maga módján támogatja és szereti a családja, és a szomszéd férfi is szívesen közeledne hozzá. Az örökbefogadást már-már rögeszmésen hajtó Nórának pedig egész rendes férje van (Schmied Zoltán) egy apró kis „szépséghibával”; mivel az előző házasságából már született egy éppen a fiatalkori dühöt a világra okádó és ezért az apjában nem kis bűntudatot keltő nagylánya, számára pont nem élet-halál kérdés elölről kezdeni az egész hercehurcát.
A három nő így mégis valahogy kénytelen magányosan küzdeni nem csupán a saját belső bizonytalanságaival, félelmeivel,
de a vélt vagy valós társadalmi előítéletekkel is.
Ennek egyik legszemléletesebb példája Nóra hazugsága az osztálytalálkozón, ahova – mint mindenhova – a kisgyerekként dédelgetett kutyájával megy; amikor előkerülnek a babafotók, önkéntelenül is azt füllenti, hogy egy éve végre megszületett a kislánya, Panni. Becky bár nem hazudik, de csak a nagyon feszengős ünnepi ebéd végén meri bevallani a „hagyományosan” gondolkodó szüleinek, hogy valószínűleg egy ismeretlen spermadonor lesz a következő unokájuk apja – ellentétben a húga klasszikus családi felállásával. És ott van még a Török-Illyés Orsolya által fantasztikusan játszott Adél is, aki egészen addig remekül és a magától is rendre elvárt keménységgel ragaszkodik az elhatározásához: holnap bizony beveszi az orvos által gépiesen felírt abortusztablettát, amíg az éjszakai buszon hazafelé utazva ki nem tör belőle a zokogás.
Mindeközben a fő történetszálak mögött újabbak is felsejlenek. Nem csak a tekintetben, hogy ez a tabletta például Magyarországon nem elérhető, de nem is biztos, hogy csupán a léte könnyebbé tesz egy ilyen eleve nehéz döntést, vagy hogy az örökbefogadás mennyire olajozottan működik vagy nem működik ma itthon; a filmben már bőven túl vagyunk a bürokratikus útvesztőkön. A legösszetettebb rész Beckyé, a berlini lakásban tartott szülinapozás teljes realitással és félelmetesen élethű párbeszédekkel mutatja meg, hogyan választja el a távolság a családtagokat, azon belül is a különböző generációkat egymástól
– és nem a fizikai értelemben vett távolságra gondolok.
Majdnem ugyanúgy, mint ahogyan ezt a három nőt a döntése elválasztja még a közvetlen, akár segíteni próbáló környezetétől. Utalásképpen arra is, mivel jár, ha egy nő bármely életszakaszában és állapotában nem a megszokott vagy a többség által jónak gondolt utakat választja. Ebből a szempontból Nagy Borbála mozija nagyon is fontos, konstruktív vitákra buzdító kérdéseket feszeget. Kár, hogy a zárójelenet, a különböző korú lányok, asszonyok közös tánca a nyilvánvaló utalás ellenére – az állandó ítélkezés helyett legalább nekünk nem ártana összefogni – kissé sutának érződik.
Mambo Maternica – magyar–francia–német filmdráma, 2026. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programja támogatásával készült alkotás a Budapest Film forgalmazásában február 26-ától országszerte látható a mozikban.
A filmhez kapcsolódóan országosan több helyen lesz közönségtalálkozó. Február 26-án 19.30 órakor a budapesti Művész moziban a vetítés után Nagy Borbála rendező, Sipos Vera és Székely Rozi főszereplők, valamint Iványi Petra producer várja a nézők kérdéseit.
Február 27-én 18 órakor a szentendrei P’Art moziban lesz látható a film, ahol a közönség találkozhat a négy hölgy mellett Schmied Zoltánnal is. Március 3-án 18 órakor a szegedi Belvárosi moziban a vetítés után a nézők Nagy Borbálának, Török-Illyés Orsolyának és Székely Rozinak tehetik fel a kérdéseiket.
Március 4- én 18 órakor Tatán az Est moziban lesz közönségtalálkozó Nagy Borbálával és Török-Illyés Orsolyával. Március 5-én a veszprémi FOTONban Török-Illyés Orsolya és Sipos Vera várja a közönséget, március 6-án 19 órakor Egerben az Uránia moziba a három női főszereplő kíséri el a filmet, végül március 25-én 18 órakor a székesfehérvári Barátság mozi nézői Török-Illyés Orsolyával, Sipos Verával és Schmied Zoltánnal beszélgethetnek.
Nyitókép: Becky (Székely Rozi) azzal szembesíti a Magyarországról születésnapi látogatásra érkező családját, hogy egyedülálló anya akar lenni. (Budapest Film)