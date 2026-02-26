Az egyik nő abortuszra készül, a másik kettő bármit megtenne a gyerekért – így is lehet beszélni az anyasággal kapcsolatos tabukról

Amelyek a felszínen ugyan tipikus 21. századi sztoriknak tűnnek,

valójában elég univerzális témát feszegetnek a nők mindenkori mozgásterét illetően.

Anyává kell lenni mindenáron, sugallja a környezet, és ez bizonyos szintig rendben is van, de mi van, ha az élet nem a nagykönyv szerint alakul? Mert adódhatnak, nem is ritkán, extra gondok. Például bármennyire is akarja mindkét fél, csak nem jön össze a gyerek, vagy az ember már a negyvenes évei elején jár, és – ez esetben, mindegy, kinek a hibájából – még mindig nem találkozott azzal a bizonyos valakivel, akivel jó szívvel és felelősen bele merne vágni ebbe az élethosszig tartó szép, de nem mindig könnyű feladatba.

Ezekre az extra gondokra próbálnak jó-rossz válaszokat keresni Nagy Borbála főszereplői, akik tulajdonképpen egyszerre vannak egyedül is meg nem is. Az apját éveken át ápoló, majd eltemető és most végre a saját életére és a karrierjére koncentráló Adélt kötelességtudatból még el is venné jóval fiatalabb alkalmi partnere. Beckyt nem érti ugyan, de a maga módján támogatja és szereti a családja, és a szomszéd férfi is szívesen közeledne hozzá. Az örökbefogadást már-már rögeszmésen hajtó Nórának pedig egész rendes férje van (Schmied Zoltán) egy apró kis „szépséghibával”; mivel az előző házasságából már született egy éppen a fiatalkori dühöt a világra okádó és ezért az apjában nem kis bűntudatot keltő nagylánya, számára pont nem élet-halál kérdés elölről kezdeni az egész hercehurcát.

A három nő így mégis valahogy kénytelen magányosan küzdeni nem csupán a saját belső bizonytalanságaival, félelmeivel,