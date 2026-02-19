Ft
bach kurtág györgy házasság európa

Ez itt Európa, az európaiság, a nyugati civilizáció esszenciája – Ma százéves Kurtág György zeneszerző (VIDEÓ)

2026. február 19. 12:15

Nincs ahhoz fogható, amikor a feleségével játszik, mondja Kurtág a mai napon a mozikba kerülő Kurtág-töredékek című dokumentumfilmben. Tulajdonképpen egy ölelkezés. Ezt is mondja. Ez az ölelkezés hallatszik itt, ami túlzás nélkül megrendítő.

2026. február 19. 12:15
null
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

Ezen a 2015-ös felvételen a Kurtág házaspár játszik Bachot. Kurtág Márta azóta (2019-ben) elhunyt, Kurtág György pedig ma lett százéves.

Hetvenkét évig tartott a házasságuk, illetve még ma is házasok, mert ez a házasság nem olyan volt, ami a halállal csak úgy elmúlik.

És hogy ez valóban így van, az ezen a felvételen jól látható és hallható. Nincs ahhoz fogható, amikor a feleségével játszik, mondja Kurtág a mai napon a mozikba kerülő Kurtág-töredékek című dokumentumfilmben. Tulajdonképpen egy ölelkezés. Ezt is mondja. Ez az ölelkezés hallatszik itt, ami túlzás nélkül megrendítő. Azt is mondhatnám, ha nem lenne annyira elcsépelt és üres, hogy ez itt Európa, az európaiság, a nyugati civilizáció esszenciája. És mert tényleg az, annál elviselhetetlenebb módon érezzük ennek a hiányát is, amikor a felvétel véget ér. Ez volt Európa. Isten éltesse a százéves Kurtág Györgyöt.

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

auditorium
2026. február 19. 13:13
Isten éltesse további jó egészségben és szellemi frissességben. Szép kort élt meg eddig. A zene és áltában kultúrköre és életkörülménye élteti.
Válasz erre
0
0
saidaldo
2026. február 19. 12:54
Csoda történik: végre valami, ami nem a Poloska-Zöldmanó-Macika tengely része, végre valami, ami analóg és nem egy tízcentis képernyős digitális kacatról röhög a pofánkba, és végre valami, ami zene, és nem hangtalan és/vagy tehetségtelen, agresszíven válogatott trágárságokat ordibáló, magukat "zenész"nek gondoló szánalmas figurákról szól. Ehhez egy magyar zeneszerzőnek százévesnek kellett lennie. Így talán még az is találkozik a nevével, aki 1. utál mindet, ami zene, 2. utál mindent, ami magyar, 3, utál mindent, ami a saját, primitív ízlésén (vagy pontosabban annak hiányán) túl van. Isten éltesse, akár bis Hundert und Zwanzig!
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2026. február 19. 12:49 Szerkesztve
Kortárs irodalom, művészet, zene...... az önmegvalósitásról s nem a művészetről, az érdeklődők szórakoztatásáról szól, mint ahogy a XIX. század végéig történt! A virtuozitás hajszolásáról szól. Amúgy szegény KGy már a negyvenes éveiben úgy elvolt nyomva, hogy attól fogva főleg külföldön tartózkodott.
Válasz erre
0
0
