Ez itt Európa, az európaiság, a nyugati civilizáció esszenciája – Ma százéves Kurtág György zeneszerző (VIDEÓ)

Ezen a 2015-ös felvételen a Kurtág házaspár játszik Bachot. Kurtág Márta azóta (2019-ben) elhunyt, Kurtág György pedig ma lett százéves.

Hetvenkét évig tartott a házasságuk, illetve még ma is házasok, mert ez a házasság nem olyan volt, ami a halállal csak úgy elmúlik.

És hogy ez valóban így van, az ezen a felvételen jól látható és hallható. Nincs ahhoz fogható, amikor a feleségével játszik, mondja Kurtág a mai napon a mozikba kerülő Kurtág-töredékek című dokumentumfilmben. Tulajdonképpen egy ölelkezés. Ezt is mondja. Ez az ölelkezés hallatszik itt, ami túlzás nélkül megrendítő. Azt is mondhatnám, ha nem lenne annyira elcsépelt és üres, hogy ez itt Európa, az európaiság, a nyugati civilizáció esszenciája. És mert tényleg az, annál elviselhetetlenebb módon érezzük ennek a hiányát is, amikor a felvétel véget ér. Ez volt Európa. Isten éltesse a százéves Kurtág Györgyöt.