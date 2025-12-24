Itt a várva várt tradicionális fotó: előrukkolt az idei karácsonyfával Gulyás Gergely (FOTÓ)

Botrány a háború közepén: az ukrán hivatalnokok bére 55 százalékkal nőtt, miközben az ország külföldi segélyekből él

Kiderült, hova folyik a pénz: amíg az állam a túlélésért küzd, a köztisztviselők fizetése kilőtt az egekbe. A hivatalos adatok szerint a reform nem az igazságot, hanem a kivételezést hozta el: a területi szerveknél 84 százalékos emelést mértek, a „csókos” intézmények pedig saját törvények szerint dőzsölnek – mindezt a Nyugat pénzéből.