Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gulyás gergely fotó miniszter

Itt a várva várt tradicionális fotó: előrukkolt az idei karácsonyfával Gulyás Gergely (FOTÓ)

2025. december 24. 15:50

A miniszter úr idén sem szakított a hagyományokkal.

2025. december 24. 15:50
null

Áldott karácsonyt kívánok! – írta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter legújabb közösségi-oldalán közzétett bejegyzésében, amihez csatolta az ikonikus karácsonyfás fotót. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hunyadyt
•••
2025. december 24. 17:08 Szerkesztve
blackorion 2025. december 24. 16:57 Csak azért kattintottam ide, mert kiváncsi voltam, hogy a szektás droidok erre a cikkre is tudnak-e valami gusztustalanságot ide okádni. Egy karácsonyfa állításhoz! És nem kellett csalódnom. Viccesek és egyben szánalmasak is. De legyen nekik is boldog a Karácsony a lelki nyomorúságukban!
Válasz erre
2
0
blackorion
2025. december 24. 16:57
Mi annyira vártuk ezt a fotót, hogy addig ünnepleni nem volt képünk. Köszönjük szépen Gulyás Gergely, áldott legyen az életed azért, hogy a jobbágyoknak megosztod ezt a képet, miközben nap-mint nap értünk dolgozol halált megvető bátorsággal és fáradhatatlan. Köszönjük! köszönjük! köszönjük! Az Isten Áldjon meg téged és a drága családod!
Válasz erre
2
1
mlotta
2025. december 24. 16:23
Örömhír Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hisz ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.-Jn 3, 16-18
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!