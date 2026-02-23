Ft
Derült égből: váratlanul visszalépett az egykori csepeli momentumos képviselő

2026. február 23. 08:54

A körzetet korábban háromszor is megnyerő Szabó Szabolcs az aláírásgyűjtés tapasztalataira hivatkozva hozta meg a döntést.

2026. február 23. 08:54
Váratlanul jelentette be Szabó Szabolcs, hogy mégsem indul el Budapest 9. számú egyéni választókerületében az idei országgyűlési választáson. A politikus 2014 ben, 2018 ban és 2022 ben is megnyerte a Csepel és Pesterzsébet központú körzetet, most azonban úgy látja, a jelenlegi körülmények között nem lenne reális esélye újabb győzelemre, ezért függetlenként sem kerül fel a szavazólapra – írta meg az Index.

„Kedves Választók! Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban. Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson” – írta a képviselő hétfőn a közösségi oldalán. Bejegyzésében köszönetet mondott csepeli és Soroksári választóknak és az aktivistáknak is.

Szabó Szabolcs a 2021 es ellenzéki előválasztáson még a Momentum színeiben indult

Szabó civil foglalkozása szerint geográfus egyetemi adjunktus, és bejelentése szerint a jövőben egyetemi munkáját tervezi folytatni. A politikus négy évvel ezelőtt a szavazatok 46,49 százalékát szerezte meg, ezzel mintegy 5 százalékkal előzte meg a kormánypártok jelöltjét, Németh Szilárdot. A választókerület határai azóta módosultak, mivel a 2025. évi változtatás nyomán Ferencváros és Újbuda egy része is a körzethez került.

A körzetben időközben kialakult az idei mezőny is. A Tisza Párt előválasztását Kátai Németh Vilmos ügyvéd nyerte meg, a Fidesz Király Nórát indítja, és az egyéni mandátumért a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk és a Jobbik is jelöltet állít. Szabó Szabolcs visszalépése jelentős változást hozhat a választókerületben, mivel egy korábban háromszor győztes, ismert szereplő lép ki a versenyből.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

***

regi-nyarakon21
2026. február 23. 09:56
Nekünk jobb lett volna, ha elindul. Sok szavazatot vitt volna el a tiszától. Gondolom, volt az a pénz, amiért visszalépett, kizárt dolog, hogy 500 ajánlást ne tudtak volna összeszedni, ha majdnem 50 százalékkal nyert múltkor, és évek óta be van betonozva a helyi rendszerbe
angie1
2026. február 23. 09:42
Még véletlenül sem azzal van összefüggésben, hogy ebben a körzetben a Tarr Zoltán indul! Mondjuk a 3 ciklus alatt nem sok dolgot láttam, amit ennek a palinak köszönhetünk, viszont az tisztán látszik, hogy régen Soroksár komcsi kerület volt folyamatosan, viszont a 2024-es választáson mindenütt tarolt a Fidesz mind az EU-s és mind az önkormányzatin.
nempolitizalok-0
2026. február 23. 09:36
Momentum, MSZP,DK név alatt indulni ma már igen kínos lenne. Az ilyen eleve esélytelen. Kunhalmi is értelmetlenül reménykedik.
hernadvolgyi-2
2026. február 23. 09:28
Don Quijote (Szabó Szabolcs) lova Rocinante (Momentum) megkehesedett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!