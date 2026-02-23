Derült égből: váratlanul visszalépett az egykori csepeli momentumos képviselő

Váratlanul jelentette be Szabó Szabolcs, hogy mégsem indul el Budapest 9. számú egyéni választókerületében az idei országgyűlési választáson. A politikus 2014 ben, 2018 ban és 2022 ben is megnyerte a Csepel és Pesterzsébet központú körzetet, most azonban úgy látja, a jelenlegi körülmények között nem lenne reális esélye újabb győzelemre, ezért függetlenként sem kerül fel a szavazólapra – írta meg az Index.

„Kedves Választók! Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban. Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson” – írta a képviselő hétfőn a közösségi oldalán. Bejegyzésében köszönetet mondott csepeli és Soroksári választóknak és az aktivistáknak is.