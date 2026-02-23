Rétvári Bence teljesen kiakadt Magyar Péterékre: kijelentette, a Tisza propaganda rárontott a katolikus egyházra

Sokkoló képsorok: fegyverrel rángattak ki egy férfit egy ukrajnai kávézóból (VIDEÓ)
Kíméletlen erőszakkal folyik az ukrán kényszersorozás.
A Tisza Párt közeli orgánum a kárpátaljaiak megsegítését szolgáló nagyböjti felhívást támadta.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán amelyben arról írt, hogy a Tisza Párt és a kontroll.hu azért támadta a katolikus egyházat, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét felolvasták a templomokban.
A képviselő szerint a körlevél az ukrajnai háború emberi következményeiről szólt, valamint arról, hogy az egyház idén nagyböjtben a kárpátaljaiaknak gyűjt.
A politikus azt hangsúlyozta, hogy a püspökök személyes és együttérző hangon írtak a háború borzalmairól, és nem elvont módon fogalmaztak, hanem a mindennapi szenvedésekre hívták fel a figyelmet. Rétvári Bence szerint azonban a Tisza oldaláról érkező bírálatok valójában az egyházi együttérzés és a segítő szándék ellen irányulnak.
A képviselő a pápa szavait is idézte:
A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.”
A politikus emellett azt is kiemelte, hogy a körlevél „a szeretet konkrét cselekedeteire” szólította fel a híveket. Rétvári szerint a Tisza Párt propagandának minősítette az egyházi megszólalást, a párt szereplői pedig tagadják a háború veszélyét, miközben támadják azokat, akik a háború emberi árairól beszélnek.
Rétvári Bence az egyház történelmi szerepére hivatkozva hangsúlyozta, hogy az egyház mindig a béke hangján beszélt, és most is ezt teszi. Ezt két hagyományos egyházi mondattal is alátámasztotta, amelyeket változatlan formában idézett „Pax et bonum – Béke és jóság!”, „Da pacem Domine! – Adj békét, Uram!”
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
***
Ezt is ajánljuk a témában
Kíméletlen erőszakkal folyik az ukrán kényszersorozás.