Rétvári Bence teljesen kiakadt Magyar Péterékre: kijelentette, a Tisza propaganda rárontott a katolikus egyházra

Rétvári Bence országgyűlési képviselő egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán amelyben arról írt, hogy a Tisza Párt és a kontroll.hu azért támadta a katolikus egyházat, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét felolvasták a templomokban.

A képviselő szerint a körlevél az ukrajnai háború emberi következményeiről szólt, valamint arról, hogy az egyház idén nagyböjtben a kárpátaljaiaknak gyűjt.

A politikus azt hangsúlyozta, hogy a püspökök személyes és együttérző hangon írtak a háború borzalmairól, és nem elvont módon fogalmaztak, hanem a mindennapi szenvedésekre hívták fel a figyelmet. Rétvári Bence szerint azonban a Tisza oldaláról érkező bírálatok valójában az egyházi együttérzés és a segítő szándék ellen irányulnak.