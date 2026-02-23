Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt rétvári bence kontroll. hu magyar katolikus püspöki konferencia

Rétvári Bence teljesen kiakadt Magyar Péterékre: kijelentette, a Tisza propaganda rárontott a katolikus egyházra

2026. február 23. 08:33

A Tisza Párt közeli orgánum a kárpátaljaiak megsegítését szolgáló nagyböjti felhívást támadta.

2026. február 23. 08:33
null

Rétvári Bence országgyűlési képviselő egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán amelyben arról írt, hogy a Tisza Párt és a kontroll.hu azért támadta a katolikus egyházat, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét felolvasták a templomokban. 

A képviselő szerint a körlevél az ukrajnai háború emberi következményeiről szólt, valamint arról, hogy az egyház idén nagyböjtben a kárpátaljaiaknak gyűjt.

A politikus azt hangsúlyozta, hogy a püspökök személyes és együttérző hangon írtak a háború borzalmairól, és nem elvont módon fogalmaztak, hanem a mindennapi szenvedésekre hívták fel a figyelmet. Rétvári Bence szerint azonban a Tisza oldaláról érkező bírálatok valójában az egyházi együttérzés és a segítő szándék ellen irányulnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

A képviselő a pápa szavait is idézte:

A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.” 

A politikus emellett azt is kiemelte, hogy a körlevél „a szeretet konkrét cselekedeteire” szólította fel a híveket. Rétvári szerint a Tisza Párt propagandának minősítette az egyházi megszólalást, a párt szereplői pedig tagadják a háború veszélyét, miközben támadják azokat, akik a háború emberi árairól beszélnek. 

Rétvári Bence az egyház történelmi szerepére hivatkozva hangsúlyozta, hogy az egyház mindig a béke hangján beszélt, és most is ezt teszi. Ezt két hagyományos egyházi mondattal is alátámasztotta, amelyeket változatlan formában idézett „Pax et bonum – Béke és jóság!”, „Da pacem Domine! – Adj békét, Uram!”

 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sormáseszteregnye
2026. február 23. 10:30
És persze Gégény István, az atv " sztárkereszténye" máris lehozza cikkét a tiszás Szemlélekben a Kontrollhoz igazodva... Azért várt ma reggelig, aztán meglett az irány. Papokat, katolikus közösségeket feláldozva, megosztva. Borzalmas MP gyűlöletcunamija, már a katolikusokat is célba vette, elérte. Gégény pedig hű követője ebben, persze a " jóeNberkedés" zászlaja alatt. Iszonyú kártékony!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 23. 10:20
Szamárbőgés nem hallszik a mennybe, hadd kontrolláljon az együgyű Cenzor, pardon, Kontroll.
Válasz erre
0
0
magyarvizsla17
2026. február 23. 10:05
És miért is baj, ha az egyház kiáll a háború ellen? Vagy az ellenzék halált és szenvedést szeretne a választókra hozni?
Válasz erre
1
0
Tegnap
2026. február 23. 09:28
belbuda 2026. február 23. 08:54 Nagy a verseny a címért, de te a top néhányban vagy a legundorítóbb, legmocskosabb férgek közül is. Még a poloskával is egy ligában vagy.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!