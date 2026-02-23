Ft
02. 23.
hétfő
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
luck toborzó ukrajna közösségi média felvétel

Sokkoló képsorok: fegyverrel rángattak ki egy férfit egy ukrajnai kávézóból (VIDEÓ)

2026. február 23. 07:27

Kíméletlen erőszakkal folyik az ukrán kényszersorozás.

2026. február 23. 07:27
null

Újabb, a közösségi médiában terjedő felvétel irányította rá a figyelmet az ukrajnai kényszersorozásról szóló beszámolókra, miután a videón egy toborzó egy kávézóba berontva egy férfit erővel magával vitt – írta meg a Magyar Nemzet.

 

Szívszorító jelenetekről szólnak azok a beszámolók, amelyek szerint Ukrajna több pontján nap mint nap erőszakos jelenetek kísérik a sorozásokat. A háborúban álló országban a súlyos emberveszteség miatt egyre agresszívabb és kegyetlenebb módszerek alkalmazásáról írnak a közösségi médiában megjelenő bejegyzések.

Egy újabb, sokak által megrázónak tartott videó is felkerült a közösségi felületekre. A felvételen az látható, hogy egy toborzó beront egy kávézóba, majd megragad egy férfit, akit rángatva visz magával.

Egyenruhás emberek pisztollyal fenyegetve kivitték a férfit a kávézóból, és betették egy autóba

– írták a videóhoz.

A felvétel pontosan hol készült, egyelőre nem ismert, egy másik videóról azonban már tudni lehet, hogy Luck városában rögzítették. A felvételen az látszik, hogy három vagy négy toborzó próbál egy férfit betuszkolni egy autóba. A kényszersorozás újabb áldozata hiába küzd, a túlerővel szemben esélye sincs.

Egyre több katonai szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bár Oroszország veszteségei is jelentősek, Ukrajna fronton jelentkező létszámhiánya már szinte áthidalhatatlannak látszik. Elemzések szerint minden további nap, ameddig elhúzódik a felőrlő háború, az orosz fél helyzetét erősíti, miközben Ukrajna egy teljes férfi nemzedéket veszít el egy olyan konfliktusban, amelyben sokak szerint eleve rendkívül korlátozottak voltak a győzelmi esélyei.

Nyitókép: Képernyőfotó

***

