Sokkoló képsorok: fegyverrel rángattak ki egy férfit egy ukrajnai kávézóból (VIDEÓ)

Szívszorító jelenetekről szólnak azok a beszámolók, amelyek szerint Ukrajna több pontján nap mint nap erőszakos jelenetek kísérik a sorozásokat. A háborúban álló országban a súlyos emberveszteség miatt egyre agresszívabb és kegyetlenebb módszerek alkalmazásáról írnak a közösségi médiában megjelenő bejegyzések.

Egy újabb, sokak által megrázónak tartott videó is felkerült a közösségi felületekre. A felvételen az látható, hogy egy toborzó beront egy kávézóba, majd megragad egy férfit, akit rángatva visz magával.