Sokkoló képsorok: fegyverrel rángattak ki egy férfit egy ukrajnai kávézóból (VIDEÓ)

Az egész ország erre várt: kiderült, meddig kell kibírnunk, hogy mindannyian fellélegezhessünk
Szebb idők jönnek.
Kíméletlen erőszakkal folyik az ukrán kényszersorozás.
Újabb, a közösségi médiában terjedő felvétel irányította rá a figyelmet az ukrajnai kényszersorozásról szóló beszámolókra, miután a videón egy toborzó egy kávézóba berontva egy férfit erővel magával vitt – írta meg a Magyar Nemzet.
Szívszorító jelenetekről szólnak azok a beszámolók, amelyek szerint Ukrajna több pontján nap mint nap erőszakos jelenetek kísérik a sorozásokat. A háborúban álló országban a súlyos emberveszteség miatt egyre agresszívabb és kegyetlenebb módszerek alkalmazásáról írnak a közösségi médiában megjelenő bejegyzések.
Egy újabb, sokak által megrázónak tartott videó is felkerült a közösségi felületekre. A felvételen az látható, hogy egy toborzó beront egy kávézóba, majd megragad egy férfit, akit rángatva visz magával.
Egyenruhás emberek pisztollyal fenyegetve kivitték a férfit a kávézóból, és betették egy autóba
– írták a videóhoz.
A felvétel pontosan hol készült, egyelőre nem ismert, egy másik videóról azonban már tudni lehet, hogy Luck városában rögzítették. A felvételen az látszik, hogy három vagy négy toborzó próbál egy férfit betuszkolni egy autóba. A kényszersorozás újabb áldozata hiába küzd, a túlerővel szemben esélye sincs.
Egyre több katonai szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bár Oroszország veszteségei is jelentősek, Ukrajna fronton jelentkező létszámhiánya már szinte áthidalhatatlannak látszik. Elemzések szerint minden további nap, ameddig elhúzódik a felőrlő háború, az orosz fél helyzetét erősíti, miközben Ukrajna egy teljes férfi nemzedéket veszít el egy olyan konfliktusban, amelyben sokak szerint eleve rendkívül korlátozottak voltak a győzelmi esélyei.
Nyitókép: Képernyőfotó
