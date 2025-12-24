Karácsonyi bakiparádé – ezek maradnak utolsó pillanatra a politikusoknál (VIDEÓ)

Karácsonyi bakikról vallottak a kormány tagjai Orbán Viktor szerdai videójában. Lázár János építési és közlekedési miniszter arra a kérdésre, hogy van-e olyan, ami minden évben elromlik vagy nem gyullad ki, azt felelte, hogy,

igen, az én vagyok”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója elárulta, hogy náluk odahaza állandó vita tárgyát képezi, hogy egyszínű vagy többszínű legyen-e a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. „A Jézuska egyik fele a többszínűt szereti (itt magára mutatott mosolyogva – szerk.), a másik fele pedig az egyszínűt”. Arra a kérdésre, hogy milyen lesz, Orbán azt felelte, hogy „nyilván egyszínű”.