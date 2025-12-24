Karácsonyi bakiparádé – ezek maradnak utolsó pillanatra a politikusoknál (VIDEÓ)

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Orbán Viktor elárulta, hogy náluk általában a szaloncukor drótkampó az, ami kimarad, és ilyenkor kerül elő odahaza a cérna.
Karácsonyi bakikról vallottak a kormány tagjai Orbán Viktor szerdai videójában. Lázár János építési és közlekedési miniszter arra a kérdésre, hogy van-e olyan, ami minden évben elromlik vagy nem gyullad ki, azt felelte, hogy,
igen, az én vagyok”.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója elárulta, hogy náluk odahaza állandó vita tárgyát képezi, hogy egyszínű vagy többszínű legyen-e a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. „A Jézuska egyik fele a többszínűt szereti (itt magára mutatott mosolyogva – szerk.), a másik fele pedig az egyszínűt”. Arra a kérdésre, hogy milyen lesz, Orbán azt felelte, hogy „nyilván egyszínű”.
Orbán Viktor elárulta, hogy náluk a családban a készülődés végén mindig kiderül, hogy szaloncukor drótkampó az nincs, és akkor helyette jöhet a cérna. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig rendszeresen elfelejti, hol van az a csengő, amit akkor szokott megrázni a Jézuska, ha a gyerekek bemehetnek a szobába.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternél pedig mindig az utolsó pillanatra marad a karácsonyfa vásárlása. Az pedig egyelőre rejtély, hogy a tárcavezető idén szelfizik-e a fával.
Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig felidézett egy olyan karácsonyt, amikor a szomszédjuk bezárta a pince ajtaját, így nem tudták felhozni időben a karácsonyfadíszeket. Végül december 24-én reggel kellett az utolsó pillanatban beszerezni újakat. De mint megjegyezte, ez csak egyszer fordult elő.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala