Nagy bejelentésre készül a kormány: minden kiderül az Ukrajnába irányuló dízelszállítás leállításáról

Csütörtökön 10 órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.

Az eseményen minden bizonnyal szó lesz a szerdán bejelentett, Ukrajnába irányuló dízelszállítmányok leállításáról és a magyar kőolaj-stratégiai tartalék felhasználásáról is.