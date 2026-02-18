Ft
02. 18.
szerda
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Nagy bejelentésre készül a kormány: minden kiderül az Ukrajnába irányuló dízelszállítás leállításáról

2026. február 18. 16:05

Csütörtökön 10 órakor Kormányinfó.

2026. február 18. 16:05
null

Csütörtökön 10 órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.

Az eseményen minden bizonnyal szó lesz a szerdán bejelentett, Ukrajnába irányuló dízelszállítmányok leállításáról és a magyar kőolaj-stratégiai tartalék felhasználásáról is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

sozlib_abschaum
2026. február 18. 16:28
Idézet Magyar B Tamás oldaláról. "Szumiban egy drón eltalálta a San Remo éttermet, ahol orosz forrásokból származó információk szerint az ukrán fegyveres erők zsoldosai és tisztjei gyülekezhettek" Hajrá Putyin! magyarbtamas.com/orosz-ukran-hirek/eroteljes-legitamadasok-ukrajna-ellen-ujabb-zsoldoscsapatot-iktattak-ki-az-oroszok-egy-iszkanderrel-kiegeszito-hadijelentes-2026-02-18
vitez-laszlo
2026. február 18. 16:28
Biztos vagyok benne, hogy a Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, RTL,...stb kötözködni fog, és nem Magyarország, a magyar emberek érdekeit fogja szem előtt tartani, és az ukránokat fogja védeni. A hülye vallató kérdéseikkel! De majd Gulyás helyre teszi őket!
Ízisz
2026. február 18. 16:19
Z. Van még egyéb bejelenteni való??? Biztos leállítják az áramot is... 🤭😜
csulak
2026. február 18. 16:18
Mindenfele energiaexportot Orkrajnaba fuggeszunk fel, nemcsak a dizelt ! Ez igy semmit sem er, hisz mi sokkal tobbet veszitunk, mint orkrajna !
