Nagy bejelentésre készül a kormány: minden kiderül az Ukrajnába irányuló dízelszállítás leállításáról

Most néz nagyokat Zelenszkij: Orbán Viktor leszögezte, meddig állította le a kormány az Ukrajnába irányuló dízelszállítást
A kormány döntött.
Csütörtökön 10 órakor Kormányinfó.
Csütörtökön 10 órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.
Az eseményen minden bizonnyal szó lesz a szerdán bejelentett, Ukrajnába irányuló dízelszállítmányok leállításáról és a magyar kőolaj-stratégiai tartalék felhasználásáról is.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI