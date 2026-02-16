Erősen kapaszkodik Zelenszkij: immár úgy hullanak a fejek Ukrajnában, mint a legyek

A botrány kirobbanása után, 2025 novemberében a NABU házkutatásokat tartott nála és az Enerhoatomhoz kapcsolódó helyszíneken.

A nyomozók által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken – amelyeken a gyanúsítottak a kenőpénzek elosztásáról tárgyalnak – az ügyészek egy „Professzor” becenevű személyt Haluscsenkóként azonosítottak.

A legújabb hírek szerint vádat emeltek Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere ellen. Herman Haluscsenkót többek között pénzmosással vádolják.