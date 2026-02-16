Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában nabu orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij vádemelés miniszter

Erősen kapaszkodik Zelenszkij: immár úgy hullanak a fejek Ukrajnában, mint a legyek

2026. február 16. 12:33

Úgy néz ki, hogy még Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere sem kerülheti el a sorsát.

2026. február 16. 12:33
null

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy letartóztatták Herman Haluscsenkót, Ukrajna korábbi energiaügyi miniszterét az ország jelenlegi legsúlyosabb korrupciós botrányában.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) február 15-én közölte, hogy nyomozói a határ átlépése közben vették őrizetbe a volt minisztert.

A NABU tákékoztatása szerint Haluscsenkót egy vonatról szállították le mielőtt elhagyta volna az országot, majd Kijevbe szállították.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A nyomozás keretében eddig nyolc ember ellen emeltek vádat, a NABU szerint egy szervezett bűnözői csoport 10-15 százalékos kenőpénzt szedett be az Enerhoatom beszállítóitól a szerződések zökkenőmentes lebonyolításáért cserébe. Haluscsenko 2021-től 2025 júliusáig töltötte be az energiaügyi miniszteri posztot, majd igazságügyi miniszterré nevezték ki.

A botrány kirobbanása után, 2025 novemberében a NABU házkutatásokat tartott nála és az Enerhoatomhoz kapcsolódó helyszíneken.

A nyomozók által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken – amelyeken a gyanúsítottak a kenőpénzek elosztásáról tárgyalnak – az ügyészek egy „Professzor” becenevű személyt Haluscsenkóként azonosítottak.

A legújabb hírek szerint vádat emeltek Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere ellen. Herman Haluscsenkót többek között pénzmosással vádolják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. február 16. 13:47
Azért milyen érdekes, hogy valahogy zseléhez még nem jutott el ez a nabu, csak a második emberig, akiről "tudni véljük", hogy elment a frontra.... Esti mese gyerekeknek. Beáldoznak néhány fogott embert, hogy megmutassák "jogállam", azt adjál pénzt!
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2026. február 16. 13:41
Nekem a legjobban az "tetszett", hogy Zselé szerint az ukránok nem akarnak választást.
Válasz erre
2
0
Szamóca bácsi
•••
2026. február 16. 13:04 Szerkesztve
...no, akkor a témához: erős kapkodást látok a szomszédban. most kell okosnak lennünk.
Válasz erre
5
0
kobi40
2026. február 16. 12:49
Ezt a zöld döglegyet is el kéne kapják végre.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!