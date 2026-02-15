Határátlépés közben fogták el a volt energiaügyi minisztert – újabb fordulat Ukrajna legnagyobb korrupciós ügyében

Kiborult a bili: újabb hatalmas korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, erre már végképp nincs mentség
Az Állami Határőrség vezetőjét azonnal menesztették pozíciójából.
Herman Haluscsenkonak nem volt szerencséje.
Letartóztatták Herman Haluscsenkót, Ukrajna korábbi energiaügyi miniszterét az ország jelenlegi legsúlyosabb korrupciós botrányában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) február 15-én közölte, hogy nyomozói a határ átlépése közben vették őrizetbe a volt minisztert. A NABU tákékoztatása szerint Haluscsenkót egy vonatról szállították le mielőtt elhagyta volna az országot, majd Kijevbe szállították – számolt be a Kiyv Independent.
A nyomozás keretében eddig nyolc ember ellen emeltek vádat, a NABU szerint egy szervezett bűnözői csoport 10-15 százalékos kenőpénzt szedett be az Enerhoatom beszállítóitól a szerződések zökkenőmentes lebonyolításáért cserébe. Haluscsenko 2021-től 2025 júliusáig töltötte be az energiaügyi miniszteri posztot, majd igazságügyi miniszterré nevezték ki A botrány kirobbanása után, 2025 novemberében a NABU házkutatásokat tartott nála és az Enerhoatomhoz kapcsolódó helyszíneken. A nyomozók által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken – amelyeken a gyanúsítottak a kenőpénzek elosztásáról tárgyalnak – az ügyészek egy „Professzor” becenevű személyt Haluscsenkóként azonosítottak.
Az ukrán elnök nyilvánosan felszólította Haluscsenkót a lemondásra, amit a parlament november 19-én jóvá is hagyott. A volt miniszter mostani őrizetbe vétele új fordulatot jelent az ügyben, amely már korábban is több miniszter lemondásához és magas rangú gyanúsítottak elfogásához vezetett. A NABU és a hozzá kapcsolódó szervek szerint az ügy Timur Mindics üzletember köré szerveződött, akit Zelenszkij közeli ismerősének tartanak, és aki a vádak szerint a hálózat vezetője lehetett. Több gyanúsított – köztük Mindics – már korábban elhagyta az országot, hegy megússza a felelősségre vonást.
