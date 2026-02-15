Határátlépés közben fogták el a volt energiaügyi minisztert – újabb fordulat Ukrajna legnagyobb korrupciós ügyében

Letartóztatták Herman Haluscsenkót, Ukrajna korábbi energiaügyi miniszterét az ország jelenlegi legsúlyosabb korrupciós botrányában. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) február 15-én közölte, hogy nyomozói a határ átlépése közben vették őrizetbe a volt minisztert. A NABU tákékoztatása szerint Haluscsenkót egy vonatról szállították le mielőtt elhagyta volna az országot, majd Kijevbe szállították – számolt be a Kiyv Independent.

A nyomozás keretében eddig nyolc ember ellen emeltek vádat, a NABU szerint egy szervezett bűnözői csoport 10-15 százalékos kenőpénzt szedett be az Enerhoatom beszállítóitól a szerződések zökkenőmentes lebonyolításáért cserébe. Haluscsenko 2021-től 2025 júliusáig töltötte be az energiaügyi miniszteri posztot, majd igazságügyi miniszterré nevezték ki A botrány kirobbanása után, 2025 novemberében a NABU házkutatásokat tartott nála és az Enerhoatomhoz kapcsolódó helyszíneken. A nyomozók által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken – amelyeken a gyanúsítottak a kenőpénzek elosztásáról tárgyalnak – az ügyészek egy „Professzor” becenevű személyt Haluscsenkóként azonosítottak.