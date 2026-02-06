Kiborult a bili: újabb hatalmas korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, erre már végképp nincs mentség

a múlt hónapban került gyanúba egy 204 ezer eurós vesztegetési ügy kapcsán.

Az ukrán Nemzeti Anti-Korrupciós Hivatal (NABU) szerint 2023-ban a határőrök legalább 204 ezer eurót kaptak azért, hogy elősegítsék a cigarettacsempészetet az Ukrajna és az Európai Unió közötti határon. A csempészek hamis diplomáciai rendszámú járműveket használtak, amelyek utasai ukrán diplomaták rokonai voltak.