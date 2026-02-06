Kiborult a bili: újabb hatalmas korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, erre már végképp nincs mentség

Zelenszkij embere kotyogta ki: olyan tervük van Magyarországgal, amire senki sincs felkészülve
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Az Állami Határőrség vezetőjét azonnal menesztették pozíciójából.
Az ukrán állami határőrség vezetőjét korrupciós botrány miatt azonnali hatállyal eltávolították a hadseregből – számolt be róla a kyivindependent.com.
Serhij Deineko, aki 2019-től 2026. január 4-ig vezette az Állami Határőrséget,
a múlt hónapban került gyanúba egy 204 ezer eurós vesztegetési ügy kapcsán.
Az ukrán Nemzeti Anti-Korrupciós Hivatal (NABU) szerint 2023-ban a határőrök legalább 204 ezer eurót kaptak azért, hogy elősegítsék a cigarettacsempészetet az Ukrajna és az Európai Unió közötti határon. A csempészek hamis diplomáciai rendszámú járműveket használtak, amelyek utasai ukrán diplomaták rokonai voltak.
A NABU közlése szerint diplomáciai útlevelük lehetővé tette számukra, hogy ellenőrzés nélkül keljenek át a határon. A határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko február 6-án a portálnak elmondta, hogy Deinekót február 2-i hatállyal eltávolították a katonai szolgálatból.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Nyitókép: Pavlo_Bagmut / NurPhoto / NurPhoto via AFP