02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
állami határőrség korrupciós botrány ukrajna

Kiborult a bili: újabb hatalmas korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, erre már végképp nincs mentség

2026. február 06. 14:17

Az Állami Határőrség vezetőjét azonnal menesztették pozíciójából.

2026. február 06. 14:17
null

Az ukrán állami határőrség vezetőjét korrupciós botrány miatt azonnali hatállyal eltávolították a hadseregből – számolt be róla a kyivindependent.com.

Serhij Deineko, aki 2019-től 2026. január 4-ig vezette az Állami Határőrséget, 

a múlt hónapban került gyanúba egy 204 ezer eurós vesztegetési ügy kapcsán.

Az ukrán Nemzeti Anti-Korrupciós Hivatal (NABU) szerint 2023-ban a határőrök legalább 204 ezer eurót kaptak azért, hogy elősegítsék a cigarettacsempészetet az Ukrajna és az Európai Unió közötti határon. A csempészek hamis diplomáciai rendszámú járműveket használtak, amelyek utasai ukrán diplomaták rokonai voltak.

A NABU közlése szerint diplomáciai útlevelük lehetővé tette számukra, hogy ellenőrzés nélkül keljenek át a határon. A határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko február 6-án a portálnak elmondta, hogy Deinekót február 2-i hatállyal eltávolították a katonai szolgálatból. 

Nyitókép: Pavlo_Bagmut / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

