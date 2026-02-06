Zelenszkij embere kotyogta ki: olyan tervük van Magyarországgal, amire senki sincs felkészülve

Kocsis Máté Facebook-oldalán élesen bírálta az ukrán politikai–gazdasági körökhöz köthető nyilatkozatokat, amelyek szerinte nyílt beavatkozási szándékot jeleznek a magyar belpolitikába. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: „Kilocsogta a Zelenszkij köreihez tartozó ukrán közgazdász (egy »kijevi Lengyel László«), hogy nagyon drukkolnak a kormányváltásért Magyarországon,

mert akkor nekik minden tervük teljesül. De szép!”

A poszt szerint az említett közgazdász arról beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után Ukrajna számára kedvező döntések születnének Magyarországon. Kocsis Máté idézte is a felvetéseket: „Elmondta, zöld utat kapnak a finanszírozási kéréseik (az uniós tagságuk is), meg hát a váltás után a magyarok leválnak szépen az orosz gázról, és nem rezsicsökkentésre fogja az állam költeni a pénzt, hanem rájuk.”