Zelenszkij embere kotyogta ki: olyan tervük van Magyarországgal, amire senki sincs felkészülve

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Kocsis Máté Facebook-oldalán élesen bírálta az ukrán politikai–gazdasági körökhöz köthető nyilatkozatokat, amelyek szerinte nyílt beavatkozási szándékot jeleznek a magyar belpolitikába. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: „Kilocsogta a Zelenszkij köreihez tartozó ukrán közgazdász (egy »kijevi Lengyel László«), hogy nagyon drukkolnak a kormányváltásért Magyarországon,
mert akkor nekik minden tervük teljesül. De szép!”
A poszt szerint az említett közgazdász arról beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után Ukrajna számára kedvező döntések születnének Magyarországon. Kocsis Máté idézte is a felvetéseket: „Elmondta, zöld utat kapnak a finanszírozási kéréseik (az uniós tagságuk is), meg hát a váltás után a magyarok leválnak szépen az orosz gázról, és nem rezsicsökkentésre fogja az állam költeni a pénzt, hanem rájuk.”
A bejegyzés végén a frakcióvezető politikai üzenetet is megfogalmazott, amelyben a Tisza Párt elnökét is név szerint említette: „Slava, Magyar Péter! Még 65 nap, és felkenődnek a falra!”
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP