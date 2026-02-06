Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Orbán Viktor: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Magyarországot! (VIDEÓ)
A kormányfő közölte, Európában mindenhol megszorítások vannak és hiteleket vesznek fel.
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
A baloldal már hónapokkal a választás előttépítgeti a választási csalás narratíváját, amelynek kapcsán már nemcsak Hadházy Ákos és Jámbor András nyilvánult meg, hanem a magyar titkosszolgálatok által ukrán kémként azonosított, Magyar Péter és Tisza-szimpatizáns Tseber Roland Ivanovics is – ő szervezte egyébként Magyar ukrajnai utazását is –. Tseber egy podcastban nyilatkozta azt, hogy neki biztos információi vannak már most, hónapokkal a magyar választás előtt arról, hogy az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt. Mi lesz április 12 után? Mire készülhet Ukrajna, ha az Orbán-kormány győz áprilisban? A Mesterterv előző heti adásából kiderült!
„Ez egy nagyon komoly veszélyforrás” – fogalmazott Tseber kijelentése kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.
„Ukrajna minden rendű, rangú embere – egészen brutális módon a külügyminisztere, de ez a botcsinálta kém is – arról beszél, hogy be akar avatkozni a magyar választásba. innentől már nincs messze az, hogy gyártanak valami »csalást«, amire hivatkozni lehet” – figyelmeztetett a Nézőpont Intézet vezetője.
„Mindenkinek nagyon jó zannak kell lennie az előttünk álló hetekben, és nem szabad felülni ilyen provokációnak, amit bejelentett a Tseber elvtárs” – tette hozzá.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint „mindig azt a kérdést kell feltenni, hogy kinek, mi az érdeke”.
„Egyértelmű, hogy Brüsszelnek az az érdeke, hogy az Orbán-kormány ne folytassa. Kinek ez az érdeke még? Ukrajnának.
Miért? Mert egyfelől az Orbán-kormány akadályozza Brüsszel háborús terveit, Ukrajna finanszírozását és Ukrajna EU-csatlakozását. Ha ez nincs, akkor ott a piros szőnyeg Ukrajna előtt” – mutatott rá.
És „ha az Orbán-kormány mégis folytatja”, akkor a második legjobb terv, hogy ne fogadják el legitimnek az Orbán-kormány győzelmét, hogy ki lehessen szorítani a brüsszeli döntéshozatalból Orbán vétóját és akkor megint csak piros szőnyeg van Ukrajnának.
„Tehát amikor azzal vádolnak minket, meg azzal ironizálunk, hogy mindenről Brüsszel meg Ukrajna jut eszünkbe, az a helyzet, hogy csak azt a kérdést kell feltenni, hogy kinek az érdeke, hogy itt változás legyen Magyarországon. És ez nagyon könnyen megfejthető. Ez a válasz rá. És látjuk, hogy folynak a beavatkozási kísérletek. Finomabbak, nyersebbek és az a gyanúm, hogy ez folytatódni fog a választási kampányban, de lehet, hogy utána is. Mert
ha nem jön össze az »A«-forgatókönyv, hogy változás legyen Budapesten, akkor lesz a »B«-forgatókönyv, hogy tegyék zárójelbe ennek a történetnek az érvényességét”
– fejtette ki az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP