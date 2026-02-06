Ft
02. 06.
péntek
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Ukrajna Mráz Ágoston Sámuel

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

2026. február 06. 10:01

Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.

2026. február 06. 10:01
null

A baloldal már hónapokkal a választás előttépítgeti a választási csalás narratíváját, amelynek kapcsán már nemcsak Hadházy Ákos és Jámbor András nyilvánult meg, hanem a magyar titkosszolgálatok által ukrán kémként azonosított, Magyar Péter és Tisza-szimpatizáns Tseber Roland Ivanovics is – ő szervezte egyébként Magyar ukrajnai utazását is –. Tseber egy podcastban nyilatkozta azt, hogy neki biztos információi vannak már most, hónapokkal a magyar választás előtt arról, hogy az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt. Mi lesz április 12 után? Mire készülhet Ukrajna, ha az Orbán-kormány győz áprilisban? A Mesterterv előző heti adásából kiderült!

Mráz: Ukrajna minden rendű, rangú embere be akar akavatkozni a magyar választásba

„Ez egy nagyon komoly veszélyforrás” – fogalmazott Tseber kijelentése kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.

„Ukrajna minden rendű, rangú embere – egészen brutális módon a külügyminisztere, de ez a botcsinálta kém is – arról beszél, hogy be akar avatkozni a magyar választásba. innentől már nincs messze az, hogy gyártanak valami »csalást«, amire hivatkozni lehet” – figyelmeztetett a Nézőpont Intézet vezetője.

„Mindenkinek nagyon jó zannak kell lennie az előttünk álló hetekben, és nem szabad felülni ilyen provokációnak, amit bejelentett a Tseber elvtárs” – tette hozzá.

G. Fodor: Brüsszel és Ukrajna érdeke, hogy az Orbán-kormány ne folytassa

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint „mindig azt a kérdést kell feltenni, hogy kinek, mi az érdeke”.

„Egyértelmű, hogy Brüsszelnek az az érdeke, hogy az Orbán-kormány ne folytassa. Kinek ez az érdeke még? Ukrajnának.

Miért? Mert egyfelől az Orbán-kormány akadályozza Brüsszel háborús terveit, Ukrajna finanszírozását és Ukrajna EU-csatlakozását. Ha ez nincs, akkor ott a piros szőnyeg Ukrajna előtt” – mutatott rá.

És „ha az Orbán-kormány mégis folytatja”, akkor a második legjobb terv, hogy ne fogadják el legitimnek az Orbán-kormány győzelmét, hogy ki lehessen szorítani a brüsszeli döntéshozatalból Orbán vétóját és akkor megint csak piros szőnyeg van Ukrajnának.

„Tehát amikor azzal vádolnak minket, meg azzal ironizálunk, hogy mindenről Brüsszel meg Ukrajna jut eszünkbe, az a helyzet, hogy csak azt a kérdést kell feltenni, hogy kinek az érdeke, hogy itt változás legyen Magyarországon. És ez nagyon könnyen megfejthető. Ez a válasz rá. És látjuk, hogy folynak a beavatkozási kísérletek. Finomabbak, nyersebbek és az a gyanúm, hogy ez folytatódni fog a választási kampányban, de lehet, hogy utána is. Mert

ha nem jön össze az »A«-forgatókönyv, hogy változás legyen Budapesten, akkor lesz a »B«-forgatókönyv, hogy tegyék zárójelbe ennek a történetnek az érvényességét”

– fejtette ki az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

 

bf109g14
2026. február 06. 11:07
Mégcsak az kéne, hogy ezek a korrupt, náci gengszterek döntsék el kijevből, mi legyen nálunk. Nagyon észnél kell lennie mindenkinek idehaza, aki egy cseppet is szereti az országunk és magyarnak érzi magát.
pollip
2026. február 06. 10:52
Nekem A tervem van! Csak a Fidesz -KDNP!
Szamóca bácsi
2026. február 06. 10:40
c) az USA elismerheti (így konfrontálódik az EU-val), de az EU lakossága már menthetetlen, nem fogják fel, hogy amit velünk tesznek, az velük is megtörténhet. (még "Csehszlovákia" sem) b) ez egy nagyon durva lépés, ennyire azért nem stabil még(!) a pozíciójuk, könnyen átfordulhat a közvélemény. a) ez a legvalószínűbb és talán erre készülnek
madre79
2026. február 06. 10:37
Így legyen!
