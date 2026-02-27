Faktum: Nem csak a hordóár számít – hol csúszik félre a „nem lesz 1000 forintos benzin” érvelés?

A kormányinfón a HVG munkatársa, Lengyel Tibor a benzinárakról kérdezte Gulyás Gergelyt, és abból indult ki, hogy a Brent és az Uráli olaj közti 13 dolláros különbség literenként legfeljebb 30-40 forintos eltérést jelenthet. Ebből arra következtetett, hogy pusztán Brent típusú olaj használata mellett nem reális az 1000 forintos benzinár. A számítás ugyan logikusnak tűnik, ugyanakkor egy leegyszerűsített modellre épül, amely nem veszi figyelembe az ellátási lánc egészét – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

Ugyanis az üzemanyag ára nem egyetlen hordóárból áll össze, hanem több egymásra rakódó költségtényező eredője. Az Uráli olaj csővezetéken érkezik, ami viszonylag olcsó és kiszámítható, míg a Brent esetében tengeri szállítással, kikötői díjakkal, biztosítással és többlépcsős logisztikával kell számolni. Emellett a magyar finomítók nem képesek korlátlanul, teljes egészében Brent olajat feldolgozni, így reális lehet a finomított üzemanyag importja is, amely magasabb árszinten mozog.