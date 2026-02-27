Ft
Faktum: Nem csak a hordóár számít – hol csúszik félre a „nem lesz 1000 forintos benzin” érvelés?

2026. február 27. 19:41

A Faktum szerint a kormánykritikus lapok nem veszik figyelembe, hogy az üzemanyag ára nem egyetlen hordóárból áll össze, hanem több egymásra rakódó költségtényező eredője.

2026. február 27. 19:41
A kormányinfón a HVG munkatársa, Lengyel Tibor a benzinárakról kérdezte Gulyás Gergelyt, és abból indult ki, hogy a Brent és az Uráli olaj közti 13 dolláros különbség literenként legfeljebb 30-40 forintos eltérést jelenthet. Ebből arra következtetett, hogy pusztán Brent típusú olaj használata mellett nem reális az 1000 forintos benzinár. A számítás ugyan logikusnak tűnik, ugyanakkor egy leegyszerűsített modellre épül, amely nem veszi figyelembe az ellátási lánc egészét – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

Ugyanis az üzemanyag ára nem egyetlen hordóárból áll össze, hanem több egymásra rakódó költségtényező eredője. Az Uráli olaj csővezetéken érkezik, ami viszonylag olcsó és kiszámítható, míg a Brent esetében tengeri szállítással, kikötői díjakkal, biztosítással és többlépcsős logisztikával kell számolni. Emellett a magyar finomítók nem képesek korlátlanul, teljes egészében Brent olajat feldolgozni, így reális lehet a finomított üzemanyag importja is, amely magasabb árszinten mozog.

A kínálat szűkülése tovább erősítheti az árfelhajtó hatást.

A vita végén az újságíró úgy fogalmazott, hogy: „akkor nem az a kérdés, hogy lesz-e benzin, hanem hogy egyáltalán nem lesz”, ami nem következik az addigi érvelésből, hiszen a teljes ellátási lánc megszűnéséről nem volt szó. Hasonló leegyszerűsítés jelenik meg a Népszava cikkébe, amely szerint „Csak a Fidesz-propaganda blöffje az 1000 forintos magyarországi benzin, ráadásul az orosz alapú üzemanyag nem is olcsóbb”. A Faktum szerint a vita tanulsága, hogy az üzemanyagár alakulása nem vezethető le egyetlen szám elosztásából, mert a nyersolaj típusa, a szállítás módja, a finomítói korlátok és a piaci alkalmazkodás költségei együtt határozzák meg a végső árat.

Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu

***

tapir32
2026. február 27. 20:14
Gyorsabban kell kihátrálni a háborúból az EU-nak, a Zselenszkiij diktatúra rövidesen bedől.
rasputin
2026. február 27. 20:13
tapir32 2026. február 27. 20:09 A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról! Rubelben kapod a gázsidat Gazsi?
tapir32
2026. február 27. 20:09
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
rasputin
2026. február 27. 20:09
csulakrasputin 2026. február 27. 19:51 honnan szeded ezt a hazugsagot ? Pofád befogd mocskos propagandista. holtankoljak.hu/nemzetkozi_uzemanyag_arak
