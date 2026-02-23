Ft
barátság kőolajvezeték belgorod energiabiztonság orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

BREAKING: Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, veszélybe került a magyar energiaellátás

2026. február 23. 08:40

Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.

2026. február 23. 08:40
null

A KárpátHír és az RBC-Ukraine arról számol be, hogy Oroszországban, 

a Tatárföldön, az Almetyevszk közelében fekvő kalejkinói szivattyúállomás — amely a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja és szállítási pontja — ukrán dróncsapás miatt lángolt fel.

 A létesítmény a Szibériából és az Urál vidékről érkező kőolajat fogadja és továbbítja a Barátság-vezetéken keresztül, valamint ellátja a helyi finomítókat is. A támadás egy nagyszabású éjszakai drón- és rakétacsapássorozat része volt, amelyet orosz hivatalos közlések szerint több régió felett lezajlott légicsata kísért, és 

jól illeszkedik Ukrajna támadásához a magyar energiaellátás ellen.

Mindeközben az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorod városában a hajnali ukrán támadások súlyos károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában. Áram-, víz- és fűtéskimaradások következtek be nagy területeken — a helyiek jelentése szerint a város egyes részei sötétségbe borultak, ahol csak az autók fényszórói világítottak.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója, megerősítette a szolgáltatások szünetelését, és közölte, hogy a hatóságok már megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkákat.

Az incidens 

egy nagyszabású, Oroszországot érintő légicsapássorozat része volt, 

amely során több száz ukrán drónt próbáltak meg az orosz légvédelmi erők lelőni egy éjszaka alatt.

A támadások tehát nem csak a határ menti régiókat érintették: mintegy 1300 km-re a frontról is olyan energetikai és olajipari infrastruktúrák kerültek veszélybe, mint amilyen a kalejkinói szivattyúállomás is, ami a magyar energiabiztonság szempontjából is kulcsfontosságú.

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

 

