Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.
A KárpátHír és az RBC-Ukraine arról számol be, hogy Oroszországban,
a Tatárföldön, az Almetyevszk közelében fekvő kalejkinói szivattyúállomás — amely a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja és szállítási pontja — ukrán dróncsapás miatt lángolt fel.
A létesítmény a Szibériából és az Urál vidékről érkező kőolajat fogadja és továbbítja a Barátság-vezetéken keresztül, valamint ellátja a helyi finomítókat is. A támadás egy nagyszabású éjszakai drón- és rakétacsapássorozat része volt, amelyet orosz hivatalos közlések szerint több régió felett lezajlott légicsata kísért, és
jól illeszkedik Ukrajna támadásához a magyar energiaellátás ellen.
Mindeközben az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorod városában a hajnali ukrán támadások súlyos károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában. Áram-, víz- és fűtéskimaradások következtek be nagy területeken — a helyiek jelentése szerint a város egyes részei sötétségbe borultak, ahol csak az autók fényszórói világítottak.
Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója, megerősítette a szolgáltatások szünetelését, és közölte, hogy a hatóságok már megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkákat.
Az incidens
egy nagyszabású, Oroszországot érintő légicsapássorozat része volt,
amely során több száz ukrán drónt próbáltak meg az orosz légvédelmi erők lelőni egy éjszaka alatt.
A támadások tehát nem csak a határ menti régiókat érintették: mintegy 1300 km-re a frontról is olyan energetikai és olajipari infrastruktúrák kerültek veszélybe, mint amilyen a kalejkinói szivattyúállomás is, ami a magyar energiabiztonság szempontjából is kulcsfontosságú.
