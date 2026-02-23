Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír

Hozzáteszi: „És

bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.”

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének.

Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza” – emlékeztet a sokak által letagadott tényekre a magyar miniszterelnök.