02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt energiabiztonság Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír

2026. február 23. 07:35

A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.

2026. február 23. 07:35
null

Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán reagált Ukrajna súlyos támadására Magyarország ellen, kijelölte a prioritásokat, egyben a magyar ellenzéknek is odaszúrt egyet.

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. 

Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök. 

Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet” – írja Orbán Viktor.

Hozzáteszi: „És 

bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. 

Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.”

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. 

Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza” – emlékeztet a sokak által letagadott tényekre a magyar miniszterelnök. 

belbuda
2026. február 23. 09:09
Fidesz-birkák,rettegjetek! 😂😂😂😂😂😂😂
akyokushinkaimestere
2026. február 23. 08:38 Szerkesztve
nedudgiakyokushinkaimestere 2026. február 23. 07:57 ha hajón jön az olaj, a szállítást ki kell fizetni. Ha vezetéken jön, akkor azért is fizetni kell. Bennünket olyan helyzetbe szeretnének kényszeríteni, hogy mindkettőért fizessünk. Hajón Horvátországig, utána még nekik extrém felárat a vezetékért. Ha kétféle szállításért külön fizetsz, az egy kicsit drágít rajta, nem gondolod? Észlény :D Te agyatlan fideszes ,mit gondolsz mint írtam luxemburgba vagy akár az osztrákokhoz miként kerül az olaj.Baszod ti mind egy ívásuak vagytok?😁🤦‍♂️
Dixtroy
2026. február 23. 08:27
Én inkább azt gyanítom, hogy a mol tönkretétele a cél, a nis megvételével megteremtődött a lehetőség, hogyha bebörrentik, olyan gazdasági erővé tudna válni ami a shellnek kurvára nem tetszik. Ha a lengyelek is mellettünk állnának, az ukránok hamar abbahagynák a packázást, mert az totál bekerítés lenne, velünk meg a szlovákokkal még elsasszéznak.
csulak
2026. február 23. 08:21
Vigyazzanak arra, hogy mind Bruszel es orkrajna hazudnak, igy Komoly garanciakat kerjenek, hivatalos iraton arrol ,hogy a Orkrajna nem veszelyezteti Magyarorszag es Szlovakia energiabiztonsagat a Baratsag vezetek tamadasaval ! Addig is MINDEN energiaexportot Orkrajna fel kell fuggeszteni !
