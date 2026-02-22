Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna politika szankciócsomag orbán viktor

Orbán Viktor üzent Zelenszkijéknek: „Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok!” (VIDEÓ)

2026. február 22. 12:55

„A mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika” – szögezte le a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően.

2026. február 22. 12:55
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor vasárnapösszehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt. Ukrajna ugyanis megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára.

Az ülést követően a miniszterelnök egy videóüzenetben ismertette, mi hangzott el az egyeztetésen. Mint mondta, a fenti veszélyt elhárították, és meghozták a megfelelő lépéseket. A kormányfő leszögezte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Magyarorazágon nincs ellátásbiztonsági veszély, biztosított az ország folyamatos, normális működése.

Ugyanakkor ellenlépéseket is elhatároztak. „Úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.”

Hozzátette, úgy döntöttek, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és

a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”

– szögezte le Orbán Viktor.

De döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amely folyósításához Magyarország jóváhagyása is szükséges, megtagadják, megállítják.

Nem mehet addig semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra”

– húzta alá. Végezetül idézte Szijjártó Péter külügyminisztert, és megerősítette, hogy a szállítások újraindításáig semmilyen szankciós politikát nem támogatnak, a 20. szankciós csomagot is blokkolják.

Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok”

– zárta bejelentkezését Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 140 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
formaegy-2
•••
2026. február 22. 16:25 Szerkesztve
A 20. szankciós csomag blokkolását magasról leszarják az ukránok. Az üzemanyag leállításra pedig már üzentek is. Nem érdekli őket, mert Svédország és Anglia már jelezte a segítségét............ Nem értem, hogy miért nem kapcsolja le M.o. az áramot??????????????????? Olyan válasz kell ennek a terrorista alvilági csürhének, ami pofán csapja őket!!!!!!!!!!!!!!! Trump a Közel-Keleten a terroristák ellen "küzd"! - ugye? Mi van Ukrajnával? Az európai terrorista aranyos terrorista? Már magában az Északi-Áramlat felrobbantása terrorista cselekmény! Miért nem állítja le azonnal a technikai (hírszerzés stb.) segítséget? Ezek a terrorista rühes kutyák kedves kutyák? Akkor még egyszer: M.o. miért nem kapcsolja le azonnal az áramot?????????
Válasz erre
0
0
harald
•••
2026. február 22. 16:24 Szerkesztve
Erre semmi szükség nem volt, mosakodásnak és higításnak tűnik Viktor ! Az ellentmondás pedig oTT van, hogy az igazi megRendelő :: Rócsild !! a többi csak Adminisztrátor...
Válasz erre
1
0
Conduct
2026. február 22. 16:22
Nekünk,magyar embereknek nincs ellenségünk.Ennek az oroszbérenc,nemzetrontó gazembernek vannak ellenségei de ahhoz nekünk semmi közünk.A rontást hozta ránk ez a féreg de április 12-én ez a rontás lekerülhet a magyar emberekről.
Válasz erre
1
0
the-ugly-truth-10
2026. február 22. 16:22
Szokásos napi hazudozásunkat add meg nekünk ma ! Kevesebb, mint 60 nap és beszántjuk a NER-t, sóval hintjük be a helyét és megbüntetünk mindenkit, akinek köze volt ehhez a 16 évhez ! Resszkess maffiaállam..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!