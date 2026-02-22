Orbán Viktor üzent Zelenszkijéknek: „Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok!” (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor vasárnapösszehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt. Ukrajna ugyanis megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára.

Az ülést követően a miniszterelnök egy videóüzenetben ismertette, mi hangzott el az egyeztetésen. Mint mondta, a fenti veszélyt elhárították, és meghozták a megfelelő lépéseket. A kormányfő leszögezte: