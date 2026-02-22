Orbán Viktor üzent Zelenszkijéknek: „Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok!” (VIDEÓ)

Szijjártó Péter bejelentette: megvétózzuk a 20. szankciós csomagot! (VIDEÓ)
Magyarország kőolajellátása biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
„A mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika” – szögezte le a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor vasárnapösszehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt. Ukrajna ugyanis megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára.
Az ülést követően a miniszterelnök egy videóüzenetben ismertette, mi hangzott el az egyeztetésen. Mint mondta, a fenti veszélyt elhárították, és meghozták a megfelelő lépéseket. A kormányfő leszögezte:
Magyarorazágon nincs ellátásbiztonsági veszély, biztosított az ország folyamatos, normális működése.
Ugyanakkor ellenlépéseket is elhatároztak. „Úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.”
Hozzátette, úgy döntöttek, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és
a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”
– szögezte le Orbán Viktor.
De döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amely folyósításához Magyarország jóváhagyása is szükséges, megtagadják, megállítják.
Nem mehet addig semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra”
– húzta alá. Végezetül idézte Szijjártó Péter külügyminisztert, és megerősítette, hogy a szállítások újraindításáig semmilyen szankciós politikát nem támogatnak, a 20. szankciós csomagot is blokkolják.
Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok”
– zárta bejelentkezését Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
