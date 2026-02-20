Ft
magyar kormány gulyás gergely barátság

„Nem prioritás!” – megszólalt az Erste, ezt gondolják a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról

2026. február 20. 10:28

Nem meglepő módon beálltak Ukrajna mögé.

2026. február 20. 10:28
null

Komoly sajtóvisszhangot kapott, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón azt mondta, ez elfogadhatatlan és tűrhetetlen. A politikus szerint február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig 1-2 napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának”

 – fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak. Elmondta: garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hivatalos adatai szerint Magyarország stratégiai tartaléka 655 ezer tonna kőolajat, 513 ezer tonna gázolajat, 13 ezer tonna kerozint és 256 ezer tonna benzint jelent, ez körülbelül 96 napnyi hazai fogyasztásnak felel meg.

Szijjártó Péter szerdán napközben jelentette be, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője a 444-nek elmondta, teljesen racionális az a forgatókönyv, hogy a szállítások a Barátság vezetéken csak a háború után indulnak újra. 

Jelenleg az ukránoknak nem a Barátság helyreállítása lehet a prioritás, ennél sokkal nagyobb problémával küzdenek” 

– emelte ki az Erste szakértője, aki szerint a magyar kormány úgy is eljárhatott volna, hogy embereket és pénzt küld a helyszínre, hogy segítse a probléma elhárítását.

Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében beszélt arról, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe. „Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani” – fogalmazott.

A baloldal, „amely most Tisza Kft. néven fut”, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal. A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van”

 – összegzett.

Nyitókép: Komka Péter/MTI

csalodtamafideszben
2026. február 20. 10:51
„emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.“ Ezzel megint rábasztatok, orosz olajat nem szállítanak a horvátok. Meddig játszotok még a magyarok energiabiztonságával, Hamisgulyás?
spiltyu-2
2026. február 20. 10:46
"...ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak" ...ugyan miért tenne eleget?
salátás
2026. február 20. 10:44
Gintonic68 2026. február 20. 10:40 Apró "bibi", hogy a vezeték teljesen üzemképes, az ukránok zárták el a csapot!! A " szakértő úr" csúsztat??? 😏 ------- nem csúsztat, ez tudatos hazugság. az összes idióta ezzel próbál érvelni az oldalukon
Tippmann-M4-223
2026. február 20. 10:42
Jó a tendencia, mert előbb-utób eléritek, hogy a teljes magyarságot egyazon platformra hozzátok........................... A többit a történelem könyvekben olvashatjátok. Több, mint 1000 éves az államiságunk, már akkor alaptörvényünk volt, amikor Európa leginkább csak tartományokból, stb állt. Sokan akartak elpusztítani minket, de mindengyiknek a vesztét megéltük, túlélte a nemzet. Megéljük a tietekét is. Rómaiak, aztán darabokra hullottak. Tatárok, aztán hazamentek. Törökök, aztán hazamentek. Habsburgok, aztán hazamentek. Horvátok, aztán hazamentek. Románok, aztán hazamentek. Szovjetek, aztán hazamentek. Hazamentek, de rengeteg itt maradt és a hullájával trágyázta a jó magyar anyaföldet.
