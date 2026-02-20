„Nem prioritás!” – megszólalt az Erste, ezt gondolják a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról

Komoly sajtóvisszhangot kapott, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón azt mondta, ez elfogadhatatlan és tűrhetetlen. A politikus szerint február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig 1-2 napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának”

– fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak. Elmondta: garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.