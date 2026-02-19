Gulyás: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával! (VIDEÓ)

mondta Gulyás. A Barátság-vezetéket ma el lehetne indítani, és az ukránok is azt kommunikálták, hogy egy-két nap alatt újra lehet indítani a vezetéket az ominózus támadás óta – tette hozzá.
A hazugság érdem a Tisza Pártban
A Tisza Pártban hazudni érdem – jelentette ki a miniszter. Ha a Tisza Párt nem azonosulna Tarr kijelentéseivel, akkor már nem lenne a párt tagja – tette hozzá.
Az amerikai kis atomerőművek fejlesztésében Magyarország érdekelt, ha a tesztüzemek sikeresek, akkor hazánk érdekelt ezek létesítésében – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Egyelőre nincs napirenden az euró bevezetése, mivel több országban is jelentős drágulással járt együtt –