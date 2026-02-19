Gulyás: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával! (VIDEÓ)

Gulyás: A cél a béke elérése

Gulyás arról is beszélt, hogy a Béketanácsban a lehető leggyorsabb béke elérését képviseli majd. A tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár majd.

Már több mint 25 ezer kölcsönt folyósítottak az Otthon Start Program keretében – jelentette be Gulyás. 1990 óta nem volt hasonló hitelprogram, és ezért ennek a programnak a fenntartása indokolt. 34 év az átlagéletkora a hitelt felvevőknek – tette hozzá. Stagnálnak az albérletárak, míg az ingatlanok áremelkedése is lassult – ismertette a miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy az elmúlt egy hétben 60 milliárd forint értékben adtak át új beruházásokat.