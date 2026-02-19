Ft
02. 19.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó miniszterelnökség

Gulyás: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával! (VIDEÓ)

2026. február 19. 09:49

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet – jelentette be a MIniszterelnökség vezetője a csütörtöki Kormányinfón. Vizsgáljuk az áram és a földgázszállítás leállításának lehetőségét is – jelentette ki Gulyás Gergely.

Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón közölte, hogy a kormány az ország energiabiztonságáról tárgyalt. Ami ukrán részről történt az elfogadhatatlan, február 6-a óta semmilyen akadálya nincsen a Barátság-kőolajvezeték újraindításának – mondta. Az ukrán fél tudatosan okoz kárt Magyarországnak és Szlovákiának – tette hozzá. Mindezek ellenére garantált a hazai ellátásbiztonság, felszabadították a stratégiai kőolajkészletet, mindezzel párhuzamosan 500 ezer tonna orosz kőoalajat rendelt a Mol – közölte Gulyás. 

Gulyás
Gulyás Gergely: Ukrajna szándékosan akar kárt okozni Magyarországnak

 

Minden lépést megtesz a kormány az ukrán féllel szemben, vizsgálják az áram és a földgáz szállításának a leállításának a lehetőségét is Ukrajna felé.  

Gulyás: A cél a béke elérése

Gulyás arról is beszélt, hogy a Béketanácsban a lehető leggyorsabb béke elérését képviseli majd. A tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár majd. 

Már több mint 25 ezer kölcsönt folyósítottak az Otthon Start Program keretében – jelentette be Gulyás. 1990 óta nem volt hasonló hitelprogram, és ezért ennek a programnak a fenntartása indokolt. 34 év az átlagéletkora a hitelt felvevőknek – tette hozzá. Stagnálnak az albérletárak, míg az ingatlanok áremelkedése is lassult – ismertette a miniszter. 

Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy az elmúlt egy hétben 60 milliárd forint értékben adtak át új beruházásokat. 

Sok alternatíva nincsen kőolaj esetében a szállítást illetően, mivel csak két vezeték van – mondta egy kérdésre Gulyás. A Barátság-vezetéket semmilyen támadás nem érte az elmúlt időszakban, csak egy vezeték melletti tárolót. Mindez nem indokolta volna a leállást, ezért legfelső szinten született döntés arról, hogy nem szállítanak semmit – ismertette Gulyás. 

Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mivel ez Európa érdeke is –

 mondta egy másik kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy az oroszok számára jó lenne, ha Ukrajna uniós tag lenne, mert ez jelentősen gyengítené Brüsszelt. 

Két felvétel ismert Magyar Péterről: az egyiket a saját gyermekei anyjáról készített, most pedig egy beismerő vallomást tett, hogy drogos partiban járt –

 mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Összejátszik a Tisza az ukránokkal

A Miniszterelnökség vezetője egy másik kérdésre elmondta, a Tisza Párt vezetése nyílvánosan és zárt ajtók mögött is összejátszik az ukrán féllel, mivel korábban jelezték, hogy leválnak az orosz energiahordozókról. Az utóbbit nyílvánosan többször is elmnondtak – tette hozzá. Gulyás arról is beszélt, ha leválnánk az orosz energiaforrásokról, akkor a rezsicsökkentés fenntarthatatlan lenne. Lengyelországban is két és félszerese a lakossági gáz ára a magyarhoz képest – mondta. 

  • Teljesen eredménytelen a jószomszédi kapcsolat kialakítása Ukrajnával – mondta egy másik kérdésre a miniszter. 
  • Amit Ukrajna tesz az összeegyeztethetetlen az uniós tagjelölti státusszal – mondta a miniszter. 
  • Szólt arról is, hogy Brüsszel jelenleg Ukrajna érdekeit képviseli, így nem lehet segítséget várni az uniótól. 
  • Mivel teljesen nyílvánvaló az összejátszás az ukrán kormány és a Tisza Párt között, ezért a következő időszakban nem várható a kapcsolatok javulása a két fél között – közölte a miniszter. 

Már több mint 270 ezer nemzeti petíciót küldtek vissza az emberek – mondta Vitályos Eszter. 

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Gulyás: Teljesen eredménytelen a jószomszédi kapcsolat kialakítása Ukrajnával 

Gulyás Gergely egy másik kérdésre elmondta, a kormánynank tényszerű tudása van arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték bármikor újraindulhatna. Mi is örülnénk annak, ha jóban lennénk az ukránokkal, de jól láthatóan ez nem a magyar félen múlik. A konfliktus, hogy az ukránok összejátszva a Tisza Párttal és Brüsszellel akadályozzák a szállítást a Barátság-vezetéken – mondta Gulyás.

mondta Gulyás. A Barátság-vezetéket ma el lehetne indítani, és az ukránok is azt kommunikálták, hogy egy-két nap alatt újra lehet indítani a vezetéket az ominózus támadás óta – tette hozzá. 

A hazugság érdem a Tisza Pártban

A Tisza Pártban hazudni érdem – jelentette ki a miniszter. Ha a Tisza Párt nem azonosulna Tarr kijelentéseivel, akkor már nem lenne a párt tagja – tette hozzá.  

Az amerikai kis atomerőművek fejlesztésében Magyarország érdekelt, ha a tesztüzemek sikeresek, akkor hazánk érdekelt ezek létesítésében – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Egyelőre nincs napirenden az euró bevezetése, mivel több országban is jelentős drágulással járt együtt – 

mondta egy másik kérdésre Gulyás.

 

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

