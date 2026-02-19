Csak lebuktak: a Tisza képviselői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról

Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt – írta meg az Index, a birtokába került jelentésre hivatkozva.

A lap szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójában kitértek arra, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt a vezeték leállítása – amely Magyarország és Szlovákia számára is érzékeny, sérelmes kérdés.