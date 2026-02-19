Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
münchen tisza párt volodimir zelenszkij Magyar Péter

Csak lebuktak: a Tisza képviselői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról

2026. február 19. 08:55

Egy, a magyar kormány számára készített jelentés szerint – írta meg az Index – a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását, legfeljebb egy rövidebb technológiai szünetet eredményezhetne. A lap értesülései szerint Volodimir Zelenszkij az ügyben „üzent” Magyar Péteréknek is.

2026. február 19. 08:55
null

Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt – írta meg az Index, a birtokába került jelentésre hivatkozva.

A lap szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójában kitértek arra, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt a vezeték leállítása – amely Magyarország és Szlovákia számára is érzékeny, sérelmes kérdés. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A titkosszolgálati információk szerint

Münchenben a Volodimir Zelenszkij-vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. 

A párt képviselői a helyszínen jelezték: 

készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara 

Összesen 268 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2026. február 19. 11:08
Mocskos TiSza! Méghogy ezek jobboldaliak! Szar, internaciolista, jakobinus banda!
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2026. február 19. 11:03 Szerkesztve
reakcio1969 2026. február 19. 11:02 Más országok háborúpártiak tömeggyilkosok , nekik az ember fogyóeszköz.
Válasz erre
1
0
Horst_Tappert
2026. február 19. 11:03
"reakcio1969akyokushinkaimestere 2026. február 19. 10:14 • Szerkesztve Eddig nem látnak el a vérfideszesek. Ez túl messze van nekik. Ha azzal érvelnének, hogy ők annyira szeretik Orbánt, hogy ha gyerekeket végezne ki a Kossuth téren akkor is rá szavaznának lehetne megértő az ember. Van ilyen rajongás" Egyelőre ott tartunk, hogy nektek nem számít, hogy valaki drogos, buzi, alkoholista, nőverő, bántalmazó, zsarolható, ideggyenge. Rajongtok. De értem, hogy inkább a másikra vetítenétek ki a mocskotokat, de hiába. Szektás, agyhalott, pedofil szarok vagytok.
Válasz erre
2
0
salátás
2026. február 19. 11:02
Bastyaelvtars 2026. február 19. 10:08 salátás A barátság vezetéket amin nekünk jött kőolaj azt az oroszok baszták szét es most lehet könyörögni a horvatoknak...Ez számít, a többi mese. Ráadásul egyébként is le kellene válni teljesen az orosz energiahordozokrol par éven belül ahogy mar megtette a legtöbb uniós ország ---------- :DDDDDDDDDDDDD hát te ritka idióta vagy, melyik nyugati ország vált le az orosz energiahordozókról? amelyikhez nem jut el esetleg, a többi gyönyörűen veszi hol a kurva anyádba élsz ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!