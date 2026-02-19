Csak lebuktak: a Tisza képviselői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról

Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
Egy, a magyar kormány számára készített jelentés szerint – írta meg az Index – a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását, legfeljebb egy rövidebb technológiai szünetet eredményezhetne. A lap értesülései szerint Volodimir Zelenszkij az ügyben „üzent” Magyar Péteréknek is.
Egy feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt – írta meg az Index, a birtokába került jelentésre hivatkozva.
A lap szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójában kitértek arra, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt a vezeték leállítása – amely Magyarország és Szlovákia számára is érzékeny, sérelmes kérdés.
A titkosszolgálati információk szerint
Münchenben a Volodimir Zelenszkij-vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.
A párt képviselői a helyszínen jelezték:
készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
